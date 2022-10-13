https://sputnikarabic.ae/20221013/مراسل-سبوتنيك-مقتل-جنود-سوريين-جراء-انفجار-عبوة-ناسفة-استهدفت-حافلتهم-بريف-دمشق-1068967882.html
مراسل "سبوتنيك": مقتل جنود سوريين جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلتهم بريف دمشق
مراسل "سبوتنيك": مقتل جنود سوريين جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلتهم بريف دمشق
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، عن مقتل وإصابة عدد من الجنود السوريين بانفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلتهم بريف دمشق الجنوبي الغربي. 13.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-13T07:55+0000
2022-10-13T07:55+0000
2022-10-13T08:02+0000
العالم العربي
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وقال المراسل: إن عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور حافلة تقل جنودا وضباطا في الجيش السوري على طريق (الصبورة/ 16 كيلومترا جنوب غرب دمشق).وأكد شهود عيان ومصادر أهلية لـ "سبوتنيك" أن "التفجير استهدف حافلة مبيت كانت تقوم بنقل عسكريين على طريق عام (دمشق- الصبورة)، ما أسفر عن استشهاد عدد منهم وإصابة آخرين".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
مراسل "سبوتنيك": مقتل جنود سوريين جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلتهم بريف دمشق
07:55 GMT 13.10.2022 (تم التحديث: 08:02 GMT 13.10.2022) تابعنا عبر
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، عن مقتل وإصابة عدد من الجنود السوريين بانفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلتهم بريف دمشق الجنوبي الغربي.
وقال المراسل: إن عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور حافلة تقل جنودا وضباطا في الجيش السوري على طريق (الصبورة/ 16 كيلومترا جنوب غرب دمشق).
وأكد شهود عيان ومصادر أهلية لـ "سبوتنيك" أن "التفجير استهدف حافلة مبيت كانت تقوم بنقل عسكريين على طريق عام (دمشق- الصبورة)، ما أسفر عن استشهاد عدد منهم وإصابة آخرين".