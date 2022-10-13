https://sputnikarabic.ae/20221013/لوكاشينكو-يؤكد-أن-الغرب-كافأ-بلاده-لتخليها-عن-امتلاك-السلاح-النووي-بمزيد-من-التدخل-لزعزعة-استقرارها-1068985190.html
لوكاشينكو يؤكد أن الغرب كافأ بلاده لتخليها عن امتلاك السلاح النووي بمزيد من التدخل لزعزعة استقرارها
لوكاشينكو يؤكد أن الغرب كافأ بلاده لتخليها عن امتلاك السلاح النووي بمزيد من التدخل لزعزعة استقرارها
أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن التدخل الغربي ازداد في بلاده بعد أن تخلت بيلاروسيا عن الأسلحة النووية 13.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-13T11:54+0000
2022-10-13T11:54+0000
2022-10-13T11:54+0000
العالم
أخبار بيلاروسيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0b/1059761310_0:248:2761:1801_1920x0_80_0_0_c350e7ec48ea6e581ba1060e6e34757d.jpg
أستانا- سبوتنيك. ووفقا لتصريحات له اتهم لوكاشينكو الغرب، اليوم الخميس، ببذل قصارى جهده لزعزعة استقرار بلاده بعد أن وافقت على عدم امتلاك أسلحة نووية أبدًا.وقال: "بيلاروسيا هي إحدى الجمهوريات السوفيتية السابقة التي تخلت طواعية عن الأسلحة النووية. ماذا حصلنا في المقابل؟ بدلاً من ضمانات قانونية دولية حقيقية، تلقينا إعلانات فارغة، مثل مذكرة بودابست، ومحاولات مستمرة لزعزعة استقرار الوضع".تصريحات لوكاشينكو جاءت خلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر الذي تنظمه كازاخستان حول التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا.واتهمت بيلاروسيا الولايات المتحدة، الموقعة على مذكرة بودابست بشأن الضمانات الأمنية، بانتهاك الاتفاقية من خلال فرض عقوبات اقتصادية عليها في عام 2013.وكانت المذكرة التي تم توقيعها في العام 1994 قد نصت على أن القوى النووية لن تستخدم الإكراه الاقتصادي أو القوة العسكرية ضد الدول السوفيتية السابقة إذا وقعت على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.طالع أيضا: وزارة التجارة الأمريكية تضيف 120 كيانا من روسيا وبيلاروسيا إلى قائمة العقوبات
https://sputnikarabic.ae/20220514/رئيس-وزراء-بيلاروسيا-العقوبات-الغربية-تهز-الاقتصاد-العالمي-بأسره-1062224092.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0b/1059761310_15:0:2746:2048_1920x0_80_0_0_2ebc9b109e8858ab365d943674bde867.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار بيلاروسيا اليوم
العالم, أخبار بيلاروسيا اليوم
لوكاشينكو يؤكد أن الغرب كافأ بلاده لتخليها عن امتلاك السلاح النووي بمزيد من التدخل لزعزعة استقرارها
تابعنا عبر
أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن التدخل الغربي ازداد في بلاده بعد أن تخلت بيلاروسيا عن الأسلحة النووية
أستانا- سبوتنيك. ووفقا لتصريحات له اتهم لوكاشينكو الغرب
، اليوم الخميس، ببذل قصارى جهده لزعزعة استقرار بلاده بعد أن وافقت على عدم امتلاك أسلحة نووية أبدًا.
وقال: "بيلاروسيا هي إحدى الجمهوريات السوفيتية
السابقة التي تخلت طواعية عن الأسلحة النووية. ماذا حصلنا في المقابل؟ بدلاً من ضمانات قانونية دولية حقيقية، تلقينا إعلانات فارغة، مثل مذكرة بودابست، ومحاولات مستمرة لزعزعة استقرار الوضع".
تصريحات لوكاشينكو جاءت خلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر الذي تنظمه كازاخستان حول التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا.
واوضح الرئيس البيلاروسي أن الغرب نظم علانية احتجاجات مناهضة للحكومة في عام 2020 بعد تجربة السيناريو في أوكرانيا في عام 2014.
واتهمت بيلاروسيا الولايات المتحدة، الموقعة على مذكرة بودابست بشأن الضمانات الأمنية، بانتهاك الاتفاقية من خلال فرض عقوبات اقتصادية عليها في عام 2013.
وكانت المذكرة التي تم توقيعها في العام 1994 قد نصت على أن القوى
النووية لن تستخدم الإكراه الاقتصادي أو القوة العسكرية ضد الدول السوفيتية السابقة إذا وقعت على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.