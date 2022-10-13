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https://sputnikarabic.ae/20221013/سلطات-خيرسون-قرار-الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-بشأن-الاستفتاء-في-المنطقة-لا-يعني-شيئا-1068968103.html
سلطات خيرسون: قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الاستفتاء في المنطقة لا يعني شيئا
سلطات خيرسون: قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الاستفتاء في المنطقة لا يعني شيئا
صرح نائب رئيس الإدارة الإقليمية في خيرسون، كيريل ستريموسوف، اليوم الخميس أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الاستفتاء في المنطقة لا يعني شيئًا للمنطقة،... 13.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-13T08:12+0000
2022-10-13T08:12+0000
روسيا
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وقال ستريموسوف "لقد أجرينا استفتاءً وفقًا لجميع الأعراف والمعايير الدولية المعتمدة، بما في ذلك الأمم المتحدة واختار الناس خيارهم وذهبوا إلى الاستفتاء وصوتوا وكان لهم الحق في ذلك ومنطقة خيرسون هي جزء قانوني من روسيا".وأضاف ستريموسوف إلى أن "القرار الذي تم تبنيه ليس له أي أهمية بالنسبة لنا"، مشيرا إلى أن الدول الأوروبية اليوم غير قادرة على اتخاذ قرارات سياسية خارجية مستقلة ومتوازنة ومجبرة.وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بعدم الاعتراف بالاستفتاءات التي جرت في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.وأعدت الدول الغربية في وقت سابق مشروع قرار يتضمن عدم الاعتراف بالاستفتاءات ويدعو جميع البلدان والمنظمات الدولية وهياكل الأمم المتحدة المتخصصة إلى عدم الاعتراف بالتغييرات في وضع "لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوروجي كمناطق أوكرانية".كما تضمن دعوة لعدم الاعتراف بانضمام أربع مناطق جديدة إلى روسيا الاتحادية.وصوتت 143 دولة لصالح القرار، و5 دول ضده، هي روسيا وسوريا وبيلاروس وكوريا الشمالية ونيكاراغوا وامتنعت 35 دولة عن التصويت.
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روسيا

سلطات خيرسون: قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الاستفتاء في المنطقة لا يعني شيئا

08:12 GMT 13.10.2022
© Sputnik . РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصورمدينة خيرسون
مدينة خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2022
© Sputnik . РИА Новости
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صرح نائب رئيس الإدارة الإقليمية في خيرسون، كيريل ستريموسوف، اليوم الخميس أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الاستفتاء في المنطقة لا يعني شيئًا للمنطقة، مؤكدا أن خيرسون هي جزء قانوني من روسيا.
وقال ستريموسوف "لقد أجرينا استفتاءً وفقًا لجميع الأعراف والمعايير الدولية المعتمدة، بما في ذلك الأمم المتحدة واختار الناس خيارهم وذهبوا إلى الاستفتاء وصوتوا وكان لهم الحق في ذلك ومنطقة خيرسون هي جزء قانوني من روسيا".
وأضاف ستريموسوف إلى أن "القرار الذي تم تبنيه ليس له أي أهمية بالنسبة لنا"، مشيرا إلى أن الدول الأوروبية اليوم غير قادرة على اتخاذ قرارات سياسية خارجية مستقلة ومتوازنة ومجبرة.
وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بعدم الاعتراف بالاستفتاءات التي جرت في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
وأعدت الدول الغربية في وقت سابق مشروع قرار يتضمن عدم الاعتراف بالاستفتاءات ويدعو جميع البلدان والمنظمات الدولية وهياكل الأمم المتحدة المتخصصة إلى عدم الاعتراف بالتغييرات في وضع "لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوروجي كمناطق أوكرانية".
كما تضمن دعوة لعدم الاعتراف بانضمام أربع مناطق جديدة إلى روسيا الاتحادية.
وصوتت 143 دولة لصالح القرار، و5 دول ضده، هي روسيا وسوريا وبيلاروس وكوريا الشمالية ونيكاراغوا وامتنعت 35 دولة عن التصويت.
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