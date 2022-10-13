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https://sputnikarabic.ae/20221013/عون-يعلن-موافقة-لبنان-رسميا-على-اتفاق-ترسيم-الحدود-البحرية-مع-إسرائيل-ويؤكد-عدم-حدوث-أي-تطبيع-1069002919.html
عون يعلن موافقة لبنان رسميا على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل ويؤكد عدم حدوث أي تطبيع
عون يعلن موافقة لبنان رسميا على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل ويؤكد عدم حدوث أي تطبيع
أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون موافقة لبنان رسميًا على الصيغة النهائية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، والتي أُعدت بعد مفاوضات طويلة بين الجانبين... 13.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-13T17:59+0000
2022-10-13T17:59+0000
العالم العربي
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القاهرة - سبوتنيك. وقال عون، في كلمة متلفزة اليوم الخميس: "رسالتي إليكم اليوم تتناول موضوعاً واحداً يتعلّق بالمفاوضات الشاقة والصعبة التي خاضها لبنان في السنوات العشر الماضية لترسيم حدوده البحرية الجنوبية واستخراج نفطه والتي وصلت إلى نهاية إيجابية... بعد التشاور مع رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة وبصفتي رئيس الدولة، وبعد إبلاغي من الرئيس الأميركي جو بايدن موافقة إسرائيل، وبعد إعلان الحكومة الإسرائيلية موافقتها، أعلن موقف لبنان بالموافقة على اعتماد الصيغة النهائية التي أعدها الوسيط الأميركي لترسيم الحدود البحرية الجنوبية".ووافق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (كابينيت) بالأغلبية على الصيغة النهائية المطروحة لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، التي أعدتها الولايات المتحدة وحظيت بقبول كل من لبنان وإسرائيل.وأعلنت الرئاسة اللبنانية، الثلاثاء، أن الصيغة النهائية للعرض الأمريكي الخاصة باتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل "مرضية للبنان وتلبي مطالبه وحافظت على حقوقه في ثروته الطبيعية".في المقابل، أعلنت الحكومة الإسرائيلية موافقتها على مسودة الاتفاق التي عرضها الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين، ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد الاتفاق بـ "التاريخي".ويأتي هذا بعد أن خاض الجانبان مفاوضات غير مباشرة تواصلت عامين بشأن ترسيم الحدود في منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي تبلغ مساحتها 860 كيلومترا مربعا في البحر المتوسط.
https://sputnikarabic.ae/20221013/بعد-موافقة-الحكومة-الإسرائيلية-هل-انتهت-أزمة-ترسيم-الحدود-البحرية-اللبنانية-1069000984.html
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العالم العربي
العالم العربي

عون يعلن موافقة لبنان رسميا على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل ويؤكد عدم حدوث أي تطبيع

17:59 GMT 13.10.2022
© Sputnik . Abed.K Bayميشيل عون
ميشيل عون - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2022
© Sputnik . Abed.K Bay
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أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون موافقة لبنان رسميًا على الصيغة النهائية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، والتي أُعدت بعد مفاوضات طويلة بين الجانبين بوساطة أميركية.
القاهرة - سبوتنيك. وقال عون، في كلمة متلفزة اليوم الخميس: "رسالتي إليكم اليوم تتناول موضوعاً واحداً يتعلّق بالمفاوضات الشاقة والصعبة التي خاضها لبنان في السنوات العشر الماضية لترسيم حدوده البحرية الجنوبية واستخراج نفطه والتي وصلت إلى نهاية إيجابية... بعد التشاور مع رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة وبصفتي رئيس الدولة، وبعد إبلاغي من الرئيس الأميركي جو بايدن موافقة إسرائيل، وبعد إعلان الحكومة الإسرائيلية موافقتها، أعلن موقف لبنان بالموافقة على اعتماد الصيغة النهائية التي أعدها الوسيط الأميركي لترسيم الحدود البحرية الجنوبية".

"في هذا الاتفاق، لم تُمس حدودنا البرية ولم يعترف لبنان بخط الطفافات الذي استحدثته إسرائيل عام 2000، ولم يقم أي تطبيع مع إسرائيل ولم تعقد أي محادثات أو اتفاقيات مباشرة معها. من حق لبنان أن يعتبر أن ما تحقق بالأمس هو إنجاز تاريخي لأننا تمكنا من استعادة مساحة 860 كيلومترا مربعا كانت موضع نزاع ولم يتنازل لبنان عن أي كيلومتر واحد لإسرائيل، كما استحصلنا على كامل حقل قانا من دون أي تعويض يدفع من قبلنا على الرغم من عدم وجود كامل الحقل في مياهنا".

الرئيس اللبناني ميشال عون - سبوتنيك عربي
ميشال عون
الرئيس اللبناني
ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2022
بعد موافقة الحكومة الإسرائيلية... هل انتهت أزمة ترسيم الحدود البحرية اللبنانية؟
16:57 GMT
ووافق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (كابينيت) بالأغلبية على الصيغة النهائية المطروحة لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، التي أعدتها الولايات المتحدة وحظيت بقبول كل من لبنان وإسرائيل.
وأعلنت الرئاسة اللبنانية، الثلاثاء، أن الصيغة النهائية للعرض الأمريكي الخاصة باتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل "مرضية للبنان وتلبي مطالبه وحافظت على حقوقه في ثروته الطبيعية".
في المقابل، أعلنت الحكومة الإسرائيلية موافقتها على مسودة الاتفاق التي عرضها الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين، ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد الاتفاق بـ "التاريخي".
ويأتي هذا بعد أن خاض الجانبان مفاوضات غير مباشرة تواصلت عامين بشأن ترسيم الحدود في منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي تبلغ مساحتها 860 كيلومترا مربعا في البحر المتوسط.
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