https://sputnikarabic.ae/20221013/نتنياهو-يعتبر-أن-بلاده-خضعت-لـنصر-الله-في-لبنان-1068993808.html

نتنياهو يعتبر أن بلاده خضعت لـ"نصر الله" في لبنان

نتنياهو يعتبر أن بلاده خضعت لـ"نصر الله" في لبنان

هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء يائير لابيد، بشأن الاتفاق مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية، بعدما سبق أن وصفه بـ"الضعيف... 13.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-13T14:49+0000

2022-10-13T14:49+0000

2022-10-13T14:49+0000

ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

حسن نصر الله

لبنان

أخبار العالم العربي

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ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الخميس، أكد أن إسرائيل خضعت للأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، بشأن الاتفاق مع بيروت حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو:وكان نتنياهو، يسخر من تصريحات سلفه، يائير لابيد بشأن الاتفاق مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية بينهما، موضحا أن الحديث يدور عن "اتفاق تاريخي"، قائلا "اتفاق استسلام مخجل لنصر الله من قبل لابيد وغانتس".وأضاف: "لقد أعطوه مياهنا الإقليمية، وأراضينا السيادية وغازنا، وفي النهاية أيضًا رضخنا لمطلب حزب الله بالسماح لإيران بالتنقيب عن الغاز قبالة سواحل إسرائيل".وتابع نتنياهو: "هذه اتفاقية استسلام من قبل رئيس وزراء انتقالي ضعيف وهاوي"، معتبرا أن الأمر الأكثر خطورة هو وكان لابيد قد وصف في مؤتمر صحفي مشترك مع غانتس الليلة، الاتفاق مع لبنان بأنه "إنجاز كبير لإسرائيل"، وقال إنه "يجنبنا احتمالية اندلاع مواجهة عسكرية مع حزب الله".فيما قال غانتس: "الاتفاق الذي توصلنا إليه حول ترسيم الحدود البحرية مع لبنان يخدم المصالح العميقة لدولة إسرائيل، ويؤمن حرية عملنا في الساحل، ويعمل على تخفيف النفوذ الإيراني في لبنان".أمس الأربعاء، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (كابينت) بالأغلبية على الصيغة النهائية المطروحة لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، التي أعدتها الولايات المتحدة وحظيت بقبول كل من لبنان وإسرائيل، ولاحقا وافقت الحكومة بأغلبية على مبادئ الاتفاق، على أن تصوت عليه بشكل نهائي بعد 14 يوما.

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ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, حسن نصر الله, لبنان, أخبار العالم العربي