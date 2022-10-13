https://sputnikarabic.ae/20221013/مرسوم-ملكي-سعودي-بترقية-وتعيين-64-قاضيا--1068999796.html

مرسوم ملكي سعودي بترقية وتعيين 64 قاضيا

مرسوم ملكي سعودي بترقية وتعيين 64 قاضيا

قرر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، ترقية وتعيين 64 قاضيا بديوان المظالم السعودي. 13.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-13T16:26+0000

2022-10-13T16:26+0000

2022-10-13T16:26+0000

السعودية

أخبار السعودية اليوم

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104295/88/1042958890_0:44:2941:1698_1920x0_80_0_0_2c41a224e1bcf32dab949040ac092ee2.jpg

ووفقا لمرسوم أصدره الملك سلمان ونشرته جريدة "عكاظ"، فإن ثمانية قضاة تم ترقيتهم إلى درجة رئيس محكمة استئناف، إضافة إلى ترقية قاضٍ إلى درجة رئيس محكمة / أ".واشتمل المرسوم كذلك على ترقية "ثلاثة عشر قاضيًا إلى درجة وكيل محكمة/ أ، وثلاثة قضاة إلى درجة وكيل محكمة / ب، وتسعة قضاة إلى درجة قاضي / أ، وعشرة قضاة إلى درجة قاضي / ب، وثلاثة قضاة على درجة قاضي / ب، وأحد عشر قاضيًا إلى درجة قاضي / ج".وفيما تضمن المرسوم تعيين ستة قضاة على درجة ملازم قضائي، أكد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري خالد بن محمد اليوسف، أن "هذا الأمر الملكي الكريم يأتي ليؤكد حرص القيادة الرشيدة على كل ما من شأنه دعم مرفق القضاء الإداري بالكفاءات القضائية وتحفيزهم لتطوير أدائه وسير العمل به".طالع أيضا: السعودية... التحقيق مع رئيس محكمة و7 قضاة بتهم الرشوة واستغلال النفوذ

https://sputnikarabic.ae/20220705/مجلس-القضاء-الإداري-السعودي-يوافق-على-إدخال-نظام-العمل-عن-بعد-بنسبة-40-من-القضاة-1064671909.html

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي