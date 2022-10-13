https://sputnikarabic.ae/20221013/محافظ-القدس-لـسبوتنيك-فك-حصار-مخيم-شعفاط-ليس-كافيا-ولا-بد-من-إزالة-الحواجز-الأمنية-وجدار-الفصل-1068994059.html

محافظ القدس لـ"سبوتنيك": فك حصار مخيم شعفاط ليس كافيا ولا بد من إزالة الحواجز الأمنية وجدار الفصل

محافظ القدس لـ"سبوتنيك": فك حصار مخيم شعفاط ليس كافيا ولا بد من إزالة الحواجز الأمنية وجدار الفصل

قال محافظ مدينة القدس، عدنان غيث، اليوم الخميس، إن "إعلان الاحتلال الإسرائيلي فك الحصار عن سكان مخيم شعفاط، والسماح ‏للمواطنين الفلسطينيين بالتحرك بحرية، هو... 13.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-13T14:56+0000

2022-10-13T14:56+0000

2022-10-13T14:56+0000

إسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

العالم

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وأكد في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك" أن "مخيم شعفاط وبلدة عناتا والمناطق المحيطة يبلغ تعداد سكانها أكثر من 130 ألف نسمة، وأغلبهم يحملون الهوية المقدسية ويعيشون في مربع جغرافي صغير جدا، تحت حواجز أمنية مشددة، أدت إلى تداعيات إنسانية خطيرة في منع وصول الطلاب للمؤسسات التعليمية، ومنع 3 آلاف من أصحاب الأمراض المزمنة من التوجه إلى المراكز الصحية، ونقص المواد التموينية والأساسية للمخيم".وأوضح أن "إسرائيل تمارس حالة من الترهيب وقطع الكهرباء عن هذا المربع الجغرافي، إضافة إلى اقتحامات مستمرة واستخدام القوة والبلطجة والقنابل الدخانية في قمع المواطنين الفلسطينيين، وهو ما يتنافى مع المواثيق والأعراف الدولية، مؤكدًا أن إعلان رفع الحصار يتم دراسته من قبل سكان المنطقة واللجنة القانونية للوقوف على مدى جديته".وأوضح أن "الاحتلال الإسرائيلي لا يؤتمن جانبه، لذلك تم تشكيل طاقم قانوني لرفع طلب اعتراض لما يسمى بوزير الأمن الإسرائيلي الداخلي باسم سكان القطاع لرفع الحواجز غير القانونية، وإزالة جدار الفصل العنصري"، مؤكدا أن إسرائيل تحاول أن تسوق ما يحدث بـ "المنة" التي تمنحها للفلسطينيين على أرضهم.وقال إن "سكان المخيم، والمناطق المجاورة لا يطالبون برفع الحصار فقط، بل بإزالة هذه الحواجز التي يطلق عليها حواجز الموت، والتي يتعرض فيها الفلسطينيون للقتل والتنكيل، الهدف الأساسي إزالة الحواجز وجدار الضم، والوقوف في وجه عربدة المستوطنين وحملات هدم المنازل والتوسع الاستيطاني، واقتلاع أشجار الزيتون التي تتم بشكل يومي".وبحسب غيث: "تتزامن الهجمة على المخيم مع هجمة أخرى مسعورة على المسجد الأقصى والعاصمة المقدسة، حيث تمارس إسرائيل اعتقالات واقتحامات وتنكيل بكل الأحياء، في ظل اعتبار إسرائيل نفسها أنها فوق القانون، وتملك الضوء الأخضر في ارتكاب مثل هذه المجازر بحق الشعب أمام نظر العالم، المصاب بازدواجية المعايير، حيث يقف عاجزًا عن كبح جماع ووأد الجرائم الإسرائيلية المتكررة".وتابع: "هناك هجمة بربرية مسعورة على كل أبناء الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة، بل تطال كل فلسطيني على طول الأراضي خاصة في القدس، والتي تمعن حكومات الاحتلال المتعاقبة في سن القوانين والتشريعات التي تهدف لتهجير أهلها، عبر ملاحقة والتضييق على كل أنماط الحياة من تعليم وصحة واقتصاد وتجارة، وعبر هدم المنازل بشكل يومي وفرض المناهج المحرفة لكي الوعي الفلسطيني فيما يخص قضيته الثابتة".وقررت السلطات الأمنية الإسرائيلية، السماح بحرية الحركة أمام سكان مخيم شعفاط، من خلال فتح الحاجز، صباح اليوم الخميس، بيد أن عمليات التفتيش الصارمة لا تزال جارية والقوات الإسرائيلية الموجودة في الموقع ستزداد، وفقا لـ"قناة 24" الإسرائيلية.وعمّ الإضراب الشامل عدة مناطق مختلفة من الضفة الغربية، أمس الأربعاء، التزاما بقرار العصيان المدني الذي أصدره أهالي مخيم شعفاط شمالي مدينة القدس رفضا للحصار الذي تفرضه إسرائيل.وكانت السلطات الإسرائيلية فرضت حصارا على المخيم وبلدة عناتا عقب عملية إطلاق النار التي نفذها فلسطيني يوم السبت الماضي، على حاجز شعفاط العسكري والتي أسفرت عن مقتل مجندة في الجيش الإسرائيلي، وإصابة عنصري أمن وصفت جراح أحدهما بالحرجة للغاية.

https://sputnikarabic.ae/20221012/إضراب-شامل-ضمن-عدة-مناطق-داخل-الضفة-الغربية-تضامنا-مع-أهالي-شعفاط-وعناتا-في-القدس-1068922000.html

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