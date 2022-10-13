https://sputnikarabic.ae/20221013/بايدن-يكشف-أنه-سيكون-لديه-المزيد-ليقوله-الأسبوع-المقبل-بشأن-خفض-أسعار-الغاز-1069004388.html

بايدن يكشف أنه سيكون لديه المزيد ليقوله الأسبوع المقبل بشأن خفض أسعار الغاز

بايدن يكشف أنه سيكون لديه المزيد ليقوله الأسبوع المقبل بشأن خفض أسعار الغاز

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، إنه سيكون لديه المزيد ليقوله في الأسبوع المقبل بشأن ارتفاع أسعار الغاز. 13.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-13T19:09+0000

2022-10-13T19:09+0000

2022-10-13T19:09+0000

جو بايدن

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها بايدن حول استثمارات قانون البنية التحتية من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مدينة لوس أنجلوس وفي جميع أنحاء البلاد. وقال: "سيكون لدي المزيد لأقوله عن خفض أسعار البنزين الأسبوع المقبل، وسعر البنزين لا يزال مرتفعا للغاية، ويجب أن نواصل العمل".وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة لا تتفق مع السعودية بشأن الضرورة الاقتصادية لقرار "أوبك +" بخفض إنتاج النفط اعتبارا من نوفمبر/ تشرين الثاني.وذكر كيربي خلال إفادة صحفية: "من الواضح أننا نختلف مع (السعودية) حول حقيقة أن هذا كان ضروريا من الناحية الاقتصادية. في الواقع، أظهرنا لهم تحليلا بأنه لم يكن كذلك".ومع ذلك، أشاد كيربي بتصويت السعودية لرفض الاستفتاءات في المناطق المستقلة التي قرر سكانها الانضمام إلى روسيا، ووصف الخطوة بأنها "تصويت مرحب به".واتفقت الدول الأعضاء في تحالف "أوبك +"، الأسبوع الماضي، على خفض حد الإنتاج الجماعي بمقدار مليوني برميل يوميا، فيما يعد أكبر عملية كبح للإمدادات منذ اتفاق عام 2020 في خضم انهيار الأسعار التاريخي بسبب الجائحة.وفي وثيقة للبيت الأبيض صدرت قبل القرار، أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من هذه الخطوة لخفض إنتاج النفط، وقالت إنها قد تسبب أزمات رئيسية للبلاد ويمكن اعتبارها "عملا عدائية".وحذر البيت الأبيض من أن اجتماع "أوبك" قد يتسبب في أضرار كبيرة بالنسبة للولايات المتحدة وأن قرار خفض إنتاج النفط سيكون بمثابة "كارثة كاملة" للبلاد.وعقب قرار المنتجين، أعرب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن شعوره بالخيبة تجاه اتفاق "أوبك +"، مشددا على أهمية إمدادات الطاقة العالمية في ظل أزمة أوكرانيا.

https://sputnikarabic.ae/20221012/بايدن-يستبعد-ركود-الاقتصاد-الأمريكي-رغم-التوقعات-المتشائمة-في-وول-ستريت-1068950179.html

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