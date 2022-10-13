عربي
https://sputnikarabic.ae/20221013/مجلس-التعاون-الخليجي-يرحب-ببيان-السعودية-بشأن-رفض-تصريحات-واشنطن-بحق-المملكة-عقب-قرار-أوبك--1068965503.html
مجلس التعاون الخليجي يرحب ببيان السعودية بشأن رفض تصريحات واشنطن بحق المملكة عقب قرار "أوبك +"
مجلس التعاون الخليجي يرحب ببيان السعودية بشأن رفض تصريحات واشنطن بحق المملكة عقب قرار "أوبك +"
13.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-13T02:13+0000
2022-10-13T02:24+0000
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102008/77/1020087739_0:142:4715:2794_1920x0_80_0_0_0b0e07fd685e1a11068ed2f888e4d5b9.jpg
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102008/77/1020087739_401:0:4314:2935_1920x0_80_0_0_5a98353862697bbfd2cc1bffea1efabe.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
السعودية
السعودية

مجلس التعاون الخليجي يرحب ببيان السعودية بشأن رفض تصريحات واشنطن بحق المملكة عقب قرار "أوبك +"

02:13 GMT 13.10.2022 (تم التحديث: 02:24 GMT 13.10.2022)
© AP Photoمجلس التعاون الخليجي
مجلس التعاون الخليجي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2022
© AP Photo
تابعنا عبرTelegram
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Предположительно взрыв на Львовской ТЭЦ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:51 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала