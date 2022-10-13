https://sputnikarabic.ae/20221013/وزير-الخارجية-المجري-يرى-أن-أثر-العقوبات-انعكس-على-الشعوب-الأوروبية-وليس-على-روسيا-1068987759.html

وزير الخارجية المجري يرى أن أثر العقوبات انعكس على الشعوب الأوروبية وليس على روسيا

وزير الخارجية المجري يرى أن أثر العقوبات انعكس على الشعوب الأوروبية وليس على روسيا

صرح وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، اليوم الخميس، بأنه في حال تحقق السلام بين روسيا وأوكرانيا، لن تكون هناك عقوبات ضد روسيا، موضحا أن أثر العقوبات انعكس على... 13.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-13T13:15+0000

2022-10-13T13:15+0000

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روسيا

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موسكو - سبوتنيك. وقال سيارتو: "العقوبات مؤلمة جدا بالنسبة لنا، نحن المجريين، وكذلك لكل سكان أوروبا، أعتقد أن هذه العقوبات كانت أشد إيلاما لنا من أولئك الذين فرضت ضدهم [روسيا]، الحل الوحيد في الوضع الراهن هو السلام؛ لأنه إذا كان هناك سلام، فلن تكون هناك عقوبات".وفرضت الدول الغربية على روسيا أكثر من سبعة آلاف عقوبة منذ إطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا يوم الـ24 من فبراير/ شباط الماضي حتى الآن، لكن آثار هذه العقوبات انعكست سلبا وبشكل أقسى على الدول التي فرضتها.وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مناسبات كثيرة، إن الولايات المتحدة الأمريكية اعتقدت أنها "ستخضع" العالم بأسره، من خلال العقوبات الخاطفة التي فرضتها ضد روسيا، مؤكدا أن تلك العقوبات لن تثني موسكو عن تحقيق أهدافها.

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