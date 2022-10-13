https://sputnikarabic.ae/20221013/وزير-الدفاع-الإيراني-يجدد-ثقته-في-تطوير-قدرات-القوات-الجوية-لبلاده-وجهوزيتها-القتالية-1069000852.html

وزير الدفاع الإيراني يجدد ثقته في تطوير قدرات القوات الجوية لبلاده وجهوزيتها القتالية

وزير الدفاع الإيراني يجدد ثقته في تطوير قدرات القوات الجوية لبلاده وجهوزيتها القتالية

قال مستشار القائد العام للجيش الإيراني لشؤون الجيش، العميد أمير حاتمي، اليوم الخميس، إن القوة الجوية تركز كل جهودها على تطوير قدراتها القتالية وجاهزيتها في... 13.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-13T16:54+0000

2022-10-13T16:54+0000

2022-10-13T16:54+0000

إيران

أخبار العالم الآن

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وأفادت وكالة "فارس"، مساء اليوم الخميس، بأن تصريحات العميد حاتمي جاءت خلال زيارة تفقدية قام بها للقوة الجوية، بغرض التعرف على إنجازاتها وقدراتها، مشيدا خلالها بالخدمات القيمة التي قدمها "شهداء" القوة الجوية الشامخين.وأكد العميد أمير حاتمي، الذي شغل منصب وزير الدفاع السابق في بلاده، أن دور هؤلاء "الشهداء" وتفكيرهم الاستراتيجي كان حاسما ومصيريا في تحقيق التقدم الأساسي للقوة الجوية الإيرانية، خاصة في كسر التبعية للغرب.وأشار القائد العسكري إلى أن القوة الجوية الإيرانية كانت جاهزة خلال سنوات الدفاع المقدس الثماني (الحرب العراقية الإيرانية 1980-1988) المليئة بالمنعطفات، لافتا إلى أن أعداء بلاده اختبروا تهديدات مختلفة ضد الشعب الإيراني في أوقات مختلفة، وإيران بإمكانها الحفاظ على مكانتها في بيئة إقليمية مستقرة وذات عزة من خلال امتلاك الإرادة والقوة اللازمتين لمواجهة أي تهديدات.وشدد العميد أمير حاتمي على أن القوة الجوية التابعة للجيش الإيراني تبذل كل جهدها وعزمها لتطوير قدراتها وجاهزيتها القتالية، من أجل الرد بذكاء على أي مستوى من التهديد الجوي، عبر تعزيز مكونات مثل السرعة والمرونة والتحرك جنبا إلى جنب مع القوة التدميرية الهائلة القائمة على استخدام القنابل والصواريخ الذكية، فضلا عن وسائل القدرات الدفاعية الأخرى للبلاد.

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