https://sputnikarabic.ae/20221013/تبنى-قادة-دول-مؤتمر-التفاعل-وإجراءات-بناء-الثقة-في-آسيا-بيانا-بتحويل-المؤتمر-إلى-منظمة-دولية-1068967442.html
تبنى قادة دول مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا بيانا بتحويل المؤتمر إلى منظمة دولية
تبنى قادة دول مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا بيانا بتحويل المؤتمر إلى منظمة دولية
تبنت الدول المشاركة في مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا "CICA" في اجتماع عقد اليوم الخميس، في أستانا بيانا حول تحويل هذا المنتدى إلى منظمة دولية. 13.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-13T07:30+0000
2022-10-13T07:30+0000
2022-10-13T07:30+0000
العالم
كازاخستان
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وقال رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، بأن المشاركين في قمة مؤتمر التفاعل وإجراءات الثقة في آسيا "CICA" قد اعتمدوا بيانا بشأن تحول المؤتمر إلى منظمة دولية.وأعلن رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، صباح اليوم الخميس، عن منح الكويت صفة مشارك في اجتماع مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا في أستانا.وقال توكاييف متحدثا خلال القمة "دولة الكويت العضو الثامن والعشرون".وفي وقت سابق، أفادت سكرتارية المؤتمر بأن جدول أعمال القمة سيشمل موضوع انضمام الكويت إلى المنتدى الدولي كعضو كامل وهو ما سيكون أحد النتائج المهمة للقمة.يشار إلى أن منظمة "سيكا" تتألف من 27 دولة كأعضاء دائمين، و8 دول أخرى بصفة مراقبين، و5 منظمات دولية.
https://sputnikarabic.ae/20221013/الرئيس-الكازاخستاني-أعلن-منح-الكويت-صفة-مشارك-في-اجتماعات-مؤتمر-التفاعل-وإجراءات-بناء-الثقة-في-آسيا-1068966109.html
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العالم, كازاخستان
تبنى قادة دول مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا بيانا بتحويل المؤتمر إلى منظمة دولية
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تبنت الدول المشاركة في مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا "CICA" في اجتماع عقد اليوم الخميس، في أستانا بيانا حول تحويل هذا المنتدى إلى منظمة دولية.
وقال رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، بأن المشاركين في قمة مؤتمر التفاعل وإجراءات الثقة في آسيا "CICA"
قد اعتمدوا بيانا بشأن تحول المؤتمر إلى منظمة دولية.
وأعلن رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، صباح اليوم الخميس، عن منح الكويت صفة مشارك
في اجتماع مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا في أستانا.
وقال توكاييف متحدثا خلال القمة "دولة الكويت العضو الثامن والعشرون".
وفي وقت سابق، أفادت سكرتارية المؤتمر بأن جدول أعمال القمة سيشمل موضوع انضمام الكويت إلى المنتدى الدولي كعضو كامل وهو ما سيكون أحد النتائج المهمة للقمة.
يشار إلى أن منظمة "سيكا" تتألف من 27 دولة كأعضاء دائمين، و8 دول أخرى بصفة مراقبين، و5 منظمات دولية.