https://sputnikarabic.ae/20221013/رئيس-لجنة-الطاقة-بليبيا-يعتبر-أن-إغلاق-الحقول-النفطية-وارد-حال-استمرار-حكومة-الدبيبة-في-السلطة-1068999218.html

رئيس لجنة الطاقة بليبيا يعتبر أن إغلاق الحقول النفطية وارد حال استمرار "حكومة الدبيبة" في السلطة

رئيس لجنة الطاقة بليبيا يعتبر أن إغلاق الحقول النفطية وارد حال استمرار "حكومة الدبيبة" في السلطة

قال رئيس لجنة الطاقة في البرلمان الليبي عيسى العريبي، إن استمرار بعض الدول في محاولات استغلال الوضع الحالي في البلاد لتحقيق مصالح ذاتية في مجال الطاقة على حساب... 13.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-13T16:18+0000

2022-10-13T16:18+0000

2022-10-13T16:18+0000

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وأضاف في حواره مع "سبوتنيك"، أن من بين السيناريوهات المحتملة حال استمرار بعض الدول استغلال الوضع الهش للحكومة "منتهية الولاية" وابتزازها، قد يدفع بالمواطنين الذين لم يستفيدوا من القيمة الكبيرة لعائدات النفط، باللجوء لإغلاق الموانئ والحقول.ويرى عيسى العريبي أن هناك تحركات من أجل حكومة جديدة تفرض سيطرتها على كل ليبيا، ويمكن لهذه الحكومة أن تشرف على عملية الانتخابات، التي تساهم في خروج البلاد من المراحل الانتقالية والانتقال إلى مرحلة أكثر استقرارا، موضحا أن حكومة الدبيبة مستعدة لبيع البحر والأرض مقابل ضمان البقاء في السلطة.وكشفت مصادر برلمانية ليبية، أن مشاورات سياسية تجرى بين أعضاء من مجلس النواب والأعلى للدولة بشأن الأزمة السياسية الراهنة. وقالت المصادر لـ"سبوتنيك"، إن من بين الخيارات المطروحة في المشاورات تشكيل حكومة ثالثة للخروج من المأزق الحالي.وشددت المصادر على أن المشاورات التي تجرى ليست رسمية، وأن طرح تشكيل حكومة ثالثة يمكن أن تقبل به جميع الأطراف في ظل انسداد المشهد.وحول موقف البرلمان من المقترح أوضحت تلك المصادر، أن الأمر لم يعرض بشكل رسمي حتى الآن، لكن فشل حكومة باشاغا في دخول العاصمة قد يحتم على البرلمان التوافق حول المقترح الجديد، نظرا لعدم قدرة باشاغا على استلام مهامه في العاصمة طرابلس.ومن المرتقب أن تعرض نتائج المشاورات على رئاسة المجلسين خلال الفترة المقبلة، وبعدها مناقشة المقترح داخل المجلسين لبحث إمكانية الإقرار بالمقترح من الجانبين، من أجل تشكيل حكومة ثالثة للإشراف على الانتخابات.وفي فبراير/ شباط 2022 كلف البرلمان الليبي وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا لتشكيل حكومة جديدة للإشراف على الانتخابات. وصوت البرلمان الليبي بأغلبية الحضور على تكليف باشاغا، لكن حكومة الوحدة الوطنية التي سحب البرلمان الثقة منها فيما بعد رفضت القرار، كما رفض المجلس الأعلى للدولة القرار.وجرت اشتباكات على فترات منذ ذلك القرار داخل العاصمة الليبية التي خرجت منها بعض الكتائب العسكرية بالقوة، حيث زعمت كتائب أخرى مساندتها للحكومة المكلفة من البرلمان. ولم تتوصل الأطراف الليبية حتى الآن إلى موعد لإجراء الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.وتشهد الساحة الليبية توترات منذ العام 2011، بعد أن قصف حلف الناتو البنى التحتية ودمر معسكرات الجيش الليبي، وسلح جماعات متطرفة وساهم في إتاحة السلاح للمدنيين الذي شكلوا كتائب عسكرية فيما بعد، الأمر الذي ترتبت عليه الفوضى التي تشهدها ليبيا للآن، حسب العديد من المصادر الليبية.

https://sputnikarabic.ae/20221013/مشاورات-بين-أطراف-ليبية-لتشكيل-حكومة-ثالثة-بعد-فشل-باشاغا-1068987972.html

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