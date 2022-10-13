https://sputnikarabic.ae/20221013/بوتين-استخدام-العملات-الوطنية-في-التعاملات-سيعزز-سيادة-الدول-1068966536.html
بوتين: استخدام العملات الوطنية في التعاملات سيعزز سيادة الدول
بوتين: استخدام العملات الوطنية في التعاملات سيعزز سيادة الدول
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أنه من الضروري استخدام العملات الوطنية بشكل أكثر فاعلية في التعاملات حيث أن هذا سيعزز سيادة الدول. 13.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-13T06:12+0000
2022-10-13T06:12+0000
2022-10-13T06:12+0000
العالم
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واقترح بوتين مراجعة مبادئ النظام المالي العالمي، "الذي سمح لعقود لما يسمى بالمليار الذهبي. وهو أن يعيش شخص على حساب شخص آخر"وقال بوتين خلال قمة رابطة الدول المستقلة في أستانا: "كخطوة أولى، نرى استخدامًا أكثر نشاطًا للعملات الوطنية في التعاملات المتبادلة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
بوتين: استخدام العملات الوطنية في التعاملات سيعزز سيادة الدول
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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أنه من الضروري استخدام العملات الوطنية بشكل أكثر فاعلية في التعاملات حيث أن هذا سيعزز سيادة الدول.
واقترح بوتين مراجعة مبادئ النظام المالي العالمي، "الذي سمح لعقود لما يسمى بالمليار الذهبي. وهو أن يعيش شخص على حساب شخص آخر"
وقال بوتين خلال قمة رابطة الدول المستقلة في أستانا: "كخطوة أولى، نرى استخدامًا أكثر نشاطًا للعملات الوطنية في التعاملات المتبادلة".