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https://sputnikarabic.ae/20221013/عباس-يطلع-بوتين-على-مستجدات-القضية-الفلسطينية-ويشيد-بمواقف-روسيا-إزاء-فلسطين-1068984147.html
عباس يطلع بوتين على مستجدات القضية الفلسطينية ويشيد بمواقف روسيا إزاء فلسطين
عباس يطلع بوتين على مستجدات القضية الفلسطينية ويشيد بمواقف روسيا إزاء فلسطين
أطلع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الخميس، رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، على آخر مستجدات القضية الفلسطينية، والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق... 13.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-13T11:47+0000
2022-10-13T11:47+0000
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رام الله-سبوتنيك. وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، "بحث الرئيس الفلسطيني مع الرئيس بوتين، خلال لقائهما في قصر الاستقلال، على هامش أعمال القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا "سيكا"، المنعقدة في كازاخستان، آخر التطورات في المنطقة، وعديد القضايا الإقليمية والدولية، وسبل توطيد أواصر الصداقة بين الشعبين والقيادتين".أطلع عباس بوتين، آخر مستجدات القضية الفلسطينية، والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية، وتواصل الاستيطان وأعمال الهدم والقتل، وحصار المدن والبلدات والمخيمات، خاصة في شعفاط وجنين ونابلس والقدس، واستهداف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.وأشاد الرئيس الفلسطيني بمواقف روسيا "الداعمة لشعبنا وقضيته العادلة في مختلف المحافل الدولية، لنيل حريته واستقلاله".وحضر الاجتماع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.وعن الجانب الروسي: وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد رئيس روسيا الاتحادية يوري أوشاكوف، ونائب رئيس إدارة رئيس روسيا، السكرتير الصحفي للرئيس، دميتري بيسكوف، ووزير التنمية الاقتصادية، مكسم ريشتينكوف، ورئيس قسم قطاع الشرق الأوسط وشمال أفريفيا لوزارة الخارجية يفغيني كوزلوف.
https://sputnikarabic.ae/20221013/الرئيس-الروسي-فلاديمير-بوتين-يلتقي-أمير-قطر-الشيخ-تميم-بن-حمد-آل-ثاني-في-أستانا-1068970072.html
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روسيا, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم العربي
روسيا, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم العربي

عباس يطلع بوتين على مستجدات القضية الفلسطينية ويشيد بمواقف روسيا إزاء فلسطين

11:47 GMT 13.10.2022
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في أستانا
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في أستانا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2022
© Sputnik . POOL
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أطلع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الخميس، رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، على آخر مستجدات القضية الفلسطينية، والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية، وتواصل الاستيطان وأعمال الهدم والقتل.
رام الله-سبوتنيك. وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، "بحث الرئيس الفلسطيني مع الرئيس بوتين، خلال لقائهما في قصر الاستقلال، على هامش أعمال القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا "سيكا"، المنعقدة في كازاخستان، آخر التطورات في المنطقة، وعديد القضايا الإقليمية والدولية، وسبل توطيد أواصر الصداقة بين الشعبين والقيادتين".
أطلع عباس بوتين، آخر مستجدات القضية الفلسطينية، والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية، وتواصل الاستيطان وأعمال الهدم والقتل، وحصار المدن والبلدات والمخيمات، خاصة في شعفاط وجنين ونابلس والقدس، واستهداف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين يلتقي بأمير قطر، تميم بن حمد آل ثان، في أستانا على هامش مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا CICA . - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2022
بوتين يلتقي أمير قطر في أستانا على هامش مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا
08:47 GMT
وأشاد الرئيس الفلسطيني بمواقف روسيا "الداعمة لشعبنا وقضيته العادلة في مختلف المحافل الدولية، لنيل حريته واستقلاله".
وحضر الاجتماع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.
وعن الجانب الروسي: وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد رئيس روسيا الاتحادية يوري أوشاكوف، ونائب رئيس إدارة رئيس روسيا، السكرتير الصحفي للرئيس، دميتري بيسكوف، ووزير التنمية الاقتصادية، مكسم ريشتينكوف، ورئيس قسم قطاع الشرق الأوسط وشمال أفريفيا لوزارة الخارجية يفغيني كوزلوف.
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