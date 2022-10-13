https://sputnikarabic.ae/20221013/هل-يساعد-الشرق-الأوسط-الاتحاد-الأوروبي-في-التعامل-مع-أزمة-الطاقة-هذا-الشتاء؟-1068970375.html
هل يساعد الشرق الأوسط الاتحاد الأوروبي في التعامل مع أزمة الطاقة هذا الشتاء؟
هل يساعد الشرق الأوسط الاتحاد الأوروبي في التعامل مع أزمة الطاقة هذا الشتاء؟
تتجه الدول الأوروبية في محاولة لإيجاد خيارات لحل أزمة الطاقة، إلى دول الخليج الفارسي، لكنها لن تساعد في الشرق الأوسط. أنادولو يكتب عن ذلك. 13.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-13T09:06+0000
2022-10-13T09:06+0000
2022-10-13T09:06+0000
وسائط متعددة
كاريكاتير
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0d/1068970564_70:0:2331:1272_1920x0_80_0_0_49e2661e44474a12f19712755fcbb6c4.jpg
تكافح دول الخليج باستثناء قطر في الآونة الأخيرة لتلبية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي. وكحل، يلجأون حتى إلى استيراد الغاز وتسييله ثم تصديره إلى أسواق أخرى، حسبما ذكرته صحيفة Anadolu التركية.وتشير الصحيفة إلى أن قطر هي أكبر مصدر للغاز في الشرق الأوسط ، لكنها تزود الاتحاد الأوروبي بـ 60 ألف متر مكعب فقط يوميا، ولكن دول الاتحاد الأوروبي بحاجة للغاز أكثر بعدة مرات.في الوقت نفسه، بينما تختار قطر دولًا أخرى كطرق تصدير، مثل الهند والصين وباكستان وكوريا الجنوبية.تواجه الدول الغربية نقصًا في الغاز وارتفاعًا في أسعار الطاقة وتضخمًا بسبب العقوبات المفروضة على روسيا.يذكر أنه في سبتمبر/ أيلول، اقترحت النسخة التركية من صحيفة En Son Haber أن احتياطيات الغاز الحالية في منشآت التخزين الأوروبية قد تنفد بحلول يناير/ كانون الثاني القادم إذا حل شتاء بارد.
https://sputnikarabic.ae/20221013/التعاون-الخليجي-يعلن-تأييده-للسعودية-برفض-التصريحات-الصادرة-عقب-قرار-أوبك-خفض-إنتاج-النفط-1068968936.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0d/1068970564_352:0:2048:1272_1920x0_80_0_0_577792c5f5918cacc84609aa7ee866f3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
وسائط متعددة, كاريكاتير
هل يساعد الشرق الأوسط الاتحاد الأوروبي في التعامل مع أزمة الطاقة هذا الشتاء؟
تابعنا عبر
تتجه الدول الأوروبية في محاولة لإيجاد خيارات لحل أزمة الطاقة، إلى دول الخليج الفارسي، لكنها لن تساعد في الشرق الأوسط. أنادولو يكتب عن ذلك.
تكافح دول الخليج باستثناء قطر في الآونة الأخيرة لتلبية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي. وكحل، يلجأون حتى إلى استيراد الغاز وتسييله ثم تصديره إلى أسواق أخرى، حسبما ذكرته صحيفة Anadolu التركية.
وتشير الصحيفة إلى أن قطر هي أكبر مصدر للغاز في الشرق الأوسط ، لكنها تزود الاتحاد الأوروبي بـ 60 ألف متر مكعب فقط يوميا، ولكن دول الاتحاد الأوروبي بحاجة للغاز أكثر بعدة مرات.
في الوقت نفسه، بينما تختار قطر دولًا أخرى كطرق تصدير، مثل الهند والصين وباكستان وكوريا الجنوبية.
تواجه الدول الغربية نقصًا في الغاز وارتفاعًا في أسعار الطاقة وتضخمًا بسبب العقوبات المفروضة على روسيا.
يذكر أنه في سبتمبر/ أيلول، اقترحت النسخة التركية من صحيفة En Son Haber أن احتياطيات الغاز الحالية في منشآت التخزين الأوروبية قد تنفد بحلول يناير/ كانون الثاني القادم إذا حل شتاء بارد.