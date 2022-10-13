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موسكو تدعو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لإدانة اضطهاد نظام كييف للمواطنين الموالين لروسيا
موسكو تدعو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لإدانة اضطهاد نظام كييف للمواطنين الموالين لروسيا
دعا نائب الممثل الدائم لروسيا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، مكسيم بوياكيفيتش، اليوم الخميس، قيادة المنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومؤسساتها المتخصصة إلى... 13.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-13T16:36+0000
2022-10-13T16:36+0000
العالم
روسيا
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وقال بوياكيفيتش خلال اجتماع خاص للمجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا: "هناك حالات من الإبادة المنظمة للسكان المحليين من بين أولئك المشتبه في عدم ولائهم لنظام كييف. سؤال مباشر: أين رد فعل قيادة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومؤسساتها المتخصصة؟".وفقا لبوياكيفيتش، في أوكرانيا، في المناطق التي يسيطر عليها نظام كييف يتم تسجيل "أعمال إرهابية خططت وارتكبت واستعدت لارتكاب الخدمات الخاصة الأوكرانية، فضلاً عن مذابح بحق المدنيين".وقال الدبلوماسي الروسي إن هذه الجرائم "لم تقابل حتى الآن بكلمة إدانة واحدة في قيادة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".
https://sputnikarabic.ae/20220319/منظمة-حقوق-الأطفال-في-روسيا-تناشد-الأمم-المتحدة-لحقوق-الإنسان-بسبب-اضطهاد-الأطفال-الروس-في-الخارج-1060087485.html
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

موسكو تدعو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لإدانة اضطهاد نظام كييف للمواطنين الموالين لروسيا

16:36 GMT 13.10.2022
© AP Photoمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا
منظمة الأمن والتعاون في أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2022
© AP Photo
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دعا نائب الممثل الدائم لروسيا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، مكسيم بوياكيفيتش، اليوم الخميس، قيادة المنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومؤسساتها المتخصصة إلى الاستجابة لعمليات الاضطهاد التي يتعرض لها السكان الموالين لروسيا في أوكرانيا.
وقال بوياكيفيتش خلال اجتماع خاص للمجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا: "هناك حالات من الإبادة المنظمة للسكان المحليين من بين أولئك المشتبه في عدم ولائهم لنظام كييف. سؤال مباشر: أين رد فعل قيادة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومؤسساتها المتخصصة؟".

وتساءل الدبلوماسي الروسي: "هل قبلوا النداءات العلنية والمكتوبة حول هذا الموضوع من قبل فاليري فاديف، رئيس مجلس الرئاسي لحقوق الإنسان في روسيا، والتي أرسلها إلى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا؟".

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وفقا لبوياكيفيتش، في أوكرانيا، في المناطق التي يسيطر عليها نظام كييف يتم تسجيل "أعمال إرهابية خططت وارتكبت واستعدت لارتكاب الخدمات الخاصة الأوكرانية، فضلاً عن مذابح بحق المدنيين".
وقال الدبلوماسي الروسي إن هذه الجرائم "لم تقابل حتى الآن بكلمة إدانة واحدة في قيادة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".
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