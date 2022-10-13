https://sputnikarabic.ae/20221013/روسيا-تعتبر-قرار-الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-حول-أوكرانيا-مبادرة-صدامية-تهدف-لإطالة-الصراع--1068988743.html

روسيا تعتبر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول أوكرانيا "مبادرة صدامية" تهدف لإطالة الصراع

روسيا تعتبر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول أوكرانيا "مبادرة صدامية" تهدف لإطالة الصراع

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن تبني قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا، أظهر أن الغرب يحل مسائله الجيوسياسية، وأن مبادرته الصدامية... 13.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-13T14:02+0000

2022-10-13T14:02+0000

2022-10-13T14:02+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة على موقعها الرسمي: "بشكل عام، أكد تبني القرار مجددا، أن الغرب يحاول، أولا وقبل كل شيء حل مسائله الجيوسياسية في مواجهة روسيا، للحفاظ على الهيمنة التي تفلت من يديه في الشؤون الدولية وإحداث انقسام بين عدد من الدول الأعضاء في الجمعية العامة: من الواضح أيضا أن هذه المبادرة الصدامية، لا تهدف إطلاقا إلى البحث عن سبل لتسوية سلمية بل إلى إطالة أمد الصراع في أوكرانيا".وأشارت الوزارة إلى أنه في يوم أمس، خلال الدورة الاستثنائية الطارئة الحادية عشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة، تم اعتماد قرار بعنوان "وحدة أراضي أوكرانيا: حماية مبادئ ميثاق الأمم المتحدة" يدين الاستفتاءات في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، مؤكدة أن هذا القرار لا علاقة له بحماية مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.وأوضحت الوزارة أن الاستفتاءات على انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، جرت استنادا إلى حق تقرير المصير وفق ميثاق الأمم المتحدة، في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر/أيلول الماضي؛ حيث أظهرت نتائج الاستفتاءات دعماً شعبيا كاسحا للانضمام إلى روسيا.وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت سابق أمس، قرارا يدعو إلى عدم الاعتراف باستفتاءات انضمام جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبية، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، إلى روسيا الاتحادية.وصوت لصالح القرار الذي أعدته الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة، 143 دولة مقابل 5 دول صوتت ضد القرار، فيما امتنعت 35 دولة عن التصويت.

https://sputnikarabic.ae/20221012/الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-تتبنى-قرارا-لا-يعترف-بالاستفتاءات-التي-حدثت-في-المناطق-الجديدة-1068961752.html

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