تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
07:18 GMT 13.10.2022
06:44 GMT 13.10.2022
أعلن السفير الروسي في باريس، أليكسي ميشكوف، أن فرنسا انتهجت موقفا غير منطقي، تجاه الضربات التي شنتها أوكرانيا، على مرافق البنية التحتية الروسية، مثل جسر القرم، ومحطة زابوروجيه النووية.
وقال ميشكوف في مقابلة مع سبوتنيك: "الفرنسيون صاغوا لأنفسهم موقفا. فعندما نقول: الأوكرانيون يقصفون محطة زابوروجيه النووية، والأوكرانيون يضربون جسر القرم يكون الرد: لو لم تبدأ روسيا العملية العسكرية، لما كانت تلك الضربات لتحدث".
وتابع السفير الروسي قائلا: "أنتم تفهمون غياب المنطق التام هنا، وعدم الرغبة في المشاركة بالبحث عن نتائج سلمية في الواقع".
وقال ميشكوف في مقابلة مع سبوتنيك: "الفرنسيون صاغوا لأنفسهم موقفا. فعندما نقول: الأوكرانيون يقصفون محطة زابوروجيه النووية، والأوكرانيون يضربون جسر القرم يكون الرد: لو لم تبدأ روسيا العملية العسكرية، لما كانت تلك الضربات لتحدث".
وتابع السفير الروسي قائلا: "أنتم تفهمون غياب المنطق التام هنا، وعدم الرغبة في المشاركة بالبحث عن نتائج سلمية في الواقع".
وقال ميشكوف في معرض تعليقه على البيان الفرنسي بشأن جسر القرم: "إذا كان من الممكن تسميته بيانا، فإن الاحتجاج الذي أُثير هنا بسبب الضربات الروسية التي استهدفت منشآت البنية التحتية في أوكرانيا أمر يثير الدهشة".
06:41 GMT 13.10.2022