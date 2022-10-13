https://sputnikarabic.ae/20221013/مع-تباين-استطلاعات-الرأي-ماذا-لو-فشل-نتنياهو-ولابيد-في-تشكيل-حكومة-إسرائيلية-1069001292.html

مع تباين استطلاعات الرأي... ماذا لو فشل نتنياهو ولابيد في تشكيل حكومة إسرائيلية؟

مع تباين استطلاعات الرأي... ماذا لو فشل نتنياهو ولابيد في تشكيل حكومة إسرائيلية؟

قبل أيام من انطلاق مارثون الانتخابات الإسرائيلية، أظهرت أحدث استطلاعات الرأي في تل أبيب إمكانية إخفاق نتنياهو ولابيد في الوصول لنسبة الحسم (61 مقعدا) لتشكيل... 13.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-13T16:59+0000

2022-10-13T16:59+0000

2022-10-13T16:59+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

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وبحسب استطلاع أجرته "القناة 12" الإسرائيلية، فإن كتلة اليمين بقيادة نتنياهو ستحصل على 59 مقعدا، في حين سيحصل الإئتلاف الحكومي المنتهية ولايته على 57 مقعدا، فيما سيفوز تحالف "الجبهة- الحركة العربية للتغيير" بالمقاعد الأربعة المتبقية، حيث يحصد الليكود 31 مقعدا.وتوقع استطلاع أجرته "إف إم 103" الإسرائيلية حصول الليكود على 32 مقعدا، أكثر بمقعد واحد من استطلاع "القناة 12"، وهو ما يمنح كتلة أحزاب اليمين والأحزاب الحريدية ما مجموعة 60 مقعدا، وهو لا يزال أقل من عدد المقاعد الـ61 اللازمة لتشكيل الحكومة، في حين يحصل الإئتلاف الحكومي المنتهية ولايته على 56 مقعدا، وفقا لموقع "تايمز أوف إسرائيل".وطرح البعض تساؤلات بشأن السيناريوهات المقبلة في حال فشل نتنياهو ولابيد في تجاوز نسبة الحسم من أجل رئاسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة، لا سيما في ظل الانقسام داخل معسكر العرب.جولة سادسةاعتبر الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية والقيادي في حركة "فتح"، أن استطلاعات الرأي الإسرائيلية لم تحسم حتى الآن أي كتلة (نتنياهو أم لابيد) التي ستحصد 61 مقعدا لتشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة، في حين لم يتبق على الانتخابات الإسرائيلية في جولتها الخامسة إلا 19 يوما فقط.وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، ففي أحسن الأحوال، قد تحصد كتلة نتنياهو 60 مقعدا، ولكن لا يزال نتنياهو يراهن على حزب الروح اليهودي الذي تقوده إيليت شاكيد لتجاوز نسبة الحسم، أو أن يحصل الليكود على مزيد من الأصوات خاصة أن نتنياهو يستغل أي مناسبة للتحريض ضد حكومة لابيد.ويرى الرقب أن رمانة الميزان في هذه الانتخابات العرب، فإن صوت الناخب العربي بشكل كبير خاصة للقائمة العربية المشتركة التي تتجاوز نسبة الحسم بشكل صغير فهذا سيجعل تكتل نتنياهو يخسر مزيدا من المقاعد، وتذهب لتحالف لابيد، وستلعب إذا حصلت القائمة المشتركة على 6 مقاعد دورا في تشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة خاصة أنه يوجد توجه لدى القائمة لإعادة الدور العربي في صناعة القرار السياسي كما حدث عام 1992 عندما دعم العرب حكومة العمل برئاسة إسحق رابين مقابل الدخول في عملية سلام مع الفلسطينيين.وتابع: "إذا بقيت الأصوات كما نراها الآن في الاستطلاعات فقد نجد جولة سادسة للانتخابات، خاصة أن غانتس هدد إذا لم يحسم الناخب الإسرائيلي صوته تجاه حزبه فليستعد لعدة جولات انتخابية"، مشيرا إلى أن السيناريو الأقرب عدم وجود استقرار سياسي خلال الأشهر القادمة داخل إسرائيل".بيني غانتسفي السياق، اعتبر محمد حسن كنعان، رئيس الحزب القومي العربي، وعضو الكنيست الإسرائيلي السابق، أنه لا يمكن الاعتماد بشكل كلي على استطلاعات الرأي لمعرفة نتائج الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، حيث يعتمد الأمر في النهاية على الشارع الإسرائيلي ومدى مشاركته.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن المنافسة في تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة ليست بين أشخاص، ولكن بين معسكرات، الأول يقوده منفردا، نتنياهو، ويترشح عنه لرئاسة الحكومة دون غيره، والثاني يرأسه يائير لابيد ولكنه يضم أيضا بيني غانتس، وزير الدفاع الحالي.وأكد كنعان، أنه في حال فشل نتنياهو ولابيد في تشكيل الحكومة المقبلة، فيمكن أن ينجح غانتس في ذلك، بعد حصوله على تأييد الأحزاب الدينية المتشددة الحريديم، والتي تمكنه من تخطي نسبة الحسم لتشكيل الحكومة.ويرى أن احتمالية عدم نجاح نتنياهو أو لابيد في تشكيل الحكومة أمر قائم على المستوى العملي، إلا أن الأمر يعتمد على الناخب الإسرائيلي بشكل عام والناخب العربي بشكل خاص، مع العلم بأهمية وضرورة المشاركة في الانتخابات القادمة، لمحاولة منع اليمين الإسرائيلي الفاشي من العودة لسدة الحكم في إسرائيل.من المقرر أن تجري انتخابات الكنيست في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. قبل أيام زعم استطلاع رأي للقناة "14" العبرية، أنه بإمكان الكتلة اليمينية في الكنيست وحزب "الليكود" المعارض بقيادة بنيامين نتنياهو، القدرة على تشكيل حكومة إسرائيلية، بحصولهما على 61 مقعدا في الكنيست.وأكدت القناة على صفحتها الرسمية على "تويتر" أنه بإمكان نتنياهو الحصول على 34 مقعدا لحزبه "الليكود"، مقابل 22 لحزب "يش عتيد/ يوجد مستقبل"، الذي يتولى رئاسته رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي يائير لابيد، مقابل 12 لحزب وزير الدفاع، بيني غانتس.

https://sputnikarabic.ae/20220923/تصريحات-لابيد-عن-حل-الدولتين-تغير-في-السياسة-الإسرائيلية-أم-دعاية-انتخابية-1068153136.html

https://sputnikarabic.ae/20220621/استطلاع-رأي-من-يشكل-الحكومة-حال-أجريت-انتخابات-في-إسرائيل-اليوم-1063959989.html

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