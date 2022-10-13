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بوتين: استخدام العملات الوطنية في التعاملات سيعزز سيادة الدول
بوتين: استخدام العملات الوطنية في التعاملات سيعزز سيادة الدول
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أنه من الضروري استخدام العملات الوطنية بشكل أكثر فاعلية في التعاملات حيث أن هذا سيعزز سيادة الدول. 13.10.2022, سبوتنيك عربي
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واقترح بوتين مراجعة مبادئ النظام المالي العالمي، "الذي سمح لعقود لما يسمى بالمليار الذهبي. وهو أن يعيش شخص على حساب شخص آخر"وقال بوتين خلال قمة رابطة الدول المستقلة في أستانا: "كخطوة أولى، نرى استخدامًا أكثر نشاطًا للعملات الوطنية في التعاملات المتبادلة".
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العالم

بوتين: استخدام العملات الوطنية في التعاملات سيعزز سيادة الدول

06:12 GMT 13.10.2022
© Sputnik . Alexey Danichev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي 2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2022
© Sputnik . Alexey Danichev
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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أنه من الضروري استخدام العملات الوطنية بشكل أكثر فاعلية في التعاملات حيث أن هذا سيعزز سيادة الدول.
واقترح بوتين مراجعة مبادئ النظام المالي العالمي، "الذي سمح لعقود لما يسمى بالمليار الذهبي. وهو أن يعيش شخص على حساب شخص آخر"

وقال بوتين خلال قمة رابطة الدول المستقلة في أستانا: "كخطوة أولى، نرى استخدامًا أكثر نشاطًا للعملات الوطنية في التعاملات المتبادلة".
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