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https://sputnikarabic.ae/20221013/وزير-الخارجية-البيلاروسي-يعلن-فرض-حالة-عملية-مكافحة-الإرهاب-في-بيلاروس--1069008938.html
بيلاروسيا تفرض حالة "مكافحة الإرهاب" وتستعد لصد أي استفزازات من الدول المجاورة
بيلاروسيا تفرض حالة "مكافحة الإرهاب" وتستعد لصد أي استفزازات من الدول المجاورة
قال وزير الخارجية البيلاروسي ماكي لإيزفستيا إن نظام عملية مكافحة الإرهاب قد تم إدخاله في بيلاروسيا ، والقوات المسلحة والخدمات الخاصة على استعداد لصد أي... 13.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-13T23:00+0000
2022-10-13T23:35+0000
أخبار بيلاروسيا اليوم
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موسكو – سبوتنيك. وقال ماكي في مقابلة مع صحيفة "ايزفيستيا" الروسية: "أجرى رئيس بلادنا العديد من المشاورات مع الهياكل الأمنية، وتم فرض نظام عملية مكافحة الإرهاب. بالفعل، كان هناك معلومات أن هناك تخطيط لاستفزازات من طرف الدول المجاورة، التي قد تشمل الاستيلاء على جزء من أراضي بيلاروس".وأمس الثلاثاء، كشف رئيس جهاز أمن الدولة البيلاروسية، أن أجهزة أمن أجنبية دربت ما يصل إلى 300 مسلح في أوكرانيا للاستيلاء على مركز إقليمي في بيلاروسيا.وقال إيفان تيرتل، رئيس لجنة أمن الدولة البيلاروسية (KGB)، على قناة "بيلاروسيا 1" التلفزيونية: "استيلاء مسلح على مركز إقليمي على أراضي بيلاروسيا كنقطة انطلاق لمواصلة تطوير عملية هجومية - لهذا، دربت أجهزة الأمن الأجنبية ما بين 100 إلى 300 مسلح على أراضي أوكرانيا".وكان رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، قد قال، الاثنين الماضي، في لقاء مع قوات الأمن، إن فتح كييف للجبهة ضد بيلاروسيا هو جنون من وجهة نظر عسكرية، لكن العملية بدأت، والغرب يدفع أوكرانيا نحو ذلك. كما أشار إلى أن الناتو وعدد من الدول الأوروبية تدرس خيارات لعدوان محتمل على بيلاروسيا.وأضاف لوكاشينكو أنه فيما يتعلق بالتصعيد على الحدود الغربية لدولة الاتحاد، فقد اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على نشر مجموعة إقليمية مشتركة من القوات. ووفقا له، فإن تشكيل هذه المجموعة مستمر منذ يومين.
https://sputnikarabic.ae/20221012/أمن-الدولة-البيلاروسية-تدريب-مجموعة-مسلحة-في-أوكرانيا-لإطلاق-عملية-هجومية-في-بيلاروسيا-1068918349.html
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أخبار بيلاروسيا اليوم
أخبار بيلاروسيا اليوم

بيلاروسيا تفرض حالة "مكافحة الإرهاب" وتستعد لصد أي استفزازات من الدول المجاورة

23:00 GMT 13.10.2022 (تم التحديث: 23:35 GMT 13.10.2022)
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورتدريبات "الأخوة الدائمة 2020"، في إطار التدريبات العسكرية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، في حقل "لوسفيدو" بالقرب من مدينة فيتيبسك، قوات الجيش البيلاروسي، بيلاروسيا 16 أكتوبر 2020
تدريبات الأخوة الدائمة 2020، في إطار التدريبات العسكرية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، في حقل لوسفيدو بالقرب من مدينة فيتيبسك، قوات الجيش البيلاروسي، بيلاروسيا 16 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2022
© Sputnik . Viktor Tolochko
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قال وزير الخارجية البيلاروسي ماكي لإيزفستيا إن نظام عملية مكافحة الإرهاب قد تم إدخاله في بيلاروسيا ، والقوات المسلحة والخدمات الخاصة على استعداد لصد أي استفزازات من الدول المجاورة.
موسكو – سبوتنيك. وقال ماكي في مقابلة مع صحيفة "ايزفيستيا" الروسية: "أجرى رئيس بلادنا العديد من المشاورات مع الهياكل الأمنية، وتم فرض نظام عملية مكافحة الإرهاب. بالفعل، كان هناك معلومات أن هناك تخطيط لاستفزازات من طرف الدول المجاورة، التي قد تشمل الاستيلاء على جزء من أراضي بيلاروس".
فريق من بيلاروسيا خلال مسابقة القناصة في إطار مسابقة الألعاب العسكرية الدولية أرمي -2018 (الجيش - 2018) في حقل بريتسكي في بيلاروسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2022
جهاز أمن الدولة البيلاروسي يكشف عن تدريب مجموعة مسلحة في أوكرانيا لإطلاق عملية هجومية ضد بيلاروسيا
أمس, 01:35 GMT
وأمس الثلاثاء، كشف رئيس جهاز أمن الدولة البيلاروسية، أن أجهزة أمن أجنبية دربت ما يصل إلى 300 مسلح في أوكرانيا للاستيلاء على مركز إقليمي في بيلاروسيا.
وقال إيفان تيرتل، رئيس لجنة أمن الدولة البيلاروسية (KGB)، على قناة "بيلاروسيا 1" التلفزيونية: "استيلاء مسلح على مركز إقليمي على أراضي بيلاروسيا كنقطة انطلاق لمواصلة تطوير عملية هجومية - لهذا، دربت أجهزة الأمن الأجنبية ما بين 100 إلى 300 مسلح على أراضي أوكرانيا".
وكان رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، قد قال، الاثنين الماضي، في لقاء مع قوات الأمن، إن فتح كييف للجبهة ضد بيلاروسيا هو جنون من وجهة نظر عسكرية، لكن العملية بدأت، والغرب يدفع أوكرانيا نحو ذلك. كما أشار إلى أن الناتو وعدد من الدول الأوروبية تدرس خيارات لعدوان محتمل على بيلاروسيا.
وأضاف لوكاشينكو أنه فيما يتعلق بالتصعيد على الحدود الغربية لدولة الاتحاد، فقد اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على نشر مجموعة إقليمية مشتركة من القوات. ووفقا له، فإن تشكيل هذه المجموعة مستمر منذ يومين.
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Журналисты на территории теплоэлектростанции в Счастье в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:54 GMT
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