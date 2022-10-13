https://sputnikarabic.ae/20221013/زيلينسكي-يطلب-من-البرلمان-العمل-على-مسألة-تحديد-رواتب-النواب-عند-مستوى-176-دولارا-1068967741.html
زيلينسكي يطلب من البرلمان العمل على مسألة تحديد رواتب النواب عند مستوى 176 دولارا
زيلينسكي يطلب من البرلمان العمل على مسألة تحديد رواتب النواب عند مستوى 176 دولارا
أصدر فلاديمير زيلينسكي تعليماته إلى رئيس البرلمان الأوكراني رسلان ستيفانشوك لدراسة مسألة إمكانية تحديد رواتب البرلمانيين عند مستوى 6.5 ألف هريفنيا (حوالي 176... 13.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-13T07:54+0000
2022-10-13T07:54+0000
2022-10-13T07:54+0000
أخبار أوكرانيا
فلاديمير زيلينسكي
البرلمان الأوكراني
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0a/1068834017_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c82ea84c1be4443735a28b22398dc371.jpg
ونشر مكتب زيلينسكي قوله "وفقا للمادة 85 من دستور أوكرانيا، ثبت أن اعتماد القوانين من اختصاص برلمان أوكرانيا. وبالنظر إلى ما سبق، التفت إلى رئيس البرلمان الأوكراني روسلان ستيفانشوك مع طلب العمل على المقترحات الواردة في الالتماس الإلكتروني وإبلاغ صاحب الاستئناف بنتائج النظر".وتوقع البنك الدولي في تقرير صدر مطلع الشهر الجاري، أن ينكمش الاقتصاد الأوكراني بنسبة 35% في عام 2022، في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد بسبب سياسات كييف العدائية.ووجد البنك أن الأزمة الراهنة من شأنها أن تعيق الانتعاش الاقتصادي بعد الوباء للاقتصادات الناشئة والنامية في أجزاء أخرى من أوروبا وآسيا الوسطى أيضا.وتوقع أن يظل النشاط الاقتصادي في حالة ركود شديد خلال العام المقبل، مع توقع حد أدنى للنمو بنسبة 0.3% في عام 2023، حيث تستمر صدمات أسعار الطاقة في التأثير على المنطقة المشار إليها.
https://sputnikarabic.ae/20220403/أوكرانيا-تقترح-بدء-مفاوضات-حول-تأجيل-سداد-ديونها-الخارجية-لمدة-10-20-سنة-1060803748.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0a/1068834017_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7d1e286d4e2a50682ef5aa1ff615b1fd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, فلاديمير زيلينسكي, البرلمان الأوكراني
أخبار أوكرانيا, فلاديمير زيلينسكي, البرلمان الأوكراني
زيلينسكي يطلب من البرلمان العمل على مسألة تحديد رواتب النواب عند مستوى 176 دولارا
تابعنا عبر
أصدر فلاديمير زيلينسكي تعليماته إلى رئيس البرلمان الأوكراني رسلان ستيفانشوك لدراسة مسألة إمكانية تحديد رواتب البرلمانيين عند مستوى 6.5 ألف هريفنيا (حوالي 176 دولارا).
ونشر مكتب زيلينسكي
قوله "وفقا للمادة 85 من دستور أوكرانيا، ثبت أن اعتماد القوانين من اختصاص برلمان أوكرانيا. وبالنظر إلى ما سبق، التفت إلى رئيس البرلمان الأوكراني روسلان ستيفانشوك مع طلب العمل على المقترحات الواردة في الالتماس الإلكتروني وإبلاغ صاحب الاستئناف بنتائج النظر".
وتوقع البنك الدولي في تقرير صدر مطلع الشهر الجاري، أن ينكمش الاقتصاد الأوكراني
بنسبة 35% في عام 2022، في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد بسبب سياسات كييف العدائية.
ووجد البنك
أن الأزمة الراهنة من شأنها أن تعيق الانتعاش الاقتصادي بعد الوباء للاقتصادات الناشئة والنامية في أجزاء أخرى من أوروبا وآسيا الوسطى أيضا.
وتوقع أن يظل النشاط الاقتصادي
في حالة ركود شديد خلال العام المقبل، مع توقع حد أدنى للنمو بنسبة 0.3% في عام 2023، حيث تستمر صدمات أسعار الطاقة في التأثير على المنطقة المشار إليها.