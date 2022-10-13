https://sputnikarabic.ae/20221013/للمرة-الثانية-خلال-أسبوع-مقاتلات-كورية-شمالية-تحلق-بالقرب-من-حدود-سيئول-1069002235.html
للمرة الثانية خلال أسبوع... مقاتلات كورية شمالية تحلق بالقرب من حدود سيئول
للمرة الثانية خلال أسبوع... مقاتلات كورية شمالية تحلق بالقرب من حدود سيئول
أعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، مساء اليوم الخميس، أن مجموعة تضم حوالي 10 طائرات عسكرية تابعة لجارتها الشمالية كانت تحلق بالقرب من حدود سيئول. 13.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-13T17:13+0000
2022-10-13T17:13+0000
2022-10-13T17:13+0000
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وأضافت الهيئة أن سيئول سارعت بإرسال طائرات عسكرية، بما في ذلك طائرات مقاتلة من طراز "إف-35 إيه"، وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب".وقالت هيئة الأركان المشتركة إن الطائرات كورية شمالية رُصدت وهي تحلق على بعد 25 كيلومترا شمال خط ترسيم الحدود العسكري في المنطقة الوسطى، وحوالي 12 كيلومترا شمال خط الحدود الشمالي، وهو حد فعلي بين الكوريتين في البحر الأصفر، بين الساعة 10:30 مساء الخميس و0:20 صباح الجمعة.كما أشارت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إلى أنه تم رصد الطائرات العسكرية لكوريا الشمالية بالقرب من الحدود بين الكوريتين في الجزء الشرقي من شبه الجزيرة.وهذه هي المرة الثانية خلال أسبوع التي تحلق فيها كوريا الشمالية بطائرات عسكرية بالقرب من الحدود بين الكوريتين، بحسب "يونهاب".ونوهت صحيفة "مليتاري ووتش" إلى أن هذا الحادث يأتي بعد تدريبات عسكرية كبيرة من قبل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، التي تضمنت إطلاق صواريخ "كروز" طويلة المدى ونشر حاملة طائرات أمريكية عملاقة تعمل بالطاقة النووية، والتي اعتبرتها بيونغ يانغ عملا استفزازيا للغاية وانتقدتها باعتبارها تدريبات على شن هجوم على أراضيها.
https://sputnikarabic.ae/20221007/صحيفة-كوريا-الشمالية-تنشر-مقاتلاتها-ميغ-بمواجهة-إف--15-كورية-جنوبية-على-الحدود--1068740243.html
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كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم
للمرة الثانية خلال أسبوع... مقاتلات كورية شمالية تحلق بالقرب من حدود سيئول
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أعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، مساء اليوم الخميس، أن مجموعة تضم حوالي 10 طائرات عسكرية تابعة لجارتها الشمالية كانت تحلق بالقرب من حدود سيئول.
وأضافت الهيئة أن سيئول سارعت بإرسال طائرات عسكرية، بما في ذلك طائرات مقاتلة من طراز "إف-35 إيه"، وفقا لوكالة
الأنباء الكورية "يونهاب".
وقالت هيئة الأركان المشتركة إن الطائرات كورية شمالية رُصدت وهي تحلق على بعد 25 كيلومترا شمال خط ترسيم الحدود العسكري في المنطقة الوسطى، وحوالي 12 كيلومترا شمال خط الحدود الشمالي، وهو حد فعلي بين الكوريتين في البحر الأصفر، بين الساعة 10:30 مساء الخميس و0:20 صباح الجمعة.
كما أشارت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إلى أنه تم رصد الطائرات العسكرية لكوريا الشمالية بالقرب من الحدود بين الكوريتين في الجزء الشرقي من شبه الجزيرة.
وهذه هي المرة الثانية خلال أسبوع التي تحلق فيها كوريا الشمالية بطائرات عسكرية بالقرب من الحدود بين الكوريتين، بحسب "يونهاب".
ونوهت صحيفة
"مليتاري ووتش" إلى أن هذا الحادث يأتي بعد تدريبات عسكرية كبيرة من قبل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، التي تضمنت إطلاق صواريخ "كروز" طويلة المدى ونشر حاملة طائرات أمريكية عملاقة تعمل بالطاقة النووية، والتي اعتبرتها بيونغ يانغ عملا استفزازيا للغاية وانتقدتها باعتبارها تدريبات على شن هجوم على أراضيها.