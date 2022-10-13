https://sputnikarabic.ae/20221013/مصدر-لـسبوتنيك-يكشف-أن-سائق-الشاحنة-المنفجرة-على-جسر-القرم-ليس-مشتبها-به-في-تنفيذ-الهجوم-الإرهابي-1068965331.html
مصدر لـ"سبوتنيك" يكشف أن سائق الشاحنة المنفجرة على جسر القرم ليس مشتبها به في تنفيذ الهجوم الإرهابي
مصدر لـ"سبوتنيك" يكشف أن سائق الشاحنة المنفجرة على جسر القرم ليس مشتبها به في تنفيذ الهجوم الإرهابي
أكد مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، أن سائق الشاحنة التي انفجرت فوق جسر القرم، والذي لقي مصرعه جراء الانفجار، ليس مشتبها به في تنفيذ الهجوم الإرهابي الذي استهدف... 13.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-13T02:05+0000
2022-10-13T02:05+0000
2022-10-13T02:05+0000
روسيا
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سيمفيروبول- سبوتنيك. وقال المصدر لـ"سبوتنيك": "وكالات إنفاذ القانون لا تشتبه في ضلوع الرجل الذي كان يقود الشاحنة بالحادث الإرهابي. إنه على الأرجح لم يكن يعلم أنه كان ينفذ جريمة".وأعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، في وقت سابق، أنه في صباح يوم 8 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، انفجرت شاحنة فوق جسر القرم، تسببت في اندلاع حريق في 7 خزانات وقود كانت في مؤخرة أحد القطارات التي تمر على الجانب الآخر من الجسر.وقال مكتب جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، إن إدارة المخابرات التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية، هي من خططت للحادث الإرهابي الذي استهدف جسر القرم، بمشاركة أشخاص من أوكرانيا وجورجيا وأرمينيا.واعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، 5 أشخاص يحملون الجنسية الروسية، و3 أشخاص من أوكرانيا وأرمينيا، لمشاركتهم في الإعداد للهجوم الإرهابي.
https://sputnikarabic.ae/20221012/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يلقي-القبض-على-8-أشخاص-متورطين-بالهجوم-الإرهابي-على-جسر-القرم-1068920168.html
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روسيا
مصدر لـ"سبوتنيك" يكشف أن سائق الشاحنة المنفجرة على جسر القرم ليس مشتبها به في تنفيذ الهجوم الإرهابي
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أكد مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، أن سائق الشاحنة التي انفجرت فوق جسر القرم، والذي لقي مصرعه جراء الانفجار، ليس مشتبها به في تنفيذ الهجوم الإرهابي الذي استهدف الجسر.
سيمفيروبول- سبوتنيك
. وقال المصدر لـ"سبوتنيك": "وكالات إنفاذ القانون لا تشتبه في ضلوع الرجل الذي كان يقود الشاحنة بالحادث الإرهابي. إنه على الأرجح لم يكن يعلم أنه كان ينفذ جريمة".
وأعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، في وقت سابق، أنه في صباح يوم 8 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، انفجرت شاحنة فوق جسر القرم، تسببت في اندلاع حريق في 7 خزانات وقود كانت في مؤخرة أحد القطارات التي تمر على الجانب الآخر من الجسر.
وقال مكتب جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، إن إدارة المخابرات التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية، هي من خططت للحادث الإرهابي الذي استهدف جسر القرم
، بمشاركة أشخاص من أوكرانيا وجورجيا وأرمينيا.
واعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، 5 أشخاص يحملون الجنسية الروسية، و3 أشخاص من أوكرانيا وأرمينيا، لمشاركتهم في الإعداد للهجوم الإرهابي.