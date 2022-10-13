بوتين: أفغانستان لا تزال واحدة من أكثر التحديات الأمنية إلحاحا
05:43 GMT 13.10.2022 (تم التحديث: 06:06 GMT 13.10.2022)
© Sputnik . Grigory Sysoev/
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن أفغانستان لا تزال واحدة من أكثر التحديات الأمنية إلحاحًا.
وقال بوتين خلال قمة رابطة الدول المستقلة في أستانا: "تظل أفغانستان مع الأسف أحد أكثر التحديات الأمنية إلحاحًا في منطقتنا. لقد تحدث الزملاء اليوم بالفعل عن هذا. الوجود العسكري للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لأكثر من 20 عامًا في هذا البلد، وفشل سياساتهما، بين أنه غير قادر على حل المشاكل المرتبطة بالتهديدات الإرهابية بشكل مستقل".
وأضاف بوتين: "لتطبيع الوضع على الأراضي الأفغانية بالطبع من الضروري تعزيز انتعاشها الاقتصادي بشكل مشترك. ولكن قبل كل شيء، نحث على تعويض الأضرار التي لحقت بالأفغان خلال سنوات الاحتلال ورفع تجميد الأموال الأفغانية المجمدة بشكل غير قانوني".
وأضاف بوتين: "لتطبيع الوضع على الأراضي الأفغانية بالطبع من الضروري تعزيز انتعاشها الاقتصادي بشكل مشترك. ولكن قبل كل شيء، نحث على تعويض الأضرار التي لحقت بالأفغان خلال سنوات الاحتلال ورفع تجميد الأموال الأفغانية المجمدة بشكل غير قانوني".
كما أضاف بوتين: "ندعو إلى إزالة جميع الحواجز الاصطناعية غير المشروعة التي تحول دون استعادة الأداء الطبيعي لسلاسل التوريد العالمية من أجل حل المشاكل العاجلة في مجال الأمن الغذائي".