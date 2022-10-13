https://sputnikarabic.ae/20221013/طوربيد-روسي-لتدمير-الغواصات-النووية-السريعة-1068997186.html
طوربيد روسي لتدمير الغواصات النووية السريعة
طوربيد روسي لتدمير الغواصات النووية السريعة
تم تصميم الطوربيد الروسي "إم تي تي" للعمل على متن السفن والغواصات أو حتى من على متن أنواع خاصة من الطائرات الحربية. 13.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-13T15:47+0000
2022-10-13T15:47+0000
2022-10-13T15:47+0000
روسيا
انفوجرافيك
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ويمثل هذا الطوربيد جزءا من أنظمة القتال الخاصة بمكافحة الغواصات التي يمكن إطلاقها من منصات مختلفة.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, انفوجرافيك, инфографика
روسيا, انفوجرافيك, инфографика
طوربيد روسي لتدمير الغواصات النووية السريعة
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تم تصميم الطوربيد الروسي "إم تي تي" للعمل على متن السفن والغواصات أو حتى من على متن أنواع خاصة من الطائرات الحربية.
ويمثل هذا الطوربيد جزءا من أنظمة القتال الخاصة بمكافحة الغواصات التي يمكن إطلاقها من منصات مختلفة.