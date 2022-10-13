https://sputnikarabic.ae/20221013/صعوبات-تعرقل-تزويد-الغرب-لأوكرانيا-بأنظمة-دفاع-جوي-السعودية-ترفض-إملاءات-واشنطن-1068992444.html

صعوبات تعرقل تزويد الغرب لأوكرانيا بأنظمة دفاع جوي... السعودية ترفض إملاءات واشنطن

صعوبات تعرقل تزويد الغرب لأوكرانيا بأنظمة دفاع جوي... السعودية ترفض إملاءات واشنطن

كشف مسؤولون غربيون عن صعوبة تواجهها دول حلف "الناتو" لتأمين أنظمة دفاع جوي تلبي مطالب أوكرانيا بالمزيد من المعدات. 13.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-13T14:07+0000

2022-10-13T14:07+0000

2022-10-13T14:07+0000

راديو

عالم سبوتنيك

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صعوبات تعرقل تزويد الغرب لأوكرانيا بأنظمة دفاع جوي.. السعودية ترفض إملاءات واشنطن صعوبات تعرقل تزويد الغرب لأوكرانيا بأنظمة دفاع جوي.. السعودية ترفض إملاءات واشنطن

صعوبات تعرقل تزويد الغرب لأوكرانيا بأنظمة دفاع جوي مع مطالبات كييف المستمرة لحماية نظام زيلينسكيونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن مسؤولين، أن هناك دولا قدمت بعض المساعدة، لكن هناك نقصا في القدرة الإنتاجية، وأن بعض أعضاء "الناتو" أنفسهم يعانون من تأخير في إنتاج منصات الدفاع الجوي الخاصة بهم على مدى سنوات.يأتي هذا في ظل مناشدات الرئيس الأوكراني لتوفير حماية أفضل لقواته، بعد تقدم للجيش الروسي في المحاور المختلفة وخسائر كبيرة في القوات الأوكرانية، في أعقاب الهجوم الروسي المباغت على مدن أوكرانية، بما في ذلك كييف.قال مسؤولان غربيان إن الولايات المتحدة وقوى أخرى تعمل على تحديد أنظمة يمكن نقلها، في مواجهة نقص الإنتاج والمخزونات في الغرب.وأكد رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات السياسية، هشام جابر، أنه تم تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي خلال الأشهر الماضية ولكنها ذات مدى محدود.وأشار إلى تأثيرات سلبية على الناتو وأوكرانيا في ظل الحديث عن نقص السلاح الغربي ومنصات الدفاع الجوي، خاصة أن القوات الروسية تسيطر على الجو الأوكراني بشكل كبير.مقترح روسي بإنشاء مركز لتصدير الطاقة إلى أوروبا في تركيا.. وأنقرة تدرس الفكرة وترحب بهاتستعد روسيا وتركيا لعقد مباحثات يتم بموجبها تصدير الطاقة الروسية عبر تركيا إلى أوروبا ودول أخرى.وقال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أنه من الممكن أن تصبح تركيا مركزا لتصدير الطاقة الروسية، مشيرا إلى أن إمكانيات نقل الغاز عبرها واعدة.من جانبه، أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونمز، أن المقترح ممكن تقنيا ويجب دراسته بالتفصيل، ومناقشة القضايا الفنية والتجارية والقانونية، خاصة وأن الجانبين نفذا مشاريع تكنولوجية كبيرة.وقال الخبير المالي والمحلل الاقتصادي، نايل جوابرة، إن تدفقات الغاز الروسي لأوروبا تأثرت بشكل كبير بعد ما حدث في "نورد ستريم 1و2"، خاصة مع دخول الشتاء وازدياد الطلب على الغاز، لافتا إلى أن إرهاصات ذلك ظهرت في تخفيض الاستهلاك من قبل الأوربيين.وأشار الجوابرة إلى أن اتفاق تمرير الغاز عبر تركيا يمكن أن يعوض جزءا من نقص الإمدادت وتقليل نسب التضخم، مشيرا إلى أن تنفيذ الاتفاق يمكن ان يأخذ وقتًا تستلزمه البنية التحتية، وهو اتفاق يشير إلى أن روسيا تمد يدها للأوربيين لتوصيل الغاز لهم.السعودية تنتقد التصريحات الأمريكية بشأن قرار أوبك بلس.. وترفض أي نوع من من الإملاءاتأعلنت وزارة الخارجية السعودية، أن المملكة لا تقبل أي نوع من الإملاءات وترفض أي تصرفات تهدف لتحوير الأهداف التي تسعى إليها لحماية الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة.وفي بيان لها، اعتبرت الخارجية السعودية تصريحات مسؤولين أمريكيين بعد قرار "أوبك بلس" بخفض الإنتاج بأنها لا تستند إلى حقائق، وتعتمد على محاولة تصوير قرار "أوبك+" خارج إطاره الاقتصادي البحت، وهو قرار اتُخذ بالإجماع من كافة دول المجموعة.وأشارت الخارجية السعودية إلى أن مجموعة "أوبك+" تتخذ قراراتها باستقلالية وفقا لما هو متعارف عليه من ممارسات مستقلة للمنظمات الدولية.ويرى الكاتب الصحفي السعودي والمحلل الاقتصادي، جمال بانون، أن التصريحات الأمريكية عقب قرار دول "أوبك بلس" خفض الإنتاج اتسمت بالانفعال غير المبرر، ونابع من فهم قاصر بأن المنظمة سياسية، مشيرا إلى أن السعودية أوضحت أن المنظمة ذات طابع فني ولا تعمل وفق الاعتبارات السياسية.واستبعد بانون أن تؤدي هذه الأزمة إلى توتير العلاقات السعودية الأمريكية، لافتا إلى أن ما حدث سحابة عابرة ستنتهي بانتهاء الأزمة. وأضاف بانون أن القرار ليس قرارا سعوديًا وإنما هو قرار منظمة بكامل أعضائها.يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج عالم سبوتنيك

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