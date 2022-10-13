عربي
https://sputnikarabic.ae/20221013/شركة-روس-جيولوجيا-تناقش-عددا-من-العقود-مع-الدول-الأفريقية-بما-فيها-السودان-والجزائر-1068969762.html
شركة "روس جيولوجيا" تناقش عددا من العقود مع الدول الأفريقية بما فيها السودان والجزائر
شركة "روس جيولوجيا" تناقش عددا من العقود مع الدول الأفريقية بما فيها السودان والجزائر
أعلن رئيس شركة "روس جيولوجيا" سيرغي غوركوف، اليوم الخميس، عن مناقشة عدة عقود للنفط والمعادن الصلبة مع دول أفريقية بما فيها السودان والجزائر على هامش أسبوع... 13.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-13T08:46+0000
2022-10-13T08:46+0000
روسيا
الجزائر
أخبار السودان اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0c/1068931624_0:0:3173:1785_1920x0_80_0_0_070ddc096d84ee0771261d24fcdb4af2.jpg
وقال غوركوف لـ "سبوتنيك": "على الرغم من الوضع الحالي لم نقم بتقليص نطاق العمل مع الدول الأفريقية. نحن نتفاعل مع عدد من الدول بالمناسبة، بشكل رئيسي، هذا من حيث النفط والمعادن الصلبة، نحن الآن نناقش عدة عقود جديدة من المحتمل أن تكون هذه عقود زيادة في التعاون مع السودان، كما ننظر بإيجابية إلى إمكانية التعاقد مع الجزائر".يذكر أن وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب، برفقة المدير العام لمجمع "سوناطراك" توفيق حكار، عقد لقاءات عديدة خلال مشاركته في "أسبوع الطاقة الروسي"، حسب بيان وزارة الطاقة الجزائرية.بالإضافة إلى ذلك، التقى الوزير الجزائري أيضا "بالشركات الروسية العاملة في مجالات المحروقات، والمناجم والكهرباء والطاقات الجديدة والمتجددة، حيث تحدث عن الفرص الاستثمارية التي يمكن أن توفرها الجزائر في العديد من المجالات والإطار التنظيمي والضريبي الجذاب، ولا سيما في إطار قانون المحروقات الجديد وقانون الاستثمار المعتمد مؤخرا."من جانبه، عقد توفيق حكار، المدير العام لمجمع "سوناطراك" عدة "اجتماعات مع مديري الشركات الروسية، وخاصة العاملين في الجزائر. وناقش الطرفان خلال هذه الاجتماعات فرص الاستثمار والشراكات في مجال المحروقات."وفي نهاية آب/ أغسطس الماضي، دعا وزير الطاقة والمناجم الجزائري، محمد عرقاب، الشركات الروسية، إلى زيادة استثماراتها في مجال الطاقة والصناعة بالجزائر.وعُقد "أسبوع الطاقة الروسي" وهو منتدى دولي تحت شعار "الطاقة العالمية في عالم متعدد الأقطاب" منصة للمناقشات حول تحديات الطاقة العالمية الرئيسية وجمع بين العديد من الوزراء والعاملين في قطاع الطاقة من العديد من البلدان.
https://sputnikarabic.ae/20221012/مشاورات-على-أعلى-مستوى-بين-الجزائر-وروسيا-في-مجال-الطاقة-1068962899.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0c/1068931624_283:0:3014:2048_1920x0_80_0_0_ab7b800be1c07ffd5072e0e4c43b822f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, الجزائر, أخبار السودان اليوم
روسيا, الجزائر, أخبار السودان اليوم

شركة "روس جيولوجيا" تناقش عددا من العقود مع الدول الأفريقية بما فيها السودان والجزائر

08:46 GMT 13.10.2022
© Sputnik . Kiril Karlinikov / الانتقال إلى بنك الصورانطلاق فعاليات أسبوع الطاقة الروسي في موسكو، روسيا
انطلاق فعاليات أسبوع الطاقة الروسي في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2022
© Sputnik . Kiril Karlinikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن رئيس شركة "روس جيولوجيا" سيرغي غوركوف، اليوم الخميس، عن مناقشة عدة عقود للنفط والمعادن الصلبة مع دول أفريقية بما فيها السودان والجزائر على هامش أسبوع الطاقة الروسي" في العاصمة الروسية موسكو.
وقال غوركوف لـ "سبوتنيك": "على الرغم من الوضع الحالي لم نقم بتقليص نطاق العمل مع الدول الأفريقية. نحن نتفاعل مع عدد من الدول بالمناسبة، بشكل رئيسي، هذا من حيث النفط والمعادن الصلبة، نحن الآن نناقش عدة عقود جديدة من المحتمل أن تكون هذه عقود زيادة في التعاون مع السودان، كما ننظر بإيجابية إلى إمكانية التعاقد مع الجزائر".
يذكر أن وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب، برفقة المدير العام لمجمع "سوناطراك" توفيق حكار، عقد لقاءات عديدة خلال مشاركته في "أسبوع الطاقة الروسي"، حسب بيان وزارة الطاقة الجزائرية.
بالإضافة إلى ذلك، التقى الوزير الجزائري أيضا "بالشركات الروسية العاملة في مجالات المحروقات، والمناجم والكهرباء والطاقات الجديدة والمتجددة، حيث تحدث عن الفرص الاستثمارية التي يمكن أن توفرها الجزائر في العديد من المجالات والإطار التنظيمي والضريبي الجذاب، ولا سيما في إطار قانون المحروقات الجديد وقانون الاستثمار المعتمد مؤخرا."
من جانبه، عقد توفيق حكار، المدير العام لمجمع "سوناطراك" عدة "اجتماعات مع مديري الشركات الروسية، وخاصة العاملين في الجزائر. وناقش الطرفان خلال هذه الاجتماعات فرص الاستثمار والشراكات في مجال المحروقات."
وفي نهاية آب/ أغسطس الماضي، دعا وزير الطاقة والمناجم الجزائري، محمد عرقاب، الشركات الروسية، إلى زيادة استثماراتها في مجال الطاقة والصناعة بالجزائر.
انطلاق فعاليات أسبوع الطاقة الروسي في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2022
مشاورات على أعلى مستوى بين الجزائر وروسيا في مجال الطاقة
أمس, 20:59 GMT
وعُقد "أسبوع الطاقة الروسي" وهو منتدى دولي تحت شعار "الطاقة العالمية في عالم متعدد الأقطاب" منصة للمناقشات حول تحديات الطاقة العالمية الرئيسية وجمع بين العديد من الوزراء والعاملين في قطاع الطاقة من العديد من البلدان.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты на территории теплоэлектростанции в Счастье в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала