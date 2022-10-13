https://sputnikarabic.ae/20221013/غازبروم-تؤكد-أن-توربينات-خطوط-نقل-الغاز-الجديدة-المحتملة-إلى-تركيا-ستكون-روسية-الصنع-1069006083.html
"غازبروم" تؤكد أن توربينات الخطوط الجديدة المحتملة لنقل الغاز إلى تركيا ستكون روسية الصنع
"غازبروم" تؤكد أن توربينات الخطوط الجديدة المحتملة لنقل الغاز إلى تركيا ستكون روسية الصنع
أكد المدير التنفيذي لشركة "غازبروم" الروسية، أليكسي ميللر، أن الخطوط الجديدة المحتمل إنشاؤها على خط الغاز "السيل التركي" (تركيش ستريم) ستستخدم توربينات روسية... 13.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-13T19:55+0000
2022-10-13T19:55+0000
2022-10-13T19:58+0000
روسيا
اقتصاد
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وقال ميللر في تصريحات على القناة الأولى الروسية: "لن أقول الآن عدد الخطوط التي سوف تكون موجودة، يجب علينا أولاً أن نقرر، بالطبع، الحجم (حجم الضخ)".وتابع ميللر: "لكن، على أي حال، هذه قدرات نقل غاز جديدة عبر البحر الأسود، عبر خط السيل التركي، مع إنشاء مركز تجاري على حدود تركيا وحدود الاتحاد الأوروبي، أما بالنسبة للتوربينات، بالطبع، ستكون توربينات روسية الصنع".وقال بيسكوف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" تعليقا على مقترح بوتين بإنشاء مركز للغاز في تركيا: "ووجه الرئيسان بدراسة سريعة وتفصيلية لحل هذه المسألة".يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد اقترح خلال كلمة له في المنتدى الدولي لأسبوع الطاقة الروسي، أن روسيا قد تنقل غاز "التيار الشمالي" عبر البحر الأسود وتركيا.أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونمز، في تعليقه على اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن إمكانية نقل غاز "التيار الشمالي" المخصص لأوروبا عن طريق البحر الأسود وتركيا، أن هذا المقترح ممكن تقنيا ويجب دراسته بالتفصيل.
https://sputnikarabic.ae/20221013/بيسكوف-بوتين-وأردوغان-يوجهان-بدراسة-مسألة-إنشاء-مركز-للغاز-الروسي-في-تركيا---1068986709.html
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روسيا, اقتصاد
"غازبروم" تؤكد أن توربينات الخطوط الجديدة المحتملة لنقل الغاز إلى تركيا ستكون روسية الصنع
19:55 GMT 13.10.2022 (تم التحديث: 19:58 GMT 13.10.2022) تابعنا عبر
أكد المدير التنفيذي لشركة "غازبروم" الروسية، أليكسي ميللر، أن الخطوط الجديدة المحتمل إنشاؤها على خط الغاز "السيل التركي" (تركيش ستريم) ستستخدم توربينات روسية الصنع.
وقال ميللر في تصريحات على القناة الأولى الروسية: "لن أقول الآن عدد الخطوط التي سوف تكون موجودة، يجب علينا أولاً أن نقرر، بالطبع، الحجم (حجم الضخ)".
وتابع ميللر: "لكن، على أي حال، هذه قدرات نقل غاز جديدة عبر البحر الأسود، عبر خط السيل التركي، مع إنشاء مركز تجاري على حدود تركيا وحدود الاتحاد الأوروبي، أما بالنسبة للتوربينات، بالطبع، ستكون توربينات روسية الصنع".
وتأتي هذه التصريحات بعد تأكيد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان وجّها بالعمل على دراسة مفصلة وعاجلة بشأن إنشاء مركز للغاز الروسي في تركيا.
وقال بيسكوف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"
تعليقا على مقترح بوتين بإنشاء مركز للغاز في تركيا: "ووجه الرئيسان بدراسة سريعة وتفصيلية لحل هذه المسألة".
وبين بيسكوف أن رد فعل الجانب التركي أبدى اهتماما وكان إيجابيا على اقتراح إنشاء مركز لتوزيع الغاز الروسي في تركيا.
يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، قد اقترح خلال كلمة له في المنتدى الدولي لأسبوع الطاقة الروسي، أن روسيا قد تنقل غاز "التيار الشمالي" عبر البحر الأسود وتركيا.
وقال بوتين "يمكننا نقل الحجم المفقود من العبور على طول (التيار الشمالي) على طول قاع بحر البلطيق، إلى منطقة البحر الأسود، وبالتالي جعل الطرق الرئيسية لتوريد الوقود، من الغاز الطبيعي لدينا إلى أوروبا عبر تركيا، وإنشاء أكبر مركز للغاز لأوروبا في تركيا، إذا كان بالطبع شركاؤنا مهتمون بهذا".
أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي
فاتح دونمز، في تعليقه على اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن إمكانية نقل غاز "التيار الشمالي" المخصص لأوروبا عن طريق البحر الأسود وتركيا، أن هذا المقترح ممكن تقنيا ويجب دراسته بالتفصيل.