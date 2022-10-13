https://sputnikarabic.ae/20221013/نائب-وزير-الطاقة-الإيراني-يعلن-عن-إمكانية-نقل-الغاز-عبر-بلاده-إلى-دول-الخليج-العربي-1068972219.html
نائب وزير الطاقة الإيراني يعلن عن إمكانية نقل الغاز عبر بلاده إلى دول الخليج العربي
نائب وزير الطاقة الإيراني يعلن عن إمكانية نقل الغاز عبر بلاده إلى دول الخليج العربي
أعلن نائب وزير طاقة الإيراني، أحمد أسد زاده، أن روسيا يمكنها نقل الغاز عبر إيران للمشترين من دول الخليج العربي. 13.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-13T09:25+0000
2022-10-13T09:25+0000
2022-10-13T09:25+0000
روسيا
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وقال أسدزاده للصحفيين في أسبوع الطاقة الروسي: "هناك فرصة جيدة من أجل نقل الغاز والنفط الروسي عبر أراضي إيران، هناك مشترون في دول من الخليج الفارسي". ويقام أسبوع الطاقة الروسي في موسكو في الفترة الممتدة من 12 إلى 14 أكتوبر.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
نائب وزير الطاقة الإيراني يعلن عن إمكانية نقل الغاز عبر بلاده إلى دول الخليج العربي
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أعلن نائب وزير طاقة الإيراني، أحمد أسد زاده، أن روسيا يمكنها نقل الغاز عبر إيران للمشترين من دول الخليج العربي.
وقال أسدزاده للصحفيين في أسبوع الطاقة الروسي: "هناك فرصة جيدة من أجل نقل الغاز والنفط الروسي عبر أراضي إيران، هناك مشترون في دول من الخليج الفارسي".
ويقام أسبوع الطاقة الروسي في موسكو في الفترة الممتدة من 12 إلى 14 أكتوبر.