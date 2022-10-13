https://sputnikarabic.ae/20221013/بوتين-يبحث-صفقة-الحبوب-مع-أمير-قطر-والرئيس-الفلسطيني-1068997283.html
بوتين يبحث صفقة الحبوب مع أمير قطر والرئيس الفلسطيني
بوتين يبحث صفقة الحبوب مع أمير قطر والرئيس الفلسطيني
أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث موضوع صفقة الحبوب مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس الفلسطيني... 13.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-13T15:49+0000
2022-10-13T15:49+0000
2022-10-13T15:49+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
محمود عباس
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أستانا - سبوتنيك. وقال للصحفيين: "بالمناسبة، هذا الموضوع تم التطرق إليه في مفاوضات أخرى. وتحدثنا عن الحبوب والأسمدة مع آخرين أيضا. وتحديدا تحدثنا عن هذا الأمر مع القطريين والفلسطينيين".وأضاف أوشاكوف أن بوتين ناقش قضية صفقة الحبوب خلال محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وأكد الرئيس الروسي، في وقت سابق، أن الحبوب التي تخرج من أوكرانيا، لا تتوجه إلى الدول الأكثر فقرا، لافتا إلى أن بلاده تتحدث عن هذه المشكلة، منذ فترة طويلة.ووقعت في إسطنبول، يوم 22 يوليو/ تموز الماضي، اتفاقية متعددة الأطراف، حول رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية، ومساعدة روسيا في تصدير الحبوب الأوكرانية.وتفترض الصفقة، التي وقعها ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.كما تفترض الصفقة أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.
https://sputnikarabic.ae/20220916/الكرملين-بوتين-أوضح-بالتفصيل-تنفيذ-صفقة-الحبوب-لنائبة-الأمين-العام-للأمم-المتحدة-1067834015.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, فلاديمير بوتين, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , محمود عباس
روسيا, فلاديمير بوتين, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , محمود عباس
بوتين يبحث صفقة الحبوب مع أمير قطر والرئيس الفلسطيني
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أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث موضوع صفقة الحبوب مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس.
أستانا - سبوتنيك. وقال للصحفيين: "بالمناسبة، هذا الموضوع تم التطرق إليه في مفاوضات أخرى. وتحدثنا عن الحبوب والأسمدة مع آخرين أيضا. وتحديدا تحدثنا عن هذا الأمر مع القطريين والفلسطينيين".
وأضاف أوشاكوف أن بوتين ناقش قضية صفقة الحبوب
خلال محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأكد الرئيس الروسي، في وقت سابق، أن الحبوب التي تخرج من أوكرانيا، لا تتوجه إلى الدول الأكثر فقرا، لافتا إلى أن بلاده تتحدث عن هذه المشكلة، منذ فترة طويلة.
ووقعت في إسطنبول، يوم 22 يوليو/ تموز الماضي، اتفاقية متعددة الأطراف، حول رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية، ومساعدة روسيا في تصدير الحبوب الأوكرانية.
وتفترض الصفقة، التي وقعها ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية
، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.
كما تفترض الصفقة أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.