https://sputnikarabic.ae/20221013/هل-ستتوج-لقاءات-الجزائر-بإعلان-المصالحة-وإنهاء-الانقسام-بين-الفصائل-الفلسطينية؟-1068983465.html
هل ستتوج لقاءات الجزائر بإعلان المصالحة وإنهاء الانقسام بين الفصائل الفلسطينية؟
هل ستتوج لقاءات الجزائر بإعلان المصالحة وإنهاء الانقسام بين الفصائل الفلسطينية؟
تناقش الحلقة آخر التطورات على خط المصالحة الفلسطينية في مؤتمرالفصائل الفلسطينية الذي تحتضنه الجزائر، والذي من المتوقع أن يوقع ممثلوها على إعلان الجزائر. 13.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-13T11:34+0000
2022-10-13T11:34+0000
2022-10-13T11:34+0000
راديو
بانوراما
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هل ستتوج لقاءات الجزائر بإعلان المصالحة وإنهاء الإنقسام بين الفصائل الفلسطينية؟
هل ستتوج لقاءات الجزائر بإعلان المصالحة وإنهاء الإنقسام بين الفصائل الفلسطينية؟
وكانت وكالة "وفا" الفلسطينية أفادت بأن "الفصائل الفلسطينية حققت توافقا غير مسبوق خلال هذا المؤتمر"، بينما قالت مصادر مسؤولة في الجزائر أن التوقيع على إعلان المصالحة سيتم بحضور الرئيس الجزائري وممثلي الوفود الفلسطينية في قصر المؤتمرات.ممثل حركة حماس في لبنان، على بركة، قال إن الحركة تضع كل ثقلها لإنجاح جهود المصالحة، مؤكدًا أن الانقسام بين القوى الفلسطينية أضر بالقضية الأساس وبمصالح الشعب الفلسطيني.كما أشار إلى أن المصالحة تعني كذلك تكريس مبدأ الشراكة السياسية مع مختلف القوى الوطنية الفلسطينية عن طريق الانتخابات.من جانبه أكد القيادي في حركة فتح، فيصل أبو شهلا، أن الحركة جادة ومتفائلة بخصوص تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام،مشيرا إلى الدور الكبير الذي لعبته القيادة في الجزائر في تقريب وجهات النظر بين الوفود الفلسطينية.وأضاف أن ما يميز المبادرة الجزائرية، هو تضمنها بند يتضمن تشكيل فريق عمل جزائري- فلسطيني- برئاسة الجزائر ويقوم بالإشراف والمتابعة على تنفيذ الاتفاق.أما العضو في جبهة التحرير الوطني الجزائرية، وليد بو قرون، فاعتبر أن نجاح الجزائر في مبادرتها للم الشمل الفلسطيني، مهمة لمستقبل العمل العربي المشترك، ومن الممكن للنجاح، لأن ذلك يمهد لمبادرات صلح بين أطراف وبلدان عربية أخرى.التفاصيل في الملف الصوتي...
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فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
راديو, بانوراما, аудио
هل ستتوج لقاءات الجزائر بإعلان المصالحة وإنهاء الانقسام بين الفصائل الفلسطينية؟
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تناقش الحلقة آخر التطورات على خط المصالحة الفلسطينية في مؤتمرالفصائل الفلسطينية الذي تحتضنه الجزائر، والذي من المتوقع أن يوقع ممثلوها على إعلان الجزائر.
وكانت وكالة "وفا" الفلسطينية أفادت بأن "الفصائل الفلسطينية حققت توافقا غير مسبوق خلال هذا المؤتمر"، بينما قالت مصادر مسؤولة في الجزائر أن التوقيع على إعلان المصالحة سيتم بحضور الرئيس الجزائري وممثلي الوفود الفلسطينية في قصر المؤتمرات.
ممثل حركة حماس في لبنان، على بركة، قال إن الحركة تضع كل ثقلها لإنجاح جهود المصالحة، مؤكدًا أن الانقسام بين القوى الفلسطينية أضر بالقضية الأساس وبمصالح الشعب الفلسطيني.
كما أشار إلى أن المصالحة تعني كذلك تكريس مبدأ الشراكة السياسية مع مختلف القوى الوطنية الفلسطينية عن طريق الانتخابات.
من جانبه أكد القيادي في حركة فتح، فيصل أبو شهلا، أن الحركة جادة ومتفائلة بخصوص تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام،مشيرا إلى الدور الكبير الذي لعبته القيادة في الجزائر في تقريب وجهات النظر بين الوفود الفلسطينية.
وأضاف أن ما يميز المبادرة الجزائرية، هو تضمنها بند يتضمن تشكيل فريق عمل جزائري- فلسطيني- برئاسة الجزائر ويقوم بالإشراف والمتابعة على تنفيذ الاتفاق.
أما العضو في جبهة التحرير الوطني الجزائرية، وليد بو قرون، فاعتبر أن نجاح الجزائر في مبادرتها للم الشمل الفلسطيني، مهمة لمستقبل العمل العربي المشترك، ومن الممكن للنجاح، لأن ذلك يمهد لمبادرات صلح بين أطراف وبلدان عربية أخرى.
التفاصيل في الملف الصوتي...