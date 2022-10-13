https://sputnikarabic.ae/20221013/بيسكوف-بوتين-وأردوغان-يوجهان-بدراسة-مسألة-إنشاء-مركز-للغاز-الروسي-في-تركيا---1068986709.html
بيسكوف: بوتين وأردوغان يوجهان بدراسة مسألة إنشاء مركز للغاز الروسي في تركيا
بيسكوف: بوتين وأردوغان يوجهان بدراسة مسألة إنشاء مركز للغاز الروسي في تركيا
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان وجّها بالعمل على دراسة... 13.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-13T12:46+0000
2022-10-13T12:46+0000
2022-10-13T12:46+0000
العالم
روسيا
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وقال بيسكوف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" تعليقا على مقترح بوتين بإنشاء مركز للغاز في تركيا"ووجه الرئيسان بدراسة سريعة وتفصيلية لحل هذه المسألة".وبين بيسكوف أن رد فعل الجانب التركي أبدى اهتماما وكان إيجابيا على اقتراح إنشاء مركز لتوزيع الغاز الروسي في تركيا.وحول ما إذا كان الرئيسان ناقشا ملف الأزمة الأوكرانية، قال بيسكوف: "موضوع التسوية الروسية الأوكرانية لم يناقش"، مبينا أنه "تم مناقشة فكرة أردوغان بشأن إجراء مفاوضات من خمسة أطراف حول أوكرانيا"، لكنه نوه إلى أن بوتين وأردوغان تحدثا وجها لوجه لفترة طولية.وتعليقا على مزاعم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي المتعلقة باحتمال حدوث استفزازات، قال بيسكوف: "إن روسيا لا تطلق النار على نفسها".أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس ، أن الاتصالات بين روسيا وتركيا تحقق نتائج جيدة، حيث يتم تنفيذ جميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى سوتشي في أغسطس الماضي.وأضاف بوتين بالقول: "الحمد لله أنابيب السيل التركي تعمل بنجاح رغم محاولات التفجير، مؤكدا على أهمية فكرة إنشاء منصة ومركز للغاز في تركيا بحيث يكون ليس فقط للتسليم، ولكن أيضًا لتحديد الأسعار.ووصل الرئيس الروسي إلى أستانا صباح يوم 13 أكتوبر، حيث يشارك في القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا وفي اجتماع مجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة وقمة روسيا وآسيا الوسطى.
https://sputnikarabic.ae/20221013/بوتين-مستعدون-لإنشاء-مركز-للغاز-في-تركيا-لتوزيعه-وتحديد-سعره--1068981027.html
https://sputnikarabic.ae/20221013/أردوغان-أنقرة-وموسكو-تستطيعان-تحديد-الدول-المحتاجة-للمنتجات-الزراعية-الروسية-1068983063.html
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العالم, روسيا
بيسكوف: بوتين وأردوغان يوجهان بدراسة مسألة إنشاء مركز للغاز الروسي في تركيا
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أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان وجّها بالعمل على دراسة مفصلة وعاجلة بشأن إنشاء مركز للغاز الروسي في تركيا.
وقال بيسكوف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" تعليقا على مقترح بوتين بإنشاء مركز للغاز في تركيا"ووجه الرئيسان بدراسة سريعة وتفصيلية لحل هذه المسألة".
وبين بيسكوف أن رد فعل الجانب التركي أبدى اهتماما وكان إيجابيا على اقتراح إنشاء مركز لتوزيع الغاز الروسي في تركيا.
وأشار بيسكوف إلى أن بوتين وأردوغان ناقشا التعاون المستقبلي لإنشاء قائمة بأفقر الدول من أجل توريدها بالإمدادات الغذائية الروسية.
وحول ما إذا كان الرئيسان ناقشا ملف الأزمة الأوكرانية، قال بيسكوف: "موضوع التسوية الروسية الأوكرانية لم يناقش"، مبينا أنه "تم مناقشة فكرة أردوغان بشأن إجراء مفاوضات من خمسة أطراف حول أوكرانيا"، لكنه نوه إلى أن بوتين وأردوغان تحدثا وجها لوجه لفترة طولية.
وتعليقا على مزاعم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي المتعلقة باحتمال حدوث استفزازات، قال بيسكوف: "إن روسيا لا تطلق النار على نفسها".
وقال بيسكوف إن بوتين سيعقد مؤتمرا صحفيا في أستانا غدا.
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس ، أن الاتصالات بين روسيا وتركيا
تحقق نتائج جيدة، حيث يتم تنفيذ جميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى سوتشي في أغسطس الماضي.
وقال بوتين خلال اجتماع مع نظيره التركي: "على الرغم من كل الصعوبات المرتبطة بالقيود الصحية والسياسية، إلا أننا نجد فرصًا للالتقاء بانتظام والتواصل، وهذا يعطي نتائج جيدة يجب أن أشير إلى أن جميع اتفاقياتنا التي تم التوصل إليها خلال زيارتك إلى سوتشي في أغسطس من هذا العام.
وأضاف بوتين بالقول: "الحمد لله أنابيب السيل التركي تعمل بنجاح رغم محاولات التفجير، مؤكدا على أهمية فكرة إنشاء منصة ومركز للغاز في تركيا بحيث يكون ليس فقط للتسليم، ولكن أيضًا لتحديد الأسعار.
ووصل الرئيس الروسي إلى أستانا صباح يوم 13 أكتوبر، حيث يشارك في القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا وفي اجتماع مجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة وقمة روسيا وآسيا الوسطى.