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https://sputnikarabic.ae/20221013/ترانس-نفط-تنفي-انخفاض-عمليات-تصدير-النفط-من-روسيا-عبر-أنابيب-دروجبا-إلى-بولندا-بعد-التسربات-1068971558.html
"ترانس نفط" تنفي انخفاض عمليات تصدير النفط من روسيا عبر أنابيب "دروجبا" إلى بولندا بعد التسربات
"ترانس نفط" تنفي انخفاض عمليات تصدير النفط من روسيا عبر أنابيب "دروجبا" إلى بولندا بعد التسربات
أعلن نائب رئيس "ترانس نفط"، سيرغي أندرونوف، أن التسرب النفطي في موقع "دروجبا" البولندي لم يؤد إلى انخفاض الإمدادات من روسيا إلى بولندا أو ألمانيا. 13.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-13T09:11+0000
2022-10-13T09:11+0000
روسيا
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وقال أندرونوف للصحفيين على هامش أسبوع الطاقة الروسي "لم نخفض إمدادت النفط ووسائل النقل، حيث لدينا مخطط مرسوم وثابت، موضحا أن الشركة الروسية تزود بولندا بالنفط وثم تقوم الشركة البولندية بتزويد ألمانيا به. وأضاف أندرونوف: "لم تكن هناك تخفيضات للشركات وتم التعامل مع الأمر".وأعلنت شركة تشغيل خطوط الأنابيب البولندية بيرن خفض الضغط عن أحد سلسلتي خط أنابيب النفط "دروجبا" المؤدي إلى ألمانيا.وارتفعت أسعار النفط بعد انخفاضها صباح اليوم، عقب الكشف عن تسرب للنفط في أحد فرعي خط أنابيب "دروجبا" ضمن القطاع الغربي.
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روسيا

"ترانس نفط" تنفي انخفاض عمليات تصدير النفط من روسيا عبر أنابيب "دروجبا" إلى بولندا بعد التسربات

09:11 GMT 13.10.2022
© AP Photo / Michael Probst محطة تخزين الغاز ريكورد بالقرب من إيترفيلد، وسط ألمانيا، في 14 يوليو 2022، بعد إغلاق خط أنابيب التيار الشمالي 1 بسبب الصيانة
 محطة تخزين الغاز ريكورد بالقرب من إيترفيلد، وسط ألمانيا، في 14 يوليو 2022، بعد إغلاق خط أنابيب التيار الشمالي 1 بسبب الصيانة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2022
© AP Photo / Michael Probst
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أعلن نائب رئيس "ترانس نفط"، سيرغي أندرونوف، أن التسرب النفطي في موقع "دروجبا" البولندي لم يؤد إلى انخفاض الإمدادات من روسيا إلى بولندا أو ألمانيا.
وقال أندرونوف للصحفيين على هامش أسبوع الطاقة الروسي "لم نخفض إمدادت النفط ووسائل النقل، حيث لدينا مخطط مرسوم وثابت، موضحا أن الشركة الروسية تزود بولندا بالنفط وثم تقوم الشركة البولندية بتزويد ألمانيا به.
وأضاف أندرونوف: "لم تكن هناك تخفيضات للشركات وتم التعامل مع الأمر".
وأعلنت شركة تشغيل خطوط الأنابيب البولندية بيرن خفض الضغط عن أحد سلسلتي خط أنابيب النفط "دروجبا" المؤدي إلى ألمانيا.
وارتفعت أسعار النفط بعد انخفاضها صباح اليوم، عقب الكشف عن تسرب للنفط في أحد فرعي خط أنابيب "دروجبا" ضمن القطاع الغربي.
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