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https://sputnikarabic.ae/20221013/كوريا-الشمالية-تختبر-صاروخا-باليستيا-فوق-بحر-اليابان-بالتزامن-مع-تحليق-مقاتلاتها-قرب-حدود-سيئول-1069004165.html
كوريا الشمالية تختبر صاروخا باليستيا فوق بحر اليابان بالتزامن مع تحليق مقاتلاتها قرب حدود سيئول
كوريا الشمالية تختبر صاروخا باليستيا فوق بحر اليابان بالتزامن مع تحليق مقاتلاتها قرب حدود سيئول
أفادت وكالة "يونهاب"، اليوم الخميس، نقلا عن هيئة أركان القوات المسلحة الكورية الجنوبية، بأن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا قصير المدى فوق بحر اليابان،... 13.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-13T18:53+0000
2022-10-13T18:53+0000
العالم
رصد عسكري
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موسكو - سبوتنيك. ونقلت الوكالة عن هيئة الأركان: "أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا قصير المدى من منطقة سونان، باتجاه بحر اليابان".وأعلنت وزارة الدفاع اليابانية، في وقت سابق، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى، موضحة أنهما قطعا مسافة تقدر بنحو 300 كيلومتر، بارتفاع أقصى بلغ 50 كيلومتراً.وقال وزير الدفاع الياباني، ياسوكادزو هامادا: إن "استمرار كوريا الشمالية بإطلاق الصواريخ أمر غير مقبول مطلقاً، ويشكل تهديداً لليابان والمجتمع الدولي".وكانت قد أعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، مساء اليوم الخميس، أن مجموعة تضم حوالي 10 ‏طائرات عسكرية تابعة لجارتها الشمالية كانت تحلق بالقرب من حدود سيئول.‏وقالت هيئة الأركان المشتركة إن الطائرات كورية شمالية رُصدت وهي تحلق على بعد 25 كيلومترا شمال خط ترسيم الحدود العسكري في المنطقة الوسطى، وحوالي 12 كيلومترا شمال خط الحدود الشمالي، وهو حد فعلي بين الكوريتين في البحر الأصفر، بين الساعة 10:30 مساء الخميس و0:20 صباح الجمعة.
https://sputnikarabic.ae/20221013/للمرة-الثانية-خلال-أسبوع-مقاتلات-كورية-شمالية-تحلق-بالقرب-من-حدود-سيئول-1069002235.html
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العالم, رصد عسكري
العالم, رصد عسكري

كوريا الشمالية تختبر صاروخا باليستيا فوق بحر اليابان بالتزامن مع تحليق مقاتلاتها قرب حدود سيئول

18:53 GMT 13.10.2022
© AP Photo / South Korea Defense Ministryفي هذه الصورة التي قدمتها وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، يتم إطلاق نظام صاروخي تكتيكي للجيش أو صاروخ ATACMS خلال مناورة عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في مكان غير معلوم في كوريا الجنوبية، 5 أكتوبر 2022.
في هذه الصورة التي قدمتها وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، يتم إطلاق نظام صاروخي تكتيكي للجيش أو صاروخ ATACMS خلال مناورة عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في مكان غير معلوم في كوريا الجنوبية، 5 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2022
© AP Photo / South Korea Defense Ministry
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أفادت وكالة "يونهاب"، اليوم الخميس، نقلا عن هيئة أركان القوات المسلحة الكورية الجنوبية، بأن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا قصير المدى فوق بحر اليابان، موضحة أن الإطلاق جرى من منطقة سونان قرب بيونغ يانغ ليلة الجمعة.
موسكو - سبوتنيك. ونقلت الوكالة عن هيئة الأركان: "أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا قصير المدى من منطقة سونان، باتجاه بحر اليابان".
وأعلنت وزارة الدفاع اليابانية، في وقت سابق، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى، موضحة أنهما قطعا مسافة تقدر بنحو 300 كيلومتر، بارتفاع أقصى بلغ 50 كيلومتراً.
هذه الصورة المنشورة التي التقطت في 7 يونيو/ حزيران الجاري، وقدمت من قبل وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في سئول، تظهر طائرات حربية كورية جنوبية، بما في ذلك مقاتلات الشبح F-35 وطائرات F-16 الأمريكية تحلق في تشكيلات تكتيكية في المجال الجوي فوق كوريا الجنوبية، ردًا على تجارب صواريخ كوريا الشمالية. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2022
للمرة الثانية خلال أسبوع... مقاتلات كورية شمالية تحلق بالقرب من حدود سيئول
17:13 GMT
وقال وزير الدفاع الياباني، ياسوكادزو هامادا: إن "استمرار كوريا الشمالية بإطلاق الصواريخ أمر غير مقبول مطلقاً، ويشكل تهديداً لليابان والمجتمع الدولي".

وأوعز رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، لبذل الجهود كافة، في جمع وتحليل المعلومات، وإنذار السكان في الحالات الطارئة، وضمان سلامة النقل الجوي والبحري، واتخاذ جميع التدابير اللازمة.

وكانت قد أعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، مساء اليوم الخميس، أن مجموعة تضم حوالي 10 ‏طائرات عسكرية تابعة لجارتها الشمالية كانت تحلق بالقرب من حدود سيئول.‏
وقالت هيئة الأركان المشتركة إن الطائرات كورية شمالية رُصدت وهي تحلق على بعد 25 كيلومترا شمال خط ترسيم الحدود العسكري في المنطقة الوسطى، وحوالي 12 كيلومترا شمال خط الحدود الشمالي، وهو حد فعلي بين الكوريتين في البحر الأصفر، بين الساعة 10:30 مساء الخميس و0:20 صباح الجمعة.
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