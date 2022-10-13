https://sputnikarabic.ae/20221013/مجلس-النواب-اللبناني-يفشل-بانتخاب-رئيس-جديد-للجمهورية-في-جلسته-الثانية--1068970852.html
مجلس النواب اللبناني يفشل بانتخاب رئيس جديد للجمهورية في جلسته الثانية
مجلس النواب اللبناني يفشل بانتخاب رئيس جديد للجمهورية في جلسته الثانية
عقد مجلس النواب اللبناني جلسة ثانية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، اليوم الخميس، في ظل الانقسام الحاد والعجز عن التوافق بين مختلف الكتل النيابية على... 13.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-13T09:09+0000
2022-10-13T09:09+0000
2022-10-13T09:09+0000
لبنان
العالم العربي
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وبسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة وحضور 71 نائبا أرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة إلى 20 الشهر الجاري، وسط غياب نواب تكتل "لبنان القوي".بهذا الصدد، يقول عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبد الله لـ"سبوتنيك" إن "اللقاء يعمل على تغليب المصلحة الوطنية، ولنستطيع أن نأتي بمرشح على الأقل لديه رؤية إنقاذية إصلاحية، ويستطيع إعادة فتح البلد على عمقه العربي والمجتمع الدولي".وأوضح عبد الله أنه "في الجلسة الأولى انتخبنا ميشال معوض واليوم سننتخب ميشال معوض ولكن لا نعلم مرشحين الفرقاء الآخرين من هم، المسألة الملحة اليوم إنقاذ البلد وليس ممارسة الديمقراطية".من جهته، قال عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد خواجة لـ"سبوتنيك" إن "عدم التوافق هي إرادة الكتل النيابية، وحتى الآن لم تتوصل إلى الاتفاق على مرشح لرئاسة الجمهورية، يكون مشترك بين الجميع".وأضاف: "لا أعتقد سيختلف مشهد الجلسة اليوم عن الجلسة الأولى، ولا نعلم إذا سيكتمل النصاب فيها لأن هناك كتل قاطعت وإذا تم النصاب فلا أعتقد أن المشهد سيتغير كثيرا عن مشهد الجلسة السابقة".وأشار خواجة إلى أن "هذا الأمر سيؤكد للمرة الثانية على أنه لا يمكن انتخاب رئيس إلا في ظل توافق الكتل الكبرى في المجلس النيابي، لأنه ليس بمقدور أي فريق أو كتلة أن يوصل مرشحه، لأن هناك معبران تمر بهم عملية الوصول إلى رئاسة الجمهورية، والمعبر الأول تأمين جلسة فيها نصاب الـ 86 يعني الثلثين والمعبر الثاني الـ 65 نائب الأغلبية في الجلسة الثانية، ولا يوجد أحد قادر على إيصال لا الـ 86 لوحده والأكيد حتى الـ 65 لا أريد أن أقول إنها استحالة ولكن بصعوبة عالية أن يتمكن فريق من الوصول إلى الـ 65 وهذا يفرض التوجه إلى التوافق قبل 31 أوكتوبر/ تشرين الأول حتى يكون هناك رئيس ضمن المهلة الدستورية".وأوضح خواجة أن "المشاورات قائمة وليس بالضرورة زيارات متبادلة بين الكتل ولكن يجب أن تكون كل الكتل قد وصلت إلى قناعة أنه لا يوجد أحد بمقدوره إيصال مرشحه وهذا سيفرض التوافق حول شخصية جامعة".
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لبنان, العالم العربي
مجلس النواب اللبناني يفشل بانتخاب رئيس جديد للجمهورية في جلسته الثانية
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عقد مجلس النواب اللبناني جلسة ثانية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، اليوم الخميس، في ظل الانقسام الحاد والعجز عن التوافق بين مختلف الكتل النيابية على مرشح توافقي ضمن المهلة الدستورية.
وبسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة وحضور 71 نائبا أرجأ رئيس مجلس النواب
نبيه بري الجلسة إلى 20 الشهر الجاري، وسط غياب نواب تكتل "لبنان القوي".
بهذا الصدد، يقول عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبد الله لـ"سبوتنيك" إن "اللقاء يعمل على تغليب المصلحة الوطنية، ولنستطيع أن نأتي بمرشح على الأقل لديه رؤية إنقاذية إصلاحية، ويستطيع إعادة فتح البلد على عمقه العربي والمجتمع الدولي".
وأشار إلى أنه "حتى الآن حكومة تصريف الأعمال هي التي ستستلم السلطة وليس حكومة أصلية، وأيضا تعذر تشكيل حكومة حتى الآن"، مضيفا: "حتى الآن ذاهبون إلى فراغ رئاسي بالتأكيد، المشاورات مستمرة ونتمنى أن تبقى داخلية لأنه نريد رئيس صنع في لبنان".
وأوضح عبد الله أنه "في الجلسة الأولى انتخبنا ميشال معوض واليوم سننتخب ميشال معوض ولكن لا نعلم مرشحين الفرقاء الآخرين من هم، المسألة الملحة اليوم إنقاذ البلد وليس ممارسة الديمقراطية".
من جهته، قال عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد خواجة لـ"سبوتنيك" إن "عدم التوافق هي إرادة الكتل النيابية، وحتى الآن لم تتوصل إلى الاتفاق على مرشح لرئاسة الجمهورية، يكون مشترك بين الجميع".
وأضاف: "لا أعتقد سيختلف مشهد الجلسة اليوم عن الجلسة الأولى، ولا نعلم إذا سيكتمل النصاب فيها لأن هناك كتل قاطعت وإذا تم النصاب فلا أعتقد أن المشهد سيتغير كثيرا عن مشهد الجلسة السابقة".
وأشار خواجة إلى أن "هذا الأمر سيؤكد للمرة الثانية على أنه لا يمكن انتخاب رئيس إلا في ظل توافق الكتل الكبرى في المجلس النيابي، لأنه ليس بمقدور أي فريق أو كتلة أن يوصل مرشحه، لأن هناك معبران تمر بهم عملية الوصول إلى رئاسة الجمهورية، والمعبر الأول تأمين جلسة فيها نصاب الـ 86 يعني الثلثين والمعبر الثاني الـ 65 نائب الأغلبية في الجلسة الثانية، ولا يوجد أحد قادر على إيصال لا الـ 86 لوحده والأكيد حتى الـ 65 لا أريد أن أقول إنها استحالة ولكن بصعوبة عالية أن يتمكن فريق من الوصول إلى الـ 65 وهذا يفرض التوجه إلى التوافق قبل 31 أوكتوبر/ تشرين الأول حتى يكون هناك رئيس ضمن المهلة الدستورية".
وأوضح خواجة أن "المشاورات قائمة وليس بالضرورة زيارات متبادلة بين الكتل ولكن يجب أن تكون كل الكتل قد وصلت إلى قناعة أنه لا يوجد أحد بمقدوره إيصال مرشحه وهذا سيفرض التوافق حول شخصية جامعة".