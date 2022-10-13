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https://sputnikarabic.ae/20221013/بريطانيا-تمنح-شركات-الاتصالات-مهلة-أخيرة-لإزالة-تقنيات-هواوي-من-شبكاتها-1068997633.html
بريطانيا تمنح شركات الاتصالات مهلة أخيرة لإزالة تقنيات "هواوي" من شبكاتها
بريطانيا تمنح شركات الاتصالات مهلة أخيرة لإزالة تقنيات "هواوي" من شبكاتها
مددت حكومة المملكة المتحدة الموعد النهائي لشركات الاتصالات، من أجل إزالة المعدات والتقنيات التابعة عملاق التكنولوجيا الصيني "هواوي" من شبكات الجيل الخامس... 13.10.2022, سبوتنيك عربي
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2022-10-13T15:50+0000
اقتصاد
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بريطانيا
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وسيكون أمام شركات الاتصالات الآن، حتى ديسمبر/ كانون الأول 2023، لإزالة معدات "هواوي"، مثل تلك المستخدمة في مواقع صاري الهاتف أو مقسم الهاتف، من مراكز شبكتها التي يجري فيها معالجة بعض البيانات الأكثر حساسية.أمرت الحكومة الشركات في البداية، بإنهاء هذه المهمة بحلول يناير/ كانون الثاني المقبل. في الوقت نفسه، تأجل مطلب الشركات لخفض مستوى معدات "هواوي" في شبكاتها غير الأساسية إلى 35% حتى 31 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023 - بعد الإنذار الأولي في يوليو/ تموز.ستظل الشركات بحاجة إلى حظر معدات الجيل الخامس من "هواوي" وإزالتها تماما من شبكاتهم بحلول نهاية عام 2027. تم تكريس الأمر في القانون العام الماضي بعد تشريع يسمى قانون أمن الاتصالات.أرسلت حكومة رئيسة الوزراء ليز تراس إخطارات قانونية إلى 35 من مشغلي شبكات الاتصالات في المملكة المتحدة لفرض هذه الخطوة رسميا.قالت بريطانيا في البداية إنها ستسمح لشركة "هواوي" بنشر شبكات الجيل الخامس، لكن في عام 2020، اختارت الحكومة حظرها بسبب مخاوف تتعلق بأمن البيانات، وصنفت الشركة الصينية على أنها بائع "عالي المخاطر"، ما يعني أنها تشكل مخاطر محتملة على الأمن القومي.
https://sputnikarabic.ae/20220519/كندا-تحظر-استخدام-معدات-شركة-هواوي-في-شبكات-الجيل-الخامس-1062454556.html
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اقتصاد, العالم, بريطانيا
اقتصاد, العالم, بريطانيا

بريطانيا تمنح شركات الاتصالات مهلة أخيرة لإزالة تقنيات "هواوي" من شبكاتها

15:50 GMT 13.10.2022
© AFP 2022 / NICOLAS ASFOURIشبكات الجيل الخامس "5G"
شبكات الجيل الخامس 5G - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2022
© AFP 2022 / NICOLAS ASFOURI
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مددت حكومة المملكة المتحدة الموعد النهائي لشركات الاتصالات، من أجل إزالة المعدات والتقنيات التابعة عملاق التكنولوجيا الصيني "هواوي" من شبكات الجيل الخامس للهاتف المحمول.
وسيكون أمام شركات الاتصالات الآن، حتى ديسمبر/ كانون الأول 2023، لإزالة معدات "هواوي"، مثل تلك المستخدمة في مواقع صاري الهاتف أو مقسم الهاتف، من مراكز شبكتها التي يجري فيها معالجة بعض البيانات الأكثر حساسية.
أمرت الحكومة الشركات في البداية، بإنهاء هذه المهمة بحلول يناير/ كانون الثاني المقبل. في الوقت نفسه، تأجل مطلب الشركات لخفض مستوى معدات "هواوي" في شبكاتها غير الأساسية إلى 35% حتى 31 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023 - بعد الإنذار الأولي في يوليو/ تموز.
هاتف ذكي يظهر داخله شعار شركة هواوي الصينية وخلفه العلم الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2022
كندا تحظر استخدام معدات شركة هواوي في شبكات الجيل الخامس
19 مايو, 21:49 GMT
ستظل الشركات بحاجة إلى حظر معدات الجيل الخامس من "هواوي" وإزالتها تماما من شبكاتهم بحلول نهاية عام 2027. تم تكريس الأمر في القانون العام الماضي بعد تشريع يسمى قانون أمن الاتصالات.
أرسلت حكومة رئيسة الوزراء ليز تراس إخطارات قانونية إلى 35 من مشغلي شبكات الاتصالات في المملكة المتحدة لفرض هذه الخطوة رسميا.
قالت بريطانيا في البداية إنها ستسمح لشركة "هواوي" بنشر شبكات الجيل الخامس، لكن في عام 2020، اختارت الحكومة حظرها بسبب مخاوف تتعلق بأمن البيانات، وصنفت الشركة الصينية على أنها بائع "عالي المخاطر"، ما يعني أنها تشكل مخاطر محتملة على الأمن القومي.
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