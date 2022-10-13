https://sputnikarabic.ae/20221013/لافروف-الغرب-حرص-على-تبني-القرار-المعادي-لروسيا-بلي-أذرع-الدول--1068977392.html
لافروف: الغرب حرص على تبني القرار المعادي لروسيا بلي أذرع الدول
لافروف: الغرب حرص على تبني القرار المعادي لروسيا بلي أذرع الدول
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الدول الغربية كانت قادرة على ضمان تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة للقرار المناهض لروسيا فقط من خلال أساليب الإرهاب... 13.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-13T09:59+0000
2022-10-13T09:59+0000
2022-10-13T09:59+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1f/1067074957_0:104:3094:1844_1920x0_80_0_0_38fdf3c67a81744ed696a910805befa2.jpg
وقال لافروف "لقد استخدم الغرب أساليب الإرهاب الدبلوماسي بلا خجل وهو يلوي أذرعهم بصراحة ويهدد الدول النامية بكل أنواع العقوبات".وأضاف لافروف قائلا: "لم تتحقق النتيجة إلا من خلال مثل هذا الابتزاز والتهديدات غير المقنعة ونحن جميعًا نتفهم تمامًا".وتابع بالقول: "تصريحات الأمريكيين بأنهم لا يقنعون أحدا، الجميع يصوتون لأنفسهم كذبة. وهم يعرفون ذلك أيضا".وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بعدم الاعتراف بالاستفتاءات التي جرت في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.وأعدت الدول الغربية في وقت سابق مشروع قرار يتضمن عدم الاعتراف بالاستفتاءات، ويدعو جميع البلدان والمنظمات الدولية وهياكل الأمم المتحدة المتخصصة إلى عدم الاعتراف بالتغييرات في وضع "لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوروجيه كمناطق أوكرانية".كما تضمن دعوة لعدم الاعتراف بانضمام أربع مناطق جديدة إلى روسيا الاتحادية.وصوتت 143 دولة لصالح القرار، و5 دول ضده، هي روسيا وسوريا وبيلاروس وكوريا الشمالية ونيكاراغوا وامتنعت 35 دولة عن التصويت.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1f/1067074957_363:0:3094:2048_1920x0_80_0_0_c77243fc91f8dc95432d680a895555df.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
لافروف: الغرب حرص على تبني القرار المعادي لروسيا بلي أذرع الدول
تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الدول الغربية كانت قادرة على ضمان تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة للقرار المناهض لروسيا فقط من خلال أساليب الإرهاب الدبلوماسي واللي الصريح للذراع.
وقال لافروف "لقد استخدم الغرب أساليب الإرهاب الدبلوماسي بلا خجل وهو يلوي أذرعهم بصراحة ويهدد الدول النامية بكل أنواع العقوبات".
وأضاف لافروف قائلا: "لم تتحقق النتيجة إلا من خلال مثل هذا الابتزاز والتهديدات غير المقنعة ونحن جميعًا نتفهم تمامًا".
وتابع بالقول: "تصريحات الأمريكيين بأنهم لا يقنعون أحدا، الجميع يصوتون لأنفسهم كذبة. وهم يعرفون ذلك أيضا".
وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة
قرارا بعدم الاعتراف بالاستفتاءات التي جرت في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
وأعدت الدول الغربية في وقت سابق مشروع قرار يتضمن عدم الاعتراف بالاستفتاءات، ويدعو جميع البلدان والمنظمات الدولية وهياكل الأمم المتحدة المتخصصة إلى عدم الاعتراف بالتغييرات في وضع "لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوروجيه كمناطق أوكرانية".
كما تضمن دعوة لعدم الاعتراف بانضمام أربع مناطق جديدة إلى روسيا الاتحادية.
وصوتت 143 دولة لصالح القرار، و5 دول ضده، هي روسيا وسوريا وبيلاروس وكوريا الشمالية ونيكاراغوا وامتنعت 35 دولة عن التصويت.