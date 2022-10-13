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https://sputnikarabic.ae/20221013/مفوضة-الطاقة-الأوروبية-تعلن-عن-مقترحات-لـ-معالجة-الارتفاع-الصاروخي-لأسعار-الطاقة-1068997912.html
مفوضة الطاقة الأوروبية تعلن عن مقترحات لـ "معالجة الارتفاع الصاروخي" لأسعار الطاقة
مفوضة الطاقة الأوروبية تعلن عن مقترحات لـ "معالجة الارتفاع الصاروخي" لأسعار الطاقة
أعنلت مفوضة الطاقة الأوروبية، كادري سيمسون، أن الاتحاد الأوروبي يقدم حزمة من المقترحات لمعالجة الارتفاع الصاروخي في أسعار الطاقة. 13.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-13T16:02+0000
2022-10-13T16:02+0000
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
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ووفقا لتصريحات لها اليوم الخميس، أكدت سيمسون أن المفوضية الأوروبية تعمل على حزمة من المقترحات ستقدمها في الـ18 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وتهدف إلى مكافحة ارتفاع أسعار الطاقة.وقالت: "الأسعار لا تزال مرتفعة بشكل غير مستدام، وانخفضت تدفقات خطوط الأنابيب الروسية إلى أقل من 10%، والهجمات على البنية التحتية للطاقة في الاتحاد الأوروبي تزيد من حالة عدم اليقين"، لافتة إلى أن "هذا هو السبب في أن المفوضية تعمل على تقديم حزمة من المقترحات في الـ18 من أكتوبر، وسوف تقوم بذلك".تصريحات المسؤولة الأوروبية جاءت خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع غير رسمي لوزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي في براغ.ومنذ عام 2021، ارتفعت أسعار الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي كجزء من الاتجاه العالمي، بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير/ شباط، واعتماد العديد من حزم العقوبات ضد موسكو من قبل الاتحاد الأوروبي.طالع أيضا: أسعار الكهرباء في أوروبا تقفز 6 أضعاف قيمتها بعد أزمة الطاقة
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العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي

مفوضة الطاقة الأوروبية تعلن عن مقترحات لـ "معالجة الارتفاع الصاروخي" لأسعار الطاقة

16:02 GMT 13.10.2022
© Photoالاتحاد الاوروبي واوكرانيا
الاتحاد الاوروبي واوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2022
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أعنلت مفوضة الطاقة الأوروبية، كادري سيمسون، أن الاتحاد الأوروبي يقدم حزمة من المقترحات لمعالجة الارتفاع الصاروخي في أسعار الطاقة.
ووفقا لتصريحات لها اليوم الخميس، أكدت سيمسون أن المفوضية الأوروبية تعمل على حزمة من المقترحات ستقدمها في الـ18 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وتهدف إلى مكافحة ارتفاع أسعار الطاقة.
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وقالت: "الأسعار لا تزال مرتفعة بشكل غير مستدام، وانخفضت تدفقات خطوط الأنابيب الروسية إلى أقل من 10%، والهجمات على البنية التحتية للطاقة في الاتحاد الأوروبي تزيد من حالة عدم اليقين"، لافتة إلى أن "هذا هو السبب في أن المفوضية تعمل على تقديم حزمة من المقترحات في الـ18 من أكتوبر، وسوف تقوم بذلك".
تصريحات المسؤولة الأوروبية جاءت خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع غير رسمي لوزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي في براغ.

ووفقًا لها يمكن النظر في اقتراح تحديد سقف لسعر الغاز المستخدم لتوليد الطاقة إذا أيدت غالبية الدول الأعضاء هذا الإجراء.

ومنذ عام 2021، ارتفعت أسعار الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي كجزء من الاتجاه العالمي، بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير/ شباط، واعتماد العديد من حزم العقوبات ضد موسكو من قبل الاتحاد الأوروبي.
طالع أيضا: أسعار الكهرباء في أوروبا تقفز 6 أضعاف قيمتها بعد أزمة الطاقة
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