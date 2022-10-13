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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221013/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1068966727.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 13.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-13T07:18+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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روسيا, أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
عمل الصحفيين في تغطية الأحداث في مدينة شياستيه، جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

07:18 GMT 13.10.2022
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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07:18 GMT 13.10.2022
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2022
لوكاشينكو: نظام الضوابط والتوازنات ينهار في أوروبا
07:17 GMT
06:44 GMT 13.10.2022
السفير الروسي لدى فرنسا: موقف باريس تجاه هجمات كييف على البنية التحتية الروسية غير منطقي
أعلن السفير الروسي في باريس، أليكسي ميشكوف، أن فرنسا انتهجت موقفا غير منطقي، تجاه الضربات التي شنتها أوكرانيا، على مرافق البنية التحتية الروسية، مثل جسر القرم، ومحطة زابوروجيه النووية.
وقال ميشكوف في مقابلة مع سبوتنيك: "الفرنسيون صاغوا لأنفسهم موقفا. فعندما نقول: الأوكرانيون يقصفون محطة زابوروجيه النووية، والأوكرانيون يضربون جسر القرم يكون الرد: لو لم تبدأ روسيا العملية العسكرية، لما كانت تلك الضربات لتحدث".
وتابع السفير الروسي قائلا: "أنتم تفهمون غياب المنطق التام هنا، وعدم الرغبة في المشاركة بالبحث عن نتائج سلمية في الواقع".
وقال ميشكوف في معرض تعليقه على البيان الفرنسي بشأن جسر القرم: "إذا كان من الممكن تسميته بيانا، فإن الاحتجاج الذي أُثير هنا بسبب الضربات الروسية التي استهدفت منشآت البنية التحتية في أوكرانيا أمر يثير الدهشة".
06:41 GMT 13.10.2022
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2022
أردوغان: هدف تركيا هو التوصل إلى هدنة في أسرع وقت ممكن في أوكرانيا
06:24 GMT
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