https://sputnikarabic.ae/20221013/ماكرون-يقول-إن-بلاده-تساعد-أوكرانيا-للدفاع-عن-أراضيها-وليس-لمهاجمة-روسيا-ولا-نريد-حربا-عالمية-1068981135.html

ماكرون يقول إن بلاده تساعد أوكرانيا للدفاع عن أراضيها وليس لمهاجمة روسيا ولا نريد حربا عالمية

ماكرون يقول إن بلاده تساعد أوكرانيا للدفاع عن أراضيها وليس لمهاجمة روسيا ولا نريد حربا عالمية

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، إن باريس تساند أوكرانيا "للدفاع عن أراضيها" وليس لمهاجمة روسيا، مشددا "لا نريد حربا عالمية". 13.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-13T11:05+0000

2022-10-13T11:05+0000

2022-10-13T11:05+0000

أخبار فرنسا

إيمانويل ماكرون

روسيا

العالم

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القاهرة- سبوتنيك. وأوضح ماكرون، عبر تويتر، "لا نريد حربا عالمية، نحن نساعد أوكرانيا للدفاع عن أراضيها وليس لمهاجمة روسيا أبدًا".وأضاف "يجب على (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين أن يوقف هذه الحرب وأن يحترم وحدة أراضي أوكرانيا"، حسب قوله.وأمس أكد ماكرون أنه يواصل الحديث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشددا في حديث مع قناة "فرانس 2"، على أن بلاده ليست طرفا في الحرب.وقال الرئيس الفرنسي: "سأستمر في الحديث معه، وفي كل مرة سيكون ضروريا، سأتحدث إليه. وسيتعين على جميع الأطراف في لحظة أن تجلس حول طاولة المفاوضات مع أوكرانيا وروسيا".وتابع: "نحن لسنا في حرب (...) وفرنسا ليست دولة طرف في الحرب"، مشددا على ضرورة الاستعداد لشتاء في سياق الحرب.وفي 3 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أكدت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن أن روسيا لا تزال قوة عظمى لا يمكن تجاهلها، ولذلك فإن الحوار معها مستمر.وقالت بورن، خلال اجتماع في الجمعية الوطنية الفرنسية لبحث الوضع في أوكرانيا: "روسيا لا تزال قوة عظمى جارة لنا ولا يمكننا تجاهلها. المستقبل سيتقرر على طاولة المفاوضات وليس في ساحة المعركة".وتابعت بورن قائلة: "ولذلك اختار رئيس الجمهورية (إيمانويل ماكرون) الحوار مع الرئيس الروسي".كان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون قد أعلن، في وقت سابق، أن فرنسا عليها بذل كل ما بوسعها لكي تعود أوكرانيا وروسيا إلى طاولة المفاوضات، بمجرد أن يكون الطرفان مستعدين لذلك.وأشار ماكرون إلى أن الحوار القائم على الاحترام مع روسيا فعال ويسمح بتحقيق نتائج.وتواصل روسيا منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا.

https://sputnikarabic.ae/20221012/ماكرون-يؤكد-استمراره-محادثاته-مع-بوتين-وأن-فرنسا-ليست-طرفا-في-الحرب-1068964026.html

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