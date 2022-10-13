عربي
https://sputnikarabic.ae/20221013/مراسل-سبوتنيك-مقتل-جنود-سوريين-جراء-انفجار-عبوة-ناسفة-استهدفت-حافلتهم-بريف-دمشق-1068967882.html
مراسل "سبوتنيك": مقتل جنود سوريين جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلتهم بريف دمشق
مراسل "سبوتنيك": مقتل جنود سوريين جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلتهم بريف دمشق
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، عن مقتل وإصابة عدد من الجنود السوريين بانفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلتهم بريف دمشق الجنوبي الغربي. 13.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-13T07:55+0000
2022-10-13T08:02+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/04/1050336349_0:1:1080:609_1920x0_80_0_0_c7432536ccc422b496619ed069659cbf.jpg
وقال المراسل: إن عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور حافلة تقل جنودا وضباطا في الجيش السوري على طريق (الصبورة/ 16 كيلومترا جنوب غرب دمشق).وأكد شهود عيان ومصادر أهلية لـ "سبوتنيك" أن "التفجير استهدف حافلة مبيت كانت تقوم بنقل عسكريين على طريق عام (دمشق- الصبورة)، ما أسفر عن استشهاد عدد منهم وإصابة آخرين".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/04/1050336349_134:0:946:609_1920x0_80_0_0_9ab4608225ddd495aaf47f2163f786cd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي
العالم العربي

مراسل "سبوتنيك": مقتل جنود سوريين جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلتهم بريف دمشق

07:55 GMT 13.10.2022 (تم التحديث: 08:02 GMT 13.10.2022)
© Sputnik . Basil Sahrtouh الجيش السوري يستقدم تعزيزات عسكرية ضخمة نحو إدلب
 الجيش السوري يستقدم تعزيزات عسكرية ضخمة نحو إدلب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2022
© Sputnik . Basil Sahrtouh
تابعنا عبرTelegram
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، عن مقتل وإصابة عدد من الجنود السوريين بانفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلتهم بريف دمشق الجنوبي الغربي.
وقال المراسل: إن عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور حافلة تقل جنودا وضباطا في الجيش السوري على طريق (الصبورة/ 16 كيلومترا جنوب غرب دمشق).
وأكد شهود عيان ومصادر أهلية لـ "سبوتنيك" أن "التفجير استهدف حافلة مبيت كانت تقوم بنقل عسكريين على طريق عام (دمشق- الصبورة)، ما أسفر عن استشهاد عدد منهم وإصابة آخرين".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты на территории теплоэлектростанции в Счастье в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала