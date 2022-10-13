https://sputnikarabic.ae/20221013/صندوق-النقد-الدولي-يرى-احتمالية-لحدوث-ركود-عالمي-تاريخي-العام-المقبل-1068994474.html

صندوق النقد الدولي يرى احتمالية لحدوث ركود عالمي تاريخي العام المقبل

صندوق النقد الدولي يرى احتمالية لحدوث ركود عالمي تاريخي العام المقبل

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، اليوم الخميس، إن المقرض الدولي يرى احتمالية لحدوث ركود اقتصادي عالمي بنسبة 25%. 13.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-13T15:06+0000

2022-10-13T15:06+0000

2022-10-13T15:06+0000

العالم

اقتصاد

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102033/52/1020335238_0:258:4953:3044_1920x0_80_0_0_e3145a6816911b378042fb1f2b832855.jpg

واشنطن - سبوتنيك. وذكر جورجيفا في مؤتمر صحفي: "تظهر آفاق الاقتصاد العالمي فرصة بمعدل واحد إلى أربعة (للركود)، وبمعنى آخر، (هناك) فرصة بنسبة 25% أن ينخفض النمو العالمي إلى أدنى مستوى تاريخي يبلغ 2% العام المقبل".وأضافت أن صندوق النقد الدولي قدر أن ثلثي العالم سيشهد ربعين أو أكثر من النمو السلبي (انكماش الناتج المحلي الإجمالي). ومع ذلك، شددت على أنه يمكن تجنب الركود العالمي إذا عملت البلدان معا.على جانب آخر، حثت جورجيفا، صانعي السياسة العالميين، على منع التضخم من أن يصبح "قطارا جامحا" في وقت يشهد فيه العالم اضطرابات اقتصادية غير عادية، محذرة من تفاقم الفقر العالمي بسبب التوترات الجيوسياسية.وقالت كريستالينا جورجيفا في حديثها للصحفيين، إن الاقتصاد العالمي "أصيب بصدمة تلو الأخرى- من جائحة فيروس كورونا والأزمة الأوكرانية وعودة التضخم"، مضيفة أن كبح جماح ارتفاع الأسعار يجب أن يكون له الأولوية.كما حذرت جورجيفا من أن "تجزئة" الاقتصاد العالمي إلى كتل سياسية متنافسة قد يتسبب في استمرار التضخم. وقالت إنه إذا تسببت التوترات الجيوسياسية في نقل الشركات لسلاسل التوريد الخاصة بها - خارج الصين، على سبيل المثال - فقد يصبح الإنتاج أقل كفاءة وأكثر تكلفة.

https://sputnikarabic.ae/20221013/النقد-الدولي-يحذر-من-عالم-يكون-الجميع-فيه-أكثر-فقرا-بسبب-التوترات-الجيوسياسية-1068992805.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, اقتصاد