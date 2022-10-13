عربي
https://sputnikarabic.ae/20221013/وزير-الدفاع-الإيراني-يجدد-ثقته-في-تطوير-قدرات-القوات-الجوية-لبلاده-وجهوزيتها-القتالية-1069000852.html
وزير الدفاع الإيراني يجدد ثقته في تطوير قدرات القوات الجوية لبلاده وجهوزيتها القتالية
وزير الدفاع الإيراني يجدد ثقته في تطوير قدرات القوات الجوية لبلاده وجهوزيتها القتالية
قال مستشار القائد العام للجيش الإيراني لشؤون الجيش، العميد أمير حاتمي، اليوم الخميس، إن القوة الجوية تركز كل جهودها على تطوير قدراتها القتالية وجاهزيتها في... 13.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-13T16:54+0000
2022-10-13T16:54+0000
إيران
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104068/94/1040689449_0:121:3211:1927_1920x0_80_0_0_93d44f79b0c07abd26e80693ae499a0f.jpg
وأفادت وكالة "فارس"، مساء اليوم الخميس، بأن تصريحات العميد حاتمي جاءت خلال زيارة تفقدية قام بها للقوة الجوية، بغرض التعرف على إنجازاتها وقدراتها، مشيدا خلالها بالخدمات القيمة التي قدمها "شهداء" القوة الجوية الشامخين.وأكد العميد أمير حاتمي، الذي شغل منصب وزير الدفاع السابق في بلاده، أن دور هؤلاء "الشهداء" وتفكيرهم الاستراتيجي كان حاسما ومصيريا في تحقيق التقدم الأساسي للقوة الجوية الإيرانية، خاصة في كسر التبعية للغرب.وأشار القائد العسكري إلى أن القوة الجوية الإيرانية كانت جاهزة خلال سنوات الدفاع المقدس الثماني (الحرب العراقية الإيرانية 1980-1988) المليئة بالمنعطفات، لافتا إلى أن أعداء بلاده اختبروا تهديدات مختلفة ضد الشعب الإيراني في أوقات مختلفة، وإيران بإمكانها الحفاظ على مكانتها في بيئة إقليمية مستقرة وذات عزة من خلال امتلاك الإرادة والقوة اللازمتين لمواجهة أي تهديدات.وشدد العميد أمير حاتمي على أن القوة الجوية التابعة للجيش الإيراني تبذل كل جهدها وعزمها لتطوير قدراتها وجاهزيتها القتالية، من أجل الرد بذكاء على أي مستوى من التهديد الجوي، عبر تعزيز مكونات مثل السرعة والمرونة والتحرك جنبا إلى جنب مع القوة التدميرية الهائلة القائمة على استخدام القنابل والصواريخ الذكية، فضلا عن وسائل القدرات الدفاعية الأخرى للبلاد.
https://sputnikarabic.ae/20221012/عبد-اللهيان-يصرح-أن-بلاده-لن-تسمح-لأي-طرف-داخلي-أو-خارجي-المساس-بأمن-إيران-القومي-1068953025.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104068/94/1040689449_240:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_df9c5c51d8474d868808df73ef953f4e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار العالم الآن

وزير الدفاع الإيراني يجدد ثقته في تطوير قدرات القوات الجوية لبلاده وجهوزيتها القتالية

16:54 GMT 13.10.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي
وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال مستشار القائد العام للجيش الإيراني لشؤون الجيش، العميد أمير حاتمي، اليوم الخميس، إن القوة الجوية تركز كل جهودها على تطوير قدراتها القتالية وجاهزيتها في الرد على التهديدات.
وأفادت وكالة "فارس"، مساء اليوم الخميس، بأن تصريحات العميد حاتمي جاءت خلال زيارة تفقدية قام بها للقوة الجوية، بغرض التعرف على إنجازاتها وقدراتها، مشيدا خلالها بالخدمات القيمة التي قدمها "شهداء" القوة الجوية الشامخين.
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2022
عبد اللهيان يصرح أن بلاده لن تسمح لأي طرف داخلي أو خارجي المساس بأمن إيران القومي
أمس, 16:38 GMT
وأكد العميد أمير حاتمي، الذي شغل منصب وزير الدفاع السابق في بلاده، أن دور هؤلاء "الشهداء" وتفكيرهم الاستراتيجي كان حاسما ومصيريا في تحقيق التقدم الأساسي للقوة الجوية الإيرانية، خاصة في كسر التبعية للغرب.
وأشار القائد العسكري إلى أن القوة الجوية الإيرانية كانت جاهزة خلال سنوات الدفاع المقدس الثماني (الحرب العراقية الإيرانية 1980-1988) المليئة بالمنعطفات، لافتا إلى أن أعداء بلاده اختبروا تهديدات مختلفة ضد الشعب الإيراني في أوقات مختلفة، وإيران بإمكانها الحفاظ على مكانتها في بيئة إقليمية مستقرة وذات عزة من خلال امتلاك الإرادة والقوة اللازمتين لمواجهة أي تهديدات.
وشدد العميد أمير حاتمي على أن القوة الجوية التابعة للجيش الإيراني تبذل كل جهدها وعزمها لتطوير قدراتها وجاهزيتها القتالية، من أجل الرد بذكاء على أي مستوى من التهديد الجوي، عبر تعزيز مكونات مثل السرعة والمرونة والتحرك جنبا إلى جنب مع القوة التدميرية الهائلة القائمة على استخدام القنابل والصواريخ الذكية، فضلا عن وسائل القدرات الدفاعية الأخرى للبلاد.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты на территории теплоэлектростанции в Счастье в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة18:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала