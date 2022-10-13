https://sputnikarabic.ae/20221013/حزب-عراقي-لـسبوتنيك-التيار-الصدري-فقد-الكثير-من-أوراقه-وهو-خارج-اللعبة-الآن-1069005785.html

حزب عراقي لـ"سبوتنيك": التيار الصدري فقد الكثير من أوراقه وهو خارج اللعبة الآن

حزب عراقي لـ"سبوتنيك": التيار الصدري فقد الكثير من أوراقه وهو خارج اللعبة الآن

قال أمين عام الحزب الطليعي الاشتراكي الناصري في العراق، الدكتور عبد الستار الجميلي، اليوم الخميس، إن "انتخاب رئيس ‏الجمهورية فتح الباب أمام تشكيل حكومة جديدة... 13.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-13T19:48+0000

2022-10-13T19:48+0000

2022-10-13T19:48+0000

العراق

أخبار العراق اليوم

العالم العربي

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وأضاف في اتصال مع "سبوتنيك" اليوم الخميس: "نأمل أن يتم احترام معاناة الشعب العراقي عبر الوفاء بالوعود التي تم قطعها بإنهاء حالة الفوضى السياسية ومواجهة المشكلات من جذورها، خصوصا ما تعلق بإنهاء المحاصصة البائسة التي يجب مغادرتها، لكن إذا ما تم اعتماد نفس المحاصصة والتوافق فسنكون أمام فصل جديد من المعاناة والخلافات".وأشار الجميلي إلى "أنهم ينظرون بحذر إلى طبيعة التوافقات التي تضمنتها ورقة الاتفاق بين الأطراف، خصوصا ما تعلق بكركوك وما سمي بالمناطق المتنازع عليها، فإذا ما تم التفريط بها كثمن لتشكيل الحكومة الحالية، فإن موقف القوى الوطنية لن يكون متساهلا مع أي تفريط، لذلك نحذر الحكومة الجديدة من أي تفريط بوحدة وسيادة العراق".وكلّف، عبد اللطيف رشيد، الرئيس العراقي المنتخب، مساء اليوم الخميس، محمد شياع السوداني، بتشكيل الحكومة الجديدة.وذكرت وكالة الأنباء العراقية، أن الرئيس رشيد كلّف السوداني بتشكيل الحكومة، بمجرد الإعلان عن انتخابه رئيسا للجمهورية من قبل مجلس النواب.ونقلت الوكالة عن السوداني قوله: "سأقدم التشكيلة الحكومية بأقرب وقت ممكن".وفي وقت سابق اليوم، انتخب البرلمان رشيد رئيسا للبلاد، بعد حصوله على الأغلبية بالجولة الثانية من عملية التصويت على المنصب التي تنافس فيها مع المرشح، برهم صالح.وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب إن "رشيد حصل على 162 صوتا، فيما نال صالح 99 صوتا واعتبرت 8 أصوات باطلة، من مجموع عدد المقترعين البالغ 269 نائبا".وفي وقت سابق اليوم، بدأ مجلس النواب العراقي، التصويت السري لاختيار رئيس الجمهورية.وافتتح رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم أعمال الجلسة رقم 6 الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، وعقب انعقاد الجلسة تم تقديم طلب لسحب ترشيح ريبر أحمد وعمر البرز نجيل منصب رئيس الجمهورية إلى رئاسة المجلس.وقبل عقد الجلسة، قالت تقارير إعلامية إن المنطقة الخضراء في وسط العاصمة العراقية بغداد تم استهدافها بـ4 صواريخ صباح اليوم.وأشارت مصادر أمنية إلى أن الاستهداف يأتي بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس النواب التي ستتضمن انتخاب رئيس الجمهورية.

https://sputnikarabic.ae/20221013/البرلمان-العراقي-ينتخب-عبد-اللطيف-رشيد-رئيسا-للجمهورية-1068995453.html

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