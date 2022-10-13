https://sputnikarabic.ae/20221013/ترانس-نفط-تنفي-انخفاض-عمليات-تصدير-النفط-من-روسيا-عبر-أنابيب-دروجبا-إلى-بولندا-بعد-التسربات-1068971558.html
"ترانس نفط" تنفي انخفاض عمليات تصدير النفط من روسيا عبر أنابيب "دروجبا" إلى بولندا بعد التسربات
"ترانس نفط" تنفي انخفاض عمليات تصدير النفط من روسيا عبر أنابيب "دروجبا" إلى بولندا بعد التسربات
أعلن نائب رئيس "ترانس نفط"، سيرغي أندرونوف، أن التسرب النفطي في موقع "دروجبا" البولندي لم يؤد إلى انخفاض الإمدادات من روسيا إلى بولندا أو ألمانيا. 13.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-13T09:11+0000
2022-10-13T09:11+0000
2022-10-13T09:11+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1d/1068388827_0:102:2515:1517_1920x0_80_0_0_bc10d3c0797c12b35c2452930ee70477.jpg
وقال أندرونوف للصحفيين على هامش أسبوع الطاقة الروسي "لم نخفض إمدادت النفط ووسائل النقل، حيث لدينا مخطط مرسوم وثابت، موضحا أن الشركة الروسية تزود بولندا بالنفط وثم تقوم الشركة البولندية بتزويد ألمانيا به. وأضاف أندرونوف: "لم تكن هناك تخفيضات للشركات وتم التعامل مع الأمر".وأعلنت شركة تشغيل خطوط الأنابيب البولندية بيرن خفض الضغط عن أحد سلسلتي خط أنابيب النفط "دروجبا" المؤدي إلى ألمانيا.وارتفعت أسعار النفط بعد انخفاضها صباح اليوم، عقب الكشف عن تسرب للنفط في أحد فرعي خط أنابيب "دروجبا" ضمن القطاع الغربي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1d/1068388827_116:0:2400:1713_1920x0_80_0_0_c4750ca4ee3266c75ec69794a4ca76ec.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
"ترانس نفط" تنفي انخفاض عمليات تصدير النفط من روسيا عبر أنابيب "دروجبا" إلى بولندا بعد التسربات
تابعنا عبر
أعلن نائب رئيس "ترانس نفط"، سيرغي أندرونوف، أن التسرب النفطي في موقع "دروجبا" البولندي لم يؤد إلى انخفاض الإمدادات من روسيا إلى بولندا أو ألمانيا.
وقال أندرونوف للصحفيين على هامش أسبوع الطاقة الروسي "لم نخفض إمدادت النفط ووسائل النقل، حيث لدينا مخطط مرسوم وثابت، موضحا أن الشركة الروسية تزود بولندا بالنفط وثم تقوم الشركة البولندية بتزويد ألمانيا به.
وأضاف أندرونوف: "لم تكن هناك تخفيضات للشركات وتم التعامل مع الأمر".
وأعلنت شركة تشغيل خطوط الأنابيب البولندية بيرن خفض الضغط عن أحد سلسلتي خط أنابيب النفط "دروجبا" المؤدي إلى ألمانيا.
وارتفعت أسعار النفط
بعد انخفاضها صباح اليوم، عقب الكشف عن تسرب للنفط في أحد فرعي خط أنابيب "دروجبا" ضمن القطاع الغربي.