https://sputnikarabic.ae/20221013/بنك-أوف-أمريكا-يحذر-من-خسارة-الاقتصاد-الأمريكي-175-ألف-وظيفة-شهريا-قريبا--1068995547.html

"بنك أوف أمريكا" يحذر من خسارة الاقتصاد الأمريكي 175 ألف وظيفة شهريا قريبا

"بنك أوف أمريكا" يحذر من خسارة الاقتصاد الأمريكي 175 ألف وظيفة شهريا قريبا

حذر مصرف "بنك أوف أمريكا" من أن معركة بنك الاحتياطي الفيدرالي لسحق التضخم ستؤدي إلى بدء الاقتصاد ‏الأمريكي في فقدان عشرات الآلاف من الوظائف شهريا، وذلك بدءا من... 13.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-13T15:24+0000

2022-10-13T15:24+0000

2022-10-13T15:24+0000

اقتصاد

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وتابع أنه على الرغم من أن سوق الوظائف ظل قويا بشكل مفاجئ في شهر سبتمبر/ أيلول، إلا أن الاحتياطي الفيدرالي يعمل بجد لتغيير ذلك من خلال رفع أسعار الفائدة بقوة لتخفيف الطلب على كل شيء، بدءا من السيارات والمنازل، ووصولا إلى الأجهزة.وتوقع "بنك أوف أمريكا" في تقرير له أن تنخفض وتيرة نمو الوظائف إلى النصف تقريبا، خلال الربع الأخير من العام الحالي.وتابع أنه مع تصاعد الضغط من حرب بنك الاحتياطي الفيدرالي على التضخم، ستبدأ جداول الرواتب غير الزراعية في الانكماش في أوائل العام المقبل، ما يترجم إلى خسارة حوالي 175 ألف وظيفة شهريا خلال الربع الأول.من ناحيته، قال رئيس قسم الاقتصاد الأمريكي في "بنك أوف أمريكا"، مايكل جاين، في تصريحات لشبكة "سي إن إن" في مقابلة هاتفية يوم الاثنين الماضي: "نفترض أن نشهد هبوطا أصعب وليس هبوطا أكثر ليونة".وتابع "بنك أو ف أمريكا" أن البنك الاحتياطي الفيدرالي لن يتمكن من إبطاء سوق العمل بما يكفي لإعادة التضخم إلى مستوياته الصحية.وأظهر تقرير الوظائف داخل أمريكا، يوم الجمعة الماضي، أنه على الرغم من تباطؤ سوق العمل، فقد أضافت الولايات المتحدة 263 ألف وظيفة أقوى من المتوقع في سبتمبر/ أيلول، وانخفض معدل البطالة إلى 3.5 في المئة، وهو أدنى مستوى له منذ عام 1969.لكن يتوقع مايكل جابن في المقابل أن يرتفع معدل البطالة إلى حوالي 5 في المئة أو 5.5 بالمئة خلال العام المقبل، وهو أقل بكثير من الذروة التي بلغت 15 في المئة تقريبا في أبريل/ نيسان 2020.قال جابن: "على الرغم من أن لا أحد يريد أن يكون قاسيا بشأن فقدان شخص ما لوظيفته، فإنه يمكن تصنيف هذا على أنه "ركود معتدل".وبالمقارنة، يتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يصل معدل البطالة إلى 4.4 في المئة في 2023.

https://sputnikarabic.ae/20221001/الأسهم-الأمريكية-تسجل-أطول-سلسلة-من-الانخفاضات-ربع-السنوية-منذ-أزمة-2008-العالمية-1068475835.html

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