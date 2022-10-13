https://sputnikarabic.ae/20221013/نائبة-كويتية-تنقل-موافقة-رئيس-الوزراء-على-إنشاء-هيئة-للجنسية-1068978689.html
نائبة كويتية تنقل موافقة رئيس الوزراء على إنشاء هيئة للجنسية
نائبة كويتية تنقل موافقة رئيس الوزراء على إنشاء هيئة للجنسية
نقلت النائبة الكويتية عالية الخالد، موافقة رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، على إنشاء هيئة للجنسية بالبلاد. 13.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-13T10:14+0000
2022-10-13T10:14+0000
2022-10-13T10:14+0000
العالم العربي
الكويت
أخبار الكويت اليوم
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ووفقا لما أعلنته الخالد عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، فقد أكدت أنها التقت رئيس الوزراء الكويتي أمس الاثنين.وأوضحت ان اللقاء الذي تضمن مناقشة العديد من القضايا، أكد فيه رئيس الحكومة موافقته على إنشاء هيئة للجنسية تعمل بطريقة احترافية.وقالت: "تم التأكيد على ضرورة وجود برنامج عمل حكومي فاعل بمؤشرات قياس للأداء، وأهمية إنشاء هيئة للجنسية تنظر بقضايا الجنسية وتعمل على معالجتها بكل مهنية واحترافية".يشار إلى أن مكتب رئيس الحكومة الكويتية كان قد تواصل مع عدد من النواب من مختلف الكتل البرلمانية ليحدد معهم لقاء اليوم الاثنين، من أجل بحث أزمة تشكيل الحكومة.طالع أيضا: مشاورات رئيس الوزراء الكويتي مع نواب مجلس الأمة بخصوص التشكيلة الجديدة للحكومة تستمر أياما
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العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم
العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم
نائبة كويتية تنقل موافقة رئيس الوزراء على إنشاء هيئة للجنسية
تابعنا عبر
نقلت النائبة الكويتية عالية الخالد، موافقة رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، على إنشاء هيئة للجنسية بالبلاد.
ووفقا لما
أعلنته الخالد عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، فقد أكدت أنها التقت رئيس الوزراء الكويتي أمس الاثنين.
وأوضحت ان اللقاء الذي تضمن مناقشة العديد من القضايا
، أكد فيه رئيس الحكومة موافقته على إنشاء هيئة للجنسية تعمل بطريقة احترافية.
وقالت: "تم التأكيد على ضرورة وجود برنامج عمل حكومي فاعل بمؤشرات قياس للأداء، وأهمية إنشاء هيئة للجنسية تنظر بقضايا الجنسية وتعمل على معالجتها بكل مهنية واحترافية".
ووجهت الخالد الشكر لرئيس الحكومة
قائلة: "أشكر سموه على وقته وحسن استماعه وحرصه على التواصل الشفاف".
يشار إلى أن مكتب رئيس الحكومة الكويتية كان قد تواصل مع عدد من النواب من مختلف الكتل البرلمانية ليحدد معهم لقاء اليوم الاثنين، من أجل بحث أزمة تشكيل الحكومة.