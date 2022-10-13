https://sputnikarabic.ae/20221013/وزير-الخارجية-البيلاروسي-يعلن-فرض-حالة-عملية-مكافحة-الإرهاب-في-بيلاروس--1069008938.html

بيلاروسيا تفرض حالة "مكافحة الإرهاب" وتستعد لصد أي استفزازات من الدول المجاورة

بيلاروسيا تفرض حالة "مكافحة الإرهاب" وتستعد لصد أي استفزازات من الدول المجاورة

قال وزير الخارجية البيلاروسي ماكي لإيزفستيا إن نظام عملية مكافحة الإرهاب قد تم إدخاله في بيلاروسيا ، والقوات المسلحة والخدمات الخاصة على استعداد لصد أي... 13.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-13T23:00+0000

2022-10-13T23:00+0000

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أخبار بيلاروسيا اليوم

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موسكو – سبوتنيك. وقال ماكي في مقابلة مع صحيفة "ايزفيستيا" الروسية: "أجرى رئيس بلادنا العديد من المشاورات مع الهياكل الأمنية، وتم فرض نظام عملية مكافحة الإرهاب. بالفعل، كان هناك معلومات أن هناك تخطيط لاستفزازات من طرف الدول المجاورة، التي قد تشمل الاستيلاء على جزء من أراضي بيلاروس".وأمس الثلاثاء، كشف رئيس جهاز أمن الدولة البيلاروسية، أن أجهزة أمن أجنبية دربت ما يصل إلى 300 مسلح في أوكرانيا للاستيلاء على مركز إقليمي في بيلاروسيا.وقال إيفان تيرتل، رئيس لجنة أمن الدولة البيلاروسية (KGB)، على قناة "بيلاروسيا 1" التلفزيونية: "استيلاء مسلح على مركز إقليمي على أراضي بيلاروسيا كنقطة انطلاق لمواصلة تطوير عملية هجومية - لهذا، دربت أجهزة الأمن الأجنبية ما بين 100 إلى 300 مسلح على أراضي أوكرانيا".وكان رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، قد قال، الاثنين الماضي، في لقاء مع قوات الأمن، إن فتح كييف للجبهة ضد بيلاروسيا هو جنون من وجهة نظر عسكرية، لكن العملية بدأت، والغرب يدفع أوكرانيا نحو ذلك. كما أشار إلى أن الناتو وعدد من الدول الأوروبية تدرس خيارات لعدوان محتمل على بيلاروسيا.وأضاف لوكاشينكو أنه فيما يتعلق بالتصعيد على الحدود الغربية لدولة الاتحاد، فقد اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على نشر مجموعة إقليمية مشتركة من القوات. ووفقا له، فإن تشكيل هذه المجموعة مستمر منذ يومين.

https://sputnikarabic.ae/20221012/أمن-الدولة-البيلاروسية-تدريب-مجموعة-مسلحة-في-أوكرانيا-لإطلاق-عملية-هجومية-في-بيلاروسيا-1068918349.html

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أخبار بيلاروسيا اليوم