عربي
https://sputnikarabic.ae/20221013/مايكروسوفت-تغير-اسم-حزمة-تطبيقاتها-الشهيرة-أوفيس-بدءا-من-نوفمبر-1068992926.html
‏"مايكروسوفت" تغير اسم حزمة تطبيقاتها الشهيرة "أوفيس" بدءا من نوفمبر
‏"مايكروسوفت" تغير اسم حزمة تطبيقاتها الشهيرة "أوفيس" بدءا من نوفمبر
قررت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية تغيير اسم حزمة تطبيقاتها الشهيرة "أوفيس" إلى ‏اسم جديد خلال الأشهر المقبلة.‏ 13.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-13T14:26+0000
2022-10-13T14:26+0000
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102264/35/1022643533_0:155:3001:1843_1920x0_80_0_0_3015d6e611f36f18ea10f30bb748cbe7.jpg
وسيصبح اسم الموقع الإلكتروني "أوفيس.كوم"، وسيحمل تطبيق "أوفيس" للأجهزة المحمولة، وتطبيق "أوفيس" لنظام التشغيل "ويندوز" الاسم الجديد "مايكروسوفت 365"، والذي سيصاحبه مظهر جديد، فضلا عن المزيد من الميزات، وفقا لموقع "ذا فيرج".وسيتسم شعار تطبيق "مايكروسوفت 365" بجوانب سداسية، بدلا من شكل "المربع" للأيقونة الحالية لتطبيق "أوفيس".ومن المقرر أن تبدأ هذه التغييرات الجديدة في الظهور بدءا من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بينما سيتم تغيير العلامة التجارية لتطبيق "أوفيس" لأنظمة "ويندوز" و"ماك أو إس" و"آي أو إس" و"أندرويد" في يناير/ كانون الثاني 2023.هذا ولن تستغني "مايكروسوفت" عن أسماء تطبيقات "أوفيس" بعد تغيير اسمه إلى "مايكروسوفت 365"، مثل "وورد" و"إكسيل" و"باور بوينت" وخدمة البريد الإلكتروني "أوتلوك" و"تيمز".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102264/35/1022643533_168:0:2831:1997_1920x0_80_0_0_5168cffa74ba3e8a282ba8ae1ddffcb4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات
منوعات

‏"مايكروسوفت" تغير اسم حزمة تطبيقاتها الشهيرة "أوفيس" بدءا من نوفمبر

14:26 GMT 13.10.2022
© AFP 2022 / FRED DUFOURمايكروسوفت
مايكروسوفت - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2022
مايكروسوفت
© AFP 2022 / FRED DUFOUR
تابعنا عبرTelegram
قررت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية تغيير اسم حزمة تطبيقاتها الشهيرة "أوفيس" إلى ‏اسم جديد خلال الأشهر المقبلة.‏
وسيصبح اسم الموقع الإلكتروني "أوفيس.كوم"، وسيحمل تطبيق "أوفيس" للأجهزة المحمولة، وتطبيق "أوفيس" لنظام التشغيل "ويندوز" الاسم الجديد "مايكروسوفت 365"، والذي سيصاحبه مظهر جديد، فضلا عن المزيد من الميزات، وفقا لموقع "ذا فيرج".
وسيتسم شعار تطبيق "مايكروسوفت 365" بجوانب سداسية، بدلا من شكل "المربع" للأيقونة الحالية لتطبيق "أوفيس".
ومن المقرر أن تبدأ هذه التغييرات الجديدة في الظهور بدءا من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بينما سيتم تغيير العلامة التجارية لتطبيق "أوفيس" لأنظمة "ويندوز" و"ماك أو إس" و"آي أو إس" و"أندرويد" في يناير/ كانون الثاني 2023.
هذا ولن تستغني "مايكروسوفت" عن أسماء تطبيقات "أوفيس" بعد تغيير اسمه إلى "مايكروسوفت 365"، مثل "وورد" و"إكسيل" و"باور بوينت" وخدمة البريد الإلكتروني "أوتلوك" و"تيمز".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты на территории теплоэлектростанции в Счастье в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:44 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала