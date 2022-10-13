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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221013/روسيا-تعتبر-قرار-الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-حول-أوكرانيا-مبادرة-صدامية-تهدف-لإطالة-الصراع--1068988743.html
روسيا تعتبر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول أوكرانيا "مبادرة صدامية" تهدف لإطالة الصراع
روسيا تعتبر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول أوكرانيا "مبادرة صدامية" تهدف لإطالة الصراع
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن تبني قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا، أظهر أن الغرب يحل مسائله الجيوسياسية، وأن مبادرته الصدامية... 13.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-13T14:02+0000
2022-10-13T14:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة على موقعها الرسمي: "بشكل عام، أكد تبني القرار مجددا، أن الغرب يحاول، أولا وقبل كل شيء حل مسائله الجيوسياسية في مواجهة روسيا، للحفاظ على الهيمنة التي تفلت من يديه في الشؤون الدولية وإحداث انقسام بين عدد من الدول الأعضاء في الجمعية العامة: من الواضح أيضا أن هذه المبادرة الصدامية، لا تهدف إطلاقا إلى البحث عن سبل لتسوية سلمية بل إلى إطالة أمد الصراع في أوكرانيا".وأشارت الوزارة إلى أنه في يوم أمس، خلال الدورة الاستثنائية الطارئة الحادية عشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة، تم اعتماد قرار بعنوان "وحدة أراضي أوكرانيا: حماية مبادئ ميثاق الأمم المتحدة" يدين الاستفتاءات في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، مؤكدة أن هذا القرار لا علاقة له بحماية مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.وأوضحت الوزارة أن الاستفتاءات على انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، جرت استنادا إلى حق تقرير المصير وفق ميثاق الأمم المتحدة، في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر/أيلول الماضي؛ حيث أظهرت نتائج الاستفتاءات دعماً شعبيا كاسحا للانضمام إلى روسيا.وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت سابق أمس، قرارا يدعو إلى عدم الاعتراف باستفتاءات انضمام جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبية، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، إلى روسيا الاتحادية.وصوت لصالح القرار الذي أعدته الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة، 143 دولة مقابل 5 دول صوتت ضد القرار، فيما امتنعت 35 دولة عن التصويت.
https://sputnikarabic.ae/20221012/الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-تتبنى-قرارا-لا-يعترف-بالاستفتاءات-التي-حدثت-في-المناطق-الجديدة-1068961752.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

روسيا تعتبر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول أوكرانيا "مبادرة صدامية" تهدف لإطالة الصراع

14:02 GMT 13.10.2022
© Sputnik . Vitaly Belousovوزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022
وزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2022
© Sputnik . Vitaly Belousov
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن تبني قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا، أظهر أن الغرب يحل مسائله الجيوسياسية، وأن مبادرته الصدامية هذه مع روسيا تهدف إلى إطالة أمد الصراع في أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة على موقعها الرسمي: "بشكل عام، أكد تبني القرار مجددا، أن الغرب يحاول، أولا وقبل كل شيء حل مسائله الجيوسياسية في مواجهة روسيا، للحفاظ على الهيمنة التي تفلت من يديه في الشؤون الدولية وإحداث انقسام بين عدد من الدول الأعضاء في الجمعية العامة: من الواضح أيضا أن هذه المبادرة الصدامية، لا تهدف إطلاقا إلى البحث عن سبل لتسوية سلمية بل إلى إطالة أمد الصراع في أوكرانيا".
وأشارت الوزارة إلى أنه في يوم أمس، خلال الدورة الاستثنائية الطارئة الحادية عشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة، تم اعتماد قرار بعنوان "وحدة أراضي أوكرانيا: حماية مبادئ ميثاق الأمم المتحدة" يدين الاستفتاءات في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، مؤكدة أن هذا القرار لا علاقة له بحماية مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وشددت الوزارة على أن: "التصريحات حول الالتزام بالقانون الدولي من قبل الولايات المتحدة ودول الناتو الأخرى، ليست سوى دليل على ازدواجية المعايير، وهناك العديد من الأمثلة المقنعة في هذا الصدد".

الجمعية العامة للأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا لا يعترف بالاستفتاءات التي حدثت في المناطق الجديدة
أمس, 20:26 GMT
وأوضحت الوزارة أن الاستفتاءات على انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، جرت استنادا إلى حق تقرير المصير وفق ميثاق الأمم المتحدة، في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر/أيلول الماضي؛ حيث أظهرت نتائج الاستفتاءات دعماً شعبيا كاسحا للانضمام إلى روسيا.
وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت سابق أمس، قرارا يدعو إلى عدم الاعتراف باستفتاءات انضمام جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبية، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، إلى روسيا الاتحادية.
وصوت لصالح القرار الذي أعدته الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة، 143 دولة مقابل 5 دول صوتت ضد القرار، فيما امتنعت 35 دولة عن التصويت.
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