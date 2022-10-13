https://sputnikarabic.ae/20221013/قطر-ترحب-بتوقيع-الفصائل-الفلسطينية-على-إعلان-الجزائر-1069008232.html
قطر ترحب بتوقيع الفصائل الفلسطينية على "إعلان الجزائر"
قطر ترحب بتوقيع الفصائل الفلسطينية على "إعلان الجزائر"
رحبت قطر بتوقيع الفصائل الفلسطينية على "إعلان الجزائر"، المنبثق عن مؤتمر "لم الشمل وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية" الذي استضافته الجزائر. 13.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-13T21:49+0000
2022-10-13T21:49+0000
2022-10-13T21:49+0000
الجزائر
أخبار فلسطين اليوم
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جاء هذا في بيان صادر اليوم الخميس عن وزارة الخارجية القطرية، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية.وقالت الوزارة إن الدوحة تدعم جميع الخطوات التي تهدف لإنهاء الانقسام، وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية باعتبارها مصلحة عليا.وشجع بيان الخارجية جميع الأطراف الفلسطينية على المشاركة في الحوار لتجاوز الخلافات، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي بهدف نيل حقوقه المشروعة.وأعربت عن تقديرها البالغ لجهود الجزائر في رعاية المحادثات بين الفلسطينيين.ووقع 14 فصيلا فلسطينيا، على "إعلان الجزائر" في دولة الجزائر، للم الشمل وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، بمشاركة 70 سفيرا من سفراء الدول دائمة العضوية في الأمم المتحدة، والممثل المقيم الدائم للأمم المتحدة في الجزائر، رفقة ممثل الاتحاد الأفريقي.وقال وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، في كلمة متلفزة، اليوم الخميس، إن "الفصائل الفلسطينية وقعت على [إعلان الجزائر] للم الشمل وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية".وينص "إعلان الجزائر" على انتخاب أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني في الداخل والخارج بنظام التمثيل النسبي الكامل خلال عام من توقيع الإعلان، وتوحيد المؤسسات الفلسطينية وتفعيل آليات الأمناء العامين للفصائل لمتابعة إنهاء الانقسام، وتكريس مبدأ الشراكة السياسية بين مختلف القوى الوطنية الفلسطينية وضرورة اتخاذ الخطوات العملية لتحقيق المصالحة.كما ينص "إعلان الجزائر" على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس خلال عام من توقيعه.وكان من المفترض الإعلان عن التوقيع، مساء أمس الأربعاء، إلا أنه تم تأجيله لمنح الفرصة من أجل التوصل لاتفاق نهائي على النقاط الخلافية، وهو ما جرى بعد لقاءات ثنائية وثلاثية عقدت الليلة الماضية وصباح اليوم.وبدأت حوارات ولقاءات المصالحة الثلاثاء الماضي، حيث شارك ممثلون عن فصائل "منظمة التحرير الفلسطينية" (12 فصيلا) وعلى رأسها "فتح" وحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".
https://sputnikarabic.ae/20221013/صحيفة-تكشف-تفاصيل-إعلان-الجزائر-لإنهاء-الانقسام-بين-الفصائل-الفلسطينية-1068986119.html
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الجزائر, أخبار فلسطين اليوم
الجزائر, أخبار فلسطين اليوم
قطر ترحب بتوقيع الفصائل الفلسطينية على "إعلان الجزائر"
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رحبت قطر بتوقيع الفصائل الفلسطينية على "إعلان الجزائر"، المنبثق عن مؤتمر "لم الشمل وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية" الذي استضافته الجزائر.
جاء هذا في بيان صادر اليوم الخميس عن وزارة الخارجية القطرية، بحسب وكالة الأنباء القطرية
الرسمية.
وقالت الوزارة إن الدوحة تدعم جميع الخطوات التي تهدف لإنهاء الانقسام، وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية باعتبارها مصلحة عليا.
وشجع بيان الخارجية جميع الأطراف الفلسطينية على المشاركة في الحوار لتجاوز الخلافات، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي بهدف نيل حقوقه المشروعة.
وأعربت عن تقديرها البالغ لجهود الجزائر في رعاية المحادثات بين الفلسطينيين.
ووقع 14 فصيلا فلسطينيا، على "إعلان الجزائر" في دولة الجزائر، للم الشمل وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية
، بمشاركة 70 سفيرا من سفراء الدول دائمة العضوية في الأمم المتحدة، والممثل المقيم الدائم للأمم المتحدة في الجزائر، رفقة ممثل الاتحاد الأفريقي.
وقال وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، في كلمة متلفزة، اليوم الخميس، إن "الفصائل الفلسطينية وقعت على [إعلان الجزائر] للم الشمل وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية".
وينص "إعلان الجزائر
" على انتخاب أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني في الداخل والخارج بنظام التمثيل النسبي الكامل خلال عام من توقيع الإعلان، وتوحيد المؤسسات الفلسطينية وتفعيل آليات الأمناء العامين للفصائل لمتابعة إنهاء الانقسام، وتكريس مبدأ الشراكة السياسية بين مختلف القوى الوطنية الفلسطينية وضرورة اتخاذ الخطوات العملية لتحقيق المصالحة.
كما ينص "إعلان الجزائر" على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس خلال عام من توقيعه.
وكان من المفترض الإعلان عن التوقيع، مساء أمس الأربعاء، إلا أنه تم تأجيله لمنح الفرصة من أجل التوصل لاتفاق نهائي على النقاط الخلافية، وهو ما جرى بعد لقاءات ثنائية وثلاثية عقدت الليلة الماضية وصباح اليوم.
وبدأت حوارات ولقاءات المصالحة الثلاثاء الماضي، حيث شارك ممثلون عن فصائل "منظمة التحرير
الفلسطينية" (12 فصيلا) وعلى رأسها "فتح" وحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".