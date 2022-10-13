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https://sputnikarabic.ae/20221013/تركيا-تعليق-حركة-الملاحة-في-مضيق-البوسفور-بعد-تعطل-سفينة-شحن-1069007052.html
تركيا... تعليق حركة الملاحة في مضيق البوسفور بعد تعطل سفينة شحن
تركيا... تعليق حركة الملاحة في مضيق البوسفور بعد تعطل سفينة شحن
أعلن خفر السواحل التركي، تعليق حركة الملاحة في مضيق البوسفور، بعد تعطل سفينة شحن كانت متجهة إلى ميناء قفقاز. 13.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-13T20:40+0000
2022-10-13T20:40+0000
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أنطاكيا - سبوتنيك. وقال خفر السواحل التركي، في بيان، اليوم الخميس، إنه "تم تعليق حركة الملاحة في مضيق البوسفور بسبب تعطل سفينة شحن كانت متجهة من إسطنبول إلى ميناء قفقاز".يشار إلى أن خفر السواحل التركي، أعلن في أواخر شهر سبتمبر/ أيلول، استئناف حركة الملاحة في مضيق البوسفور، بعد توقف دام نحو 3 ساعات، إثر تعطل سفينة شحن كانت متجهة إلى روسيا.وذكر خفر السواحل التركي حينها، في بيان "استئناف حركة الملاحة البحرية عبر مضيق البوسفور اعتبارًا من الساعة 20:00 [بالتوقيت المحلي]"، بما يشير إلى أن التوقف المؤقت استمر نحو 3 ساعات فقط.وكان خفر السواحل التركي، قد أعلن في بيان سابق، أنه "تم إرسال القاطرات على الفور إلى مكان تعطل سفينة الشحن الجافة "فيفا إكليبس"، التي يبلغ طولها 190 مترًا، حيث حدث عطل في دفة السفينة"، مشيراً إلى أن السفينة كانت متجهة من إسطنبول إلى روسيا وهي فارغة، وتعطلت في مضيق البوسفور. ومضيق البوسفور، يصل بين البحر الأسود وبحر مرمرة، ويعتبر مع مضيق الدردنيل الحدود الجنوبية بين قارة آسيا وأوروبا، ويبلغ طوله نحو 30 كيلومتراً ويتراوح عرضه بين 550 مترا و3000 متر.وفي مطلع سبتمبر، أعلنت السلطات التركية تعليق حركة الملاحة في البوسفور بعد تعطل سفينة أثناء إبحارها من إسطنبول إلى أوكرانيا، قبل أن تعلن استئناف الملاحة في وقت لاحق.يذكر أنه في 22 من يوليو/ تموز الماضي، تم التوقيع على اتفاقيات متعددة الأطراف في مدينة إسطنبول التركية، بشأن رفع القيود المفروضة على تصدير المنتجات الروسية وتقديم موسكو المساعدة في تصدير الحبوب الأوكرانية.ويشمل الاتفاق، الذي وقعه ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من 3 موانئ، بما في ذلك ميناء أوديسا.
https://sputnikarabic.ae/20220903/تركيا-تعليق-حركة-مرور-السفن-في-مضيق-البوسفور-بسبب-تعطل-سفينة-شحن-1067215645.html
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أخبار تركيا اليوم, العالم
أخبار تركيا اليوم, العالم

تركيا... تعليق حركة الملاحة في مضيق البوسفور بعد تعطل سفينة شحن

20:40 GMT 13.10.2022
© AFP 2022 / BULENT KILICسفن تدخل إلى مضيق البوسفور
سفن تدخل إلى مضيق البوسفور - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2022
سفن تدخل إلى مضيق البوسفور
© AFP 2022 / BULENT KILIC
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أعلن خفر السواحل التركي، تعليق حركة الملاحة في مضيق البوسفور، بعد تعطل سفينة شحن كانت متجهة إلى ميناء قفقاز.
أنطاكيا - سبوتنيك. وقال خفر السواحل التركي، في بيان، اليوم الخميس، إنه "تم تعليق حركة الملاحة في مضيق البوسفور بسبب تعطل سفينة شحن كانت متجهة من إسطنبول إلى ميناء قفقاز".
يشار إلى أن خفر السواحل التركي، أعلن في أواخر شهر سبتمبر/ أيلول، استئناف حركة الملاحة في مضيق البوسفور، بعد توقف دام نحو 3 ساعات، إثر تعطل سفينة شحن كانت متجهة إلى روسيا.
وذكر خفر السواحل التركي حينها، في بيان "استئناف حركة الملاحة البحرية عبر مضيق البوسفور اعتبارًا من الساعة 20:00 [بالتوقيت المحلي]"، بما يشير إلى أن التوقف المؤقت استمر نحو 3 ساعات فقط.
مضيق البوسفور - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2022
تركيا.. تعليق حركة مرور السفن في مضيق البوسفور بسبب تعطل سفينة شحن
3 سبتمبر, 04:38 GMT
وكان خفر السواحل التركي، قد أعلن في بيان سابق، أنه "تم إرسال القاطرات على الفور إلى مكان تعطل سفينة الشحن الجافة "فيفا إكليبس"، التي يبلغ طولها 190 مترًا، حيث حدث عطل في دفة السفينة"، مشيراً إلى أن السفينة كانت متجهة من إسطنبول إلى روسيا وهي فارغة، وتعطلت في مضيق البوسفور.
ومضيق البوسفور، يصل بين البحر الأسود وبحر مرمرة، ويعتبر مع مضيق الدردنيل الحدود الجنوبية بين قارة آسيا وأوروبا، ويبلغ طوله نحو 30 كيلومتراً ويتراوح عرضه بين 550 مترا و3000 متر.
وفي مطلع سبتمبر، أعلنت السلطات التركية تعليق حركة الملاحة في البوسفور بعد تعطل سفينة أثناء إبحارها من إسطنبول إلى أوكرانيا، قبل أن تعلن استئناف الملاحة في وقت لاحق.
يذكر أنه في 22 من يوليو/ تموز الماضي، تم التوقيع على اتفاقيات متعددة الأطراف في مدينة إسطنبول التركية، بشأن رفع القيود المفروضة على تصدير المنتجات الروسية وتقديم موسكو المساعدة في تصدير الحبوب الأوكرانية.
ويشمل الاتفاق، الذي وقعه ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من 3 موانئ، بما في ذلك ميناء أوديسا.
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