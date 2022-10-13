https://sputnikarabic.ae/20221013/مشاركة-عربية-في-مؤتمر-أمن-المعلومات-في-سوتشي-1069133087.html
مشاركة عربية في مؤتمر "أمن المعلومات" في سوتشي
مشاركة عربية في مؤتمر "أمن المعلومات" في سوتشي
انطلقت في مدينة سوتشي الروسية أعمال المؤتمر الدولي الثالث لأمن المعلومات "كوبان CSC-2022"، الذي يعقد في 13 و 14 أكتوبر/تشرين الأول. 13.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-13T11:15+0000
2022-10-13T11:15+0000
2022-10-17T11:21+0000
روسيا
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ويشارك في أعمال المؤتمر قادة الصناعة بما في ذلك من الأردن والإمارات العربية المتحدة ولبنان وسوريا.كما يشارك فيه سياسيون وخبراء وممثلو وكالات إنفاذ القانون، حيث يتم فيه مناقشة المشاكل وقضايا الساعة التي تتعلق بأمن المعلومات الرقمية. ويعقد المؤتمر بقرار رئاسي وبدعم من مجلس الأمن ووزارة الخارجية ومكتب المدعي العام ووزارة الشؤون الداخلية ولجنة التحقيق في روسيا.وأشار نائب رئيس الإدارة الرئيسية للتعاون القانوني الدولي، ورئيس الإدارة التنظيمية والقانونية لمكتب المدعي العام، سيرغي بلوخوف، إلى أن روسيا على الرغم من الوضع السياسي الحالي، فإنها تواصل التعاون بنشاط مع وكالات إنفاذ القانون في الدول الأجنبية في مجال مكافحة جرائم المعلومات.ويكرس مؤتمر "كوبان لأمن المعلومات CSC-2022" التحديات والتهديدات الجديدة لأمن المعلومات الدولي، لتوحيد جهود المجتمع العالمي من أجل ضمان استقرار وأمن فضاء المعلومات.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
مشاركة عربية في مؤتمر "أمن المعلومات" في سوتشي
11:15 GMT 13.10.2022 (تم التحديث: 11:21 GMT 17.10.2022) تابعنا عبر
انطلقت في مدينة سوتشي الروسية أعمال المؤتمر الدولي الثالث لأمن المعلومات "كوبان CSC-2022"، الذي يعقد في 13 و 14 أكتوبر/تشرين الأول.
ويشارك في أعمال المؤتمر قادة الصناعة بما في ذلك من الأردن والإمارات العربية المتحدة ولبنان وسوريا.
كما يشارك فيه سياسيون وخبراء وممثلو وكالات إنفاذ
القانون، حيث يتم فيه مناقشة المشاكل وقضايا الساعة التي تتعلق بأمن المعلومات الرقمية. ويعقد المؤتمر بقرار رئاسي وبدعم من مجلس الأمن ووزارة الخارجية ومكتب المدعي العام ووزارة الشؤون الداخلية ولجنة التحقيق في روسيا.
وأشار نائب رئيس الإدارة الرئيسية للتعاون القانوني الدولي، ورئيس الإدارة التنظيمية والقانونية لمكتب المدعي العام، سيرغي بلوخوف، إلى أن روسيا على الرغم من الوضع السياسي الحالي، فإنها تواصل التعاون بنشاط مع وكالات إنفاذ القانون في الدول الأجنبية في مجال مكافحة جرائم المعلومات.
وأضاف قائلا: "خلال الأشهر الثمانية من هذا العام، نظرنا في أكثر من 3 آلاف طلب من السلطات المختصة في البلدان للحصول على مساعدة قانونية في القضايا الجنائية في فئة الجرائم الإلكترونية. هذا الرقم قد تجاوز بالفعل أرقام العام الماضي. نقول ونواصل القول إننا منفتحون على التعاون غير المسيس المتكافئ مع جميع دول العالم. عدونا المشترك هو مجرم بغض النظر عن جنسيته".
ويكرس مؤتمر "كوبان لأمن المعلومات CSC-2022" التحديات والتهديدات الجديدة لأمن المعلومات الدولي، لتوحيد جهود المجتمع العالمي من أجل ضمان استقرار وأمن فضاء المعلومات.