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https://sputnikarabic.ae/20221013/طوربيد-روسي-لتدمير-الغواصات-النووية-السريعة-1068997186.html
طوربيد روسي لتدمير الغواصات النووية السريعة
طوربيد روسي لتدمير الغواصات النووية السريعة
تم تصميم الطوربيد الروسي "إم تي تي" للعمل على متن السفن والغواصات أو حتى من على متن أنواع خاصة من الطائرات الحربية. 13.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-13T15:47+0000
2022-10-13T15:47+0000
روسيا
انفوجرافيك
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ويمثل هذا الطوربيد جزءا من أنظمة القتال الخاصة بمكافحة الغواصات التي يمكن إطلاقها من منصات مختلفة.
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روسيا, انفوجرافيك, инфографика
روسيا, انفوجرافيك, инфографика

طوربيد روسي لتدمير الغواصات النووية السريعة

15:47 GMT 13.10.2022
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تم تصميم الطوربيد الروسي "إم تي تي" للعمل على متن السفن والغواصات أو حتى من على متن أنواع خاصة من الطائرات الحربية.
ويمثل هذا الطوربيد جزءا من أنظمة القتال الخاصة بمكافحة الغواصات التي يمكن إطلاقها من منصات مختلفة.
طوربيد روسي لتدمير الغواصات النووية السريعة - سبوتنيك عربي
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Журналисты на территории теплоэлектростанции в Счастье в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:44 GMT
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