https://sputnikarabic.ae/20221013/مجلس-التعاون-الخليجي-يرحب-ببيان-السعودية-بشأن-رفض-تصريحات-واشنطن-بحق-المملكة-عقب-قرار-أوبك--1068965503.html
مجلس التعاون الخليجي يرحب ببيان السعودية بشأن رفض تصريحات واشنطن بحق المملكة عقب قرار "أوبك +"
مجلس التعاون الخليجي يرحب ببيان السعودية بشأن رفض تصريحات واشنطن بحق المملكة عقب قرار "أوبك +"
13.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-13T02:13+0000
2022-10-13T02:13+0000
2022-10-13T02:24+0000
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السعودية
السعودية
مجلس التعاون الخليجي يرحب ببيان السعودية بشأن رفض تصريحات واشنطن بحق المملكة عقب قرار "أوبك +"
02:13 GMT 13.10.2022 (تم التحديث: 02:24 GMT 13.10.2022)
© AP Photoمجلس التعاون الخليجي
© AP Photo