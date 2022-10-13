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https://sputnikarabic.ae/20221013/رئيس-وزراء-باكستان-يؤكد-حاجة-بلاده-إلى-مساعدة-فورية-لإعادة-تأهيل-33-مليون-شخص-تضرروا-من-الفيضانات-1068986974.html
رئيس وزراء باكستان يؤكد حاجة بلاده إلى مساعدة فورية لإعادة تأهيل 33 مليون شخص تضرروا من الفيضانات
رئيس وزراء باكستان يؤكد حاجة بلاده إلى مساعدة فورية لإعادة تأهيل 33 مليون شخص تضرروا من الفيضانات
قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن التغير المناخي تسبب في أضرار كبيرة لبلاده، مقدرا الخسائر الاقتصادية التي سببتها الفيضانات بأكثر من ثلاثين مليار... 13.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-13T12:43+0000
2022-10-13T12:43+0000
باكستان
أخبار باكستان
رئيس وزراء باكستان
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وأكد شريف، في كلمته اليوم أمام القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا المنعقدة في كازاخستان، أن بلاده "بحاجة إلى مساعدة فورية لإعادة تأهيل 33 مليون شخص تضرروا بالأمطار الموسمية الغزيرة والفيضانات الناجمة عن تغير المناخ".وأوضح بأن بلاده تعد من الدول التي تضررت بشكل حاد من تقلبات المناخ وخاصة من ظاهرة الاحتباس الحراري، وتعرضت لفيضانات غير مسبوقة غمرت ثلث مساحتها.وأكد شريف أن الخسائر الاقتصادية التي سببتها الفيضانات تجاوزت الثلاثين مليار دولار، مشددا على أن حكومته بحاجة إلى الموارد للإنقاذ والإغاثة وإعادة التأهيل في المناطق المتضررة من الفيضانات.وبداية الشهر الجاري ناشدت فيه الأمم المتحدة، العالم الإسراع في تقديم مساعدات لـ 33 مليون شخص متضررين من الفيضانات في باكستان.وصرحت المنظمة الدولية، إنه تم جمع 20 في المائة فقط من التبرعات المستهدفة منذ انطلاق حملة التبرعات.وتسبب التغير المناخي في تفاقم الفيضانات الموسمية التي ضربت البلاد على مدار أشهر ما أودى بحياة 1700 شخص على الأقل وتدمير البنية التحتية.وتسببت الكارثة في تشريد 7.9 مليون شخص وما زال نصف مليون شخص يعيشون في خيام ومنازل مؤقتة.قالت وزيرة التغير المناخي الباكستانية شيري رحمان خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء إن الدولة تشهد أكبر كارثة مناخية في العالم.وأضافت أن 1717 شخصا لقوا حتفهم في الفيضانات وأصيب أكثر من 12 ألف آخرون.
https://sputnikarabic.ae/20221012/الأزهر-يدعو-العالم-للتضامن-مع-باكستان-في-مواجهة-أزمة-الفيضانات-1068958088.html
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باكستان, أخبار باكستان, رئيس وزراء باكستان
باكستان, أخبار باكستان, رئيس وزراء باكستان

رئيس وزراء باكستان يؤكد حاجة بلاده إلى مساعدة فورية لإعادة تأهيل 33 مليون شخص تضرروا من الفيضانات

12:43 GMT 13.10.2022
© AP Photo / Pervez Masihالناس من المناطق المتضررة من الفيضانات ينتظرون تلقي الغذاء الذي وزعه صندوق الرعاية الاجتماعية سايلاني، في لال باغ، مقاطعة السند، باكستان، 13 سبتمبر 2022.
الناس من المناطق المتضررة من الفيضانات ينتظرون تلقي الغذاء الذي وزعه صندوق الرعاية الاجتماعية سايلاني، في لال باغ، مقاطعة السند، باكستان، 13 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2022
© AP Photo / Pervez Masih
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قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن التغير المناخي تسبب في أضرار كبيرة لبلاده، مقدرا الخسائر الاقتصادية التي سببتها الفيضانات بأكثر من ثلاثين مليار دولار.
وأكد شريف، في كلمته اليوم أمام القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا المنعقدة في كازاخستان، أن بلاده "بحاجة إلى مساعدة فورية لإعادة تأهيل 33 مليون شخص تضرروا بالأمطار الموسمية الغزيرة والفيضانات الناجمة عن تغير المناخ".
وأوضح بأن بلاده تعد من الدول التي تضررت بشكل حاد من تقلبات المناخ وخاصة من ظاهرة الاحتباس الحراري، وتعرضت لفيضانات غير مسبوقة غمرت ثلث مساحتها.
وأكد شريف أن الخسائر الاقتصادية التي سببتها الفيضانات تجاوزت الثلاثين مليار دولار، مشددا على أن حكومته بحاجة إلى الموارد للإنقاذ والإغاثة وإعادة التأهيل في المناطق المتضررة من الفيضانات.
شيخ الأزهر أحمد الطيب - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2022
الأزهر يدعو العالم للتضامن مع باكستان في مواجهة أزمة الفيضانات
أمس, 18:22 GMT
وبداية الشهر الجاري ناشدت فيه الأمم المتحدة، العالم الإسراع في تقديم مساعدات لـ 33 مليون شخص متضررين من الفيضانات في باكستان.
وصرحت المنظمة الدولية، إنه تم جمع 20 في المائة فقط من التبرعات المستهدفة منذ انطلاق حملة التبرعات.
وتسبب التغير المناخي في تفاقم الفيضانات الموسمية التي ضربت البلاد على مدار أشهر ما أودى بحياة 1700 شخص على الأقل وتدمير البنية التحتية.
وتسببت الكارثة في تشريد 7.9 مليون شخص وما زال نصف مليون شخص يعيشون في خيام ومنازل مؤقتة.
قالت وزيرة التغير المناخي الباكستانية شيري رحمان خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء إن الدولة تشهد أكبر كارثة مناخية في العالم.
وأضافت أن 1717 شخصا لقوا حتفهم في الفيضانات وأصيب أكثر من 12 ألف آخرون.
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