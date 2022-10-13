https://sputnikarabic.ae/20221013/مايكروسوفت-تغير-اسم-حزمة-تطبيقاتها-الشهيرة-أوفيس-بدءا-من-نوفمبر-1068992926.html
"مايكروسوفت" تغير اسم حزمة تطبيقاتها الشهيرة "أوفيس" بدءا من نوفمبر
"مايكروسوفت" تغير اسم حزمة تطبيقاتها الشهيرة "أوفيس" بدءا من نوفمبر
قررت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية تغيير اسم حزمة تطبيقاتها الشهيرة "أوفيس" إلى اسم جديد خلال الأشهر المقبلة. 13.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-13T14:26+0000
2022-10-13T14:26+0000
2022-10-13T14:26+0000
منوعات
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وسيصبح اسم الموقع الإلكتروني "أوفيس.كوم"، وسيحمل تطبيق "أوفيس" للأجهزة المحمولة، وتطبيق "أوفيس" لنظام التشغيل "ويندوز" الاسم الجديد "مايكروسوفت 365"، والذي سيصاحبه مظهر جديد، فضلا عن المزيد من الميزات، وفقا لموقع "ذا فيرج".وسيتسم شعار تطبيق "مايكروسوفت 365" بجوانب سداسية، بدلا من شكل "المربع" للأيقونة الحالية لتطبيق "أوفيس".ومن المقرر أن تبدأ هذه التغييرات الجديدة في الظهور بدءا من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بينما سيتم تغيير العلامة التجارية لتطبيق "أوفيس" لأنظمة "ويندوز" و"ماك أو إس" و"آي أو إس" و"أندرويد" في يناير/ كانون الثاني 2023.هذا ولن تستغني "مايكروسوفت" عن أسماء تطبيقات "أوفيس" بعد تغيير اسمه إلى "مايكروسوفت 365"، مثل "وورد" و"إكسيل" و"باور بوينت" وخدمة البريد الإلكتروني "أوتلوك" و"تيمز".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات
"مايكروسوفت" تغير اسم حزمة تطبيقاتها الشهيرة "أوفيس" بدءا من نوفمبر
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قررت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية تغيير اسم حزمة تطبيقاتها الشهيرة "أوفيس" إلى اسم جديد خلال الأشهر المقبلة.
وسيصبح اسم الموقع الإلكتروني "أوفيس.كوم"، وسيحمل تطبيق "أوفيس" للأجهزة المحمولة، وتطبيق "أوفيس" لنظام التشغيل "ويندوز" الاسم الجديد "مايكروسوفت 365"، والذي سيصاحبه مظهر جديد، فضلا عن المزيد من الميزات، وفقا لموقع
"ذا فيرج".
وسيتسم شعار تطبيق "مايكروسوفت 365" بجوانب سداسية، بدلا من شكل "المربع" للأيقونة الحالية لتطبيق "أوفيس".
ومن المقرر أن تبدأ هذه التغييرات الجديدة في الظهور بدءا من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بينما سيتم تغيير العلامة التجارية لتطبيق "أوفيس" لأنظمة "ويندوز" و"ماك أو إس" و"آي أو إس" و"أندرويد" في يناير/ كانون الثاني 2023.
هذا ولن تستغني "مايكروسوفت" عن أسماء تطبيقات "أوفيس" بعد تغيير اسمه إلى "مايكروسوفت 365"، مثل "وورد" و"إكسيل" و"باور بوينت" وخدمة البريد الإلكتروني "أوتلوك" و"تيمز".