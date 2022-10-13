https://sputnikarabic.ae/20221013/كوريا-الشمالية-تختبر-صاروخا-باليستيا-فوق-بحر-اليابان-بالتزامن-مع-تحليق-مقاتلاتها-قرب-حدود-سيئول-1069004165.html
كوريا الشمالية تختبر صاروخا باليستيا فوق بحر اليابان بالتزامن مع تحليق مقاتلاتها قرب حدود سيئول
كوريا الشمالية تختبر صاروخا باليستيا فوق بحر اليابان بالتزامن مع تحليق مقاتلاتها قرب حدود سيئول
أفادت وكالة "يونهاب"، اليوم الخميس، نقلا عن هيئة أركان القوات المسلحة الكورية الجنوبية، بأن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا قصير المدى فوق بحر اليابان،... 13.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-13T18:53+0000
2022-10-13T18:53+0000
2022-10-13T18:53+0000
العالم
رصد عسكري
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موسكو - سبوتنيك. ونقلت الوكالة عن هيئة الأركان: "أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا قصير المدى من منطقة سونان، باتجاه بحر اليابان".وأعلنت وزارة الدفاع اليابانية، في وقت سابق، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى، موضحة أنهما قطعا مسافة تقدر بنحو 300 كيلومتر، بارتفاع أقصى بلغ 50 كيلومتراً.وقال وزير الدفاع الياباني، ياسوكادزو هامادا: إن "استمرار كوريا الشمالية بإطلاق الصواريخ أمر غير مقبول مطلقاً، ويشكل تهديداً لليابان والمجتمع الدولي".وكانت قد أعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، مساء اليوم الخميس، أن مجموعة تضم حوالي 10 طائرات عسكرية تابعة لجارتها الشمالية كانت تحلق بالقرب من حدود سيئول.وقالت هيئة الأركان المشتركة إن الطائرات كورية شمالية رُصدت وهي تحلق على بعد 25 كيلومترا شمال خط ترسيم الحدود العسكري في المنطقة الوسطى، وحوالي 12 كيلومترا شمال خط الحدود الشمالي، وهو حد فعلي بين الكوريتين في البحر الأصفر، بين الساعة 10:30 مساء الخميس و0:20 صباح الجمعة.
https://sputnikarabic.ae/20221013/للمرة-الثانية-خلال-أسبوع-مقاتلات-كورية-شمالية-تحلق-بالقرب-من-حدود-سيئول-1069002235.html
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العالم, رصد عسكري
كوريا الشمالية تختبر صاروخا باليستيا فوق بحر اليابان بالتزامن مع تحليق مقاتلاتها قرب حدود سيئول
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أفادت وكالة "يونهاب"، اليوم الخميس، نقلا عن هيئة أركان القوات المسلحة الكورية الجنوبية، بأن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا قصير المدى فوق بحر اليابان، موضحة أن الإطلاق جرى من منطقة سونان قرب بيونغ يانغ ليلة الجمعة.
موسكو - سبوتنيك. ونقلت الوكالة عن هيئة الأركان: "أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا قصير المدى من منطقة سونان، باتجاه بحر اليابان".
وأعلنت وزارة الدفاع اليابانية، في وقت سابق، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى، موضحة أنهما قطعا مسافة تقدر بنحو 300 كيلومتر، بارتفاع أقصى بلغ 50 كيلومتراً.
وقال وزير الدفاع الياباني، ياسوكادزو هامادا: إن "استمرار كوريا الشمالية بإطلاق الصواريخ أمر غير مقبول مطلقاً، ويشكل تهديداً لليابان والمجتمع الدولي".
وأوعز رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، لبذل الجهود كافة، في جمع وتحليل المعلومات، وإنذار السكان في الحالات الطارئة، وضمان سلامة النقل الجوي والبحري، واتخاذ جميع التدابير اللازمة.
وكانت قد أعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، مساء اليوم الخميس، أن مجموعة تضم حوالي 10 طائرات
عسكرية تابعة لجارتها الشمالية كانت تحلق بالقرب من حدود سيئول.
وقالت هيئة الأركان المشتركة إن الطائرات كورية شمالية رُصدت وهي تحلق على بعد 25 كيلومترا شمال خط ترسيم الحدود العسكري في المنطقة الوسطى، وحوالي 12 كيلومترا شمال خط الحدود الشمالي، وهو حد فعلي بين الكوريتين في البحر الأصفر، بين الساعة 10:30 مساء الخميس و0:20 صباح الجمعة.