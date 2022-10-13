https://sputnikarabic.ae/20221013/بيسكوف-يعلن-اعتقال-مخربين-خلال-محاولات-تفجير-التيار-التركي-على-الأراضي-الروسي-1068986578.html
بيسكوف يعلن اعتقال مخربين خلال محاولتهم تفجير "التيار التركي" على الأراضي الروسية
بيسكوف يعلن اعتقال مخربين خلال محاولتهم تفجير "التيار التركي" على الأراضي الروسية
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، للصحفيين أنه تم القبض على العديد من المخربين أثناء محاولتهم تفجير أنابيب "التيار التركي" في روسيا. 13.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-13T12:33+0000
2022-10-13T12:33+0000
2022-10-13T13:02+0000
روسيا
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وقال بيسكوف "تم اعتقال عدة مخربين أرادوا نسف الأنابيب على أراضينا".وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد كشف أن كييف كانت تحاول تفجير أحد أقسام أنابيب "السيل التركي" لنقل الغاز.
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روسيا
بيسكوف يعلن اعتقال مخربين خلال محاولتهم تفجير "التيار التركي" على الأراضي الروسية
12:33 GMT 13.10.2022 (تم التحديث: 13:02 GMT 13.10.2022) تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، للصحفيين أنه تم القبض على العديد من المخربين أثناء محاولتهم تفجير أنابيب "التيار التركي" في روسيا.
وقال بيسكوف "تم اعتقال عدة مخربين أرادوا نسف الأنابيب على أراضينا".
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد كشف أن كييف كانت تحاول تفجير أحد أقسام أنابيب "السيل التركي" لنقل الغاز.