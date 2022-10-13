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https://sputnikarabic.ae/20221013/نائب-وزير-الطاقة-الإيراني-يعلن-عن-إمكانية-نقل-الغاز-عبر-بلاده-إلى-دول-الخليج-العربي-1068972219.html
نائب وزير الطاقة الإيراني يعلن عن إمكانية نقل الغاز عبر بلاده إلى دول الخليج العربي
نائب وزير الطاقة الإيراني يعلن عن إمكانية نقل الغاز عبر بلاده إلى دول الخليج العربي
أعلن نائب وزير طاقة الإيراني، أحمد أسد زاده، أن روسيا يمكنها نقل الغاز عبر إيران للمشترين من دول الخليج العربي. 13.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-13T09:25+0000
2022-10-13T09:25+0000
روسيا
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وقال أسدزاده للصحفيين في أسبوع الطاقة الروسي: "هناك فرصة جيدة من أجل نقل الغاز والنفط الروسي عبر أراضي إيران، هناك مشترون في دول من الخليج الفارسي". ويقام أسبوع الطاقة الروسي في موسكو في الفترة الممتدة من 12 إلى 14 أكتوبر.
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روسيا

نائب وزير الطاقة الإيراني يعلن عن إمكانية نقل الغاز عبر بلاده إلى دول الخليج العربي

09:25 GMT 13.10.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFARعلم إيران
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFAR
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أعلن نائب وزير طاقة الإيراني، أحمد أسد زاده، أن روسيا يمكنها نقل الغاز عبر إيران للمشترين من دول الخليج العربي.
وقال أسدزاده للصحفيين في أسبوع الطاقة الروسي: "هناك فرصة جيدة من أجل نقل الغاز والنفط الروسي عبر أراضي إيران، هناك مشترون في دول من الخليج الفارسي".
ويقام أسبوع الطاقة الروسي في موسكو في الفترة الممتدة من 12 إلى 14 أكتوبر.
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