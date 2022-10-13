https://sputnikarabic.ae/20221013/شركة-روس-جيولوجيا-تناقش-عددا-من-العقود-مع-الدول-الأفريقية-بما-فيها-السودان-والجزائر-1068969762.html

شركة "روس جيولوجيا" تناقش عددا من العقود مع الدول الأفريقية بما فيها السودان والجزائر

شركة "روس جيولوجيا" تناقش عددا من العقود مع الدول الأفريقية بما فيها السودان والجزائر

أعلن رئيس شركة "روس جيولوجيا" سيرغي غوركوف، اليوم الخميس، عن مناقشة عدة عقود للنفط والمعادن الصلبة مع دول أفريقية بما فيها السودان والجزائر على هامش أسبوع... 13.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-13T08:46+0000

2022-10-13T08:46+0000

2022-10-13T08:46+0000

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أخبار السودان اليوم

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وقال غوركوف لـ "سبوتنيك": "على الرغم من الوضع الحالي لم نقم بتقليص نطاق العمل مع الدول الأفريقية. نحن نتفاعل مع عدد من الدول بالمناسبة، بشكل رئيسي، هذا من حيث النفط والمعادن الصلبة، نحن الآن نناقش عدة عقود جديدة من المحتمل أن تكون هذه عقود زيادة في التعاون مع السودان، كما ننظر بإيجابية إلى إمكانية التعاقد مع الجزائر".يذكر أن وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب، برفقة المدير العام لمجمع "سوناطراك" توفيق حكار، عقد لقاءات عديدة خلال مشاركته في "أسبوع الطاقة الروسي"، حسب بيان وزارة الطاقة الجزائرية.بالإضافة إلى ذلك، التقى الوزير الجزائري أيضا "بالشركات الروسية العاملة في مجالات المحروقات، والمناجم والكهرباء والطاقات الجديدة والمتجددة، حيث تحدث عن الفرص الاستثمارية التي يمكن أن توفرها الجزائر في العديد من المجالات والإطار التنظيمي والضريبي الجذاب، ولا سيما في إطار قانون المحروقات الجديد وقانون الاستثمار المعتمد مؤخرا."من جانبه، عقد توفيق حكار، المدير العام لمجمع "سوناطراك" عدة "اجتماعات مع مديري الشركات الروسية، وخاصة العاملين في الجزائر. وناقش الطرفان خلال هذه الاجتماعات فرص الاستثمار والشراكات في مجال المحروقات."وفي نهاية آب/ أغسطس الماضي، دعا وزير الطاقة والمناجم الجزائري، محمد عرقاب، الشركات الروسية، إلى زيادة استثماراتها في مجال الطاقة والصناعة بالجزائر.وعُقد "أسبوع الطاقة الروسي" وهو منتدى دولي تحت شعار "الطاقة العالمية في عالم متعدد الأقطاب" منصة للمناقشات حول تحديات الطاقة العالمية الرئيسية وجمع بين العديد من الوزراء والعاملين في قطاع الطاقة من العديد من البلدان.

https://sputnikarabic.ae/20221012/مشاورات-على-أعلى-مستوى-بين-الجزائر-وروسيا-في-مجال-الطاقة-1068962899.html

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